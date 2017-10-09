Лучшие бомбардиры России в отборах: далеко ли им до Левандовского и Роналду

Левандовски и Роналду забили 31 мяч на двоих в отборе к ЧМ-2018. А сколько голов было в квалификациях у бомбардиров нашей сборной?

Левандовски купил полякам билеты на ЧМ-2018. И снова сделал Роналду! Очередной гол Роберта Левандовского помог Польше завоевать путёвку на ЧМ-2018. Чемпионы мира немцы пропустили от Рамиля Шейдаева.

ЧМ-1994

В отборочном цикле чемпионата мира 1994 года, который был первым для сборной России, наша национальная команда попала в группу с Грецией, Исландией, Венгрией, Люксембургом и поразила ворота соперников 15 раз. Лучшим российским бомбардиром в той квалификации стал с четырьмя голами Сергей Кирьяков. Нападающий немецкого «Карлсруэ» сделал дубль в Люксембурге, спас от поражения в Исландии и забил победный мяч в Венгрии.

Евро-1996

В следующем отборочном турнире россияне под руководством Олега Романцева наколотили уже 34 мяча в ворота сборных Шотландии, Греции, Финляндии, Фарерских островов и Сан-Марино. Теперь главным голеадором стал Игорь Колыванов – пять голов. Форвард итальянской «Фоджи» дважды огорчал финнов и Сан-Марино, однако самым ценным и победным стал его точный удар на Фарерах при счёте 2:2. Кстати, среди лучших бомбардиров сборной России оказался… автогол. Греки в двух матчах с нашими забивали сами себе.

Игорь Колыванов Фото: Reuters

ЧМ-1998

В ходе квалификации к чемпионату мира 1998 года сборная России встречалась с Болгарией, Израилем, Кипром и Люксембургом. За восемь туров забила 19 мячей. Вновь наибольший вклад внёс Колыванов, поменявший «Фоджу» на «Болонью». Нападающий отличился трижды. Начал с попадания на Кипре, затем помог национальной команде уйти от поражения в Израиле и наконец добавил ещё один гол Болгарии. Правда, домашний матч с болгарами уже ничего не решал, так как наших в любом случае ждали «стыки».

Евро-2000

Памятный отбор к Евро-2000, который мы проиграли после гола Андрея Шевченко в «Лужниках», подарил сборной России 22 забитых мяча. Наша национальная команда стала самой результативной в группе с Францией, Украиной, Исландией, Арменией и Андоррой. Чаще других посылал мяч в сетку ворот соперника Валерий Карпин – шесть раз. Полузащитник «Сельты» оформил дубль в Армении, стал автором решающего удара в Париже против французов, сотворил единственный гол с Исландией, вновь забил Армении и открыл счёт в том самом матче-кошмаре с Украиной.

ЧМ-2002

На ЧМ-2002 сборная России пробилась, выиграв группу со Словенией, Югославией, Швейцарией, Фарерскими островами и Люксембургом. После десяти туров у нашей национальной команды было 18 голов. Особенно удачно сложился цикл для Владимира Бесчастных. Нападающий испанского «Расинга», вернувшийся позже в «Спартак», поразил чужие ворота семь раз. Сильнее всего от Бесчастных досталось швейцарцам. Он забил единственный мяч в Цюрихе, а в домашнем матче с этим соперником оформил хет-трик. Помимо того, Бесчастных сделал дубль на Фарерах и стал автором победного гола в игре с Югославией в гостях.

Дмитрий Сычёв и Владимир Бесчастных Фото: Reuters

Евро-2004

По ходу квалификации Евро-2004 российская сборная забила в группе со Швейцарией, Ирландией, Албанией и Грузией 19 голов. Интересно, что лучшим бомбардиром нашей команды мог стать защитник Сергей Игнашевич, отличившийся трижды, но на финише его обогнал Дмитрий Булыкин. Нападающему «Динамо» хватило двух матчей, чтобы забить четыре мяча. Он повторил достижение Бесчастных, сделав хет-трик в ворота швейцарцев, а потом огорчил Грузию. Кураж Булыкина помог сборной России зацепиться за «стыки», где Вадим Евсеев слал Уэльсу привет.

ЧМ-2006

В отборочном турнире чемпионата мира 2006 года сборная России сыграла 12 матчей против Португалии, Словакии, Эстонии, Латвии, Лихтенштейна и Люксембурга. В копилке наших оказалось 23 гола. Наиболее эффективно у ворот соперников действовал Андрей Аршавин, ставший автором пяти мячей. Атакующий полузащитник «Зенита» дважды забил латышам, по разу – эстонцам, Люксембургу и Португалии в матче, который завершил позорным поражением нашей команды – 1:7.

Репост, если не считаешь сборную России дном Дайте парням шанс всё исправить.

Евро-2008

Чемпионат Европы 2008 года – самый успешный турнир в истории российской сборной. Но до того, как получить путёвку в финальную стадию, наша команда прошла невероятную квалификацию. За 12 матчей в группе с Хорватией, Англией, Израилем, Македонией, Эстонией и Андоррой забила 18 мячей. Пять из них записал на свой счёт Александр Кержаков. Нападающий «Севильи» начал с гола в Эстонии, после чего оформил хет-трик в ворота Андорры и довёл дело до разгрома во встрече с Македонией.

ЧМ-2010

На мировое первенство 2010 года мы не попали, уступив в «стыках» Словении. До этого на групповом этапе сборная России забила 19 мячей в ворота Германии, Финляндии, Уэльса, Азербайджана и Лихтенштейна. Первым снайпером нашей национальной команды стал Роман Павлюченко. Центрфорвард английского «Тоттенхэма» насолил Уэльсу и дома, и на выезде (один гол – с пенальти), реализовал два одиннадцатиметровых Лихтенштейну, а также поразил ворота Азербайджана в Москве.

Роман Павлюченко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Евро-2012

Поехать на чемпионат Европы 2012 года сборной России удалось, выиграв группу с Ирландией, Арменией, Словакией, Македонией и Андоррой. В том отборочном цикле наша команда порадовала своих болельщиков 17 точными выстрелами. По четыре мяча было у Павлюченко и Алана Дзагоева. Игрок «Тоттенхэма» сделал хет-трик в ворота Армении и добавил один гол Андорре. Полузащитник ЦСКА по разу забил в гостях Ирландии и Словакии, а Андорре дома – дважды.

ЧМ-2014

Домашний чемпионат мира 2018 года никак не может обойтись без сборной России, а вот за путёвку на ЧМ-2014 нашей команде пришлось сражаться с Португалией, Израилем, Азербайджаном, Северной Ирландией и Люксембургом. Результатом коллективного труда стали первое место и 20 голов. Пять мячей записал на свой счёт Кержаков. Нападающий «Зенита» сделал дубль в Израиле, принёс России победу над Португалией, забил Люксембургу дома и в гостях.

Евро-2016

Последняя на данный момент квалификация для национальной команды завершилась попаданием на Евро-2016. В группе с Австрией, Швецией, Черногорией, Лихтенштейном и Молдавией удалось достичь отметки в 21 забитый мяч. Правда, три из них добавились благодаря техническому поражения черногорцев, а ещё в двух случаях были автоголы игроков сборной Лихтенштейна. Самым метким стрелком в сборной России стал Артём Дзюба. Нападающий «Зенита» забил восемь голов – это лучший результат в отборочных циклах для «наших Левандовски и Роналду». Дзюба забил один гол Лихтенштейну дома и четыре на выезде, дважды поражал ворота Молдавии и обеспечил победу в матче со Швецией в Москве.

Алан Дзагоев и Артём Дзюба Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»