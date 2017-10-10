ЧМ-2018 без Украины. Но с Сербией и Исландией

Решающий тур отбора на ЧМ-2018, память о Константине Сарсании и претенденты на «Холотой мяч» — в обзоре дня.

Сербия пробилась на ЧМ-2018, Ирландия обошла Уэльс

Сборная Сербии одержала победу над командой Грузии в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 и пробилась на мировое первенство. Единственный гол в этом поединке на 75-й минуте забил Александар Прийович, вышедший на замену.



В параллельной встрече команда Уэльса в отсутствие своей главной звезды — Гарета Бэйла — дома проиграла сборной Ирландии со счётом 0:1 — на 57-й минуте отличился полузащитник ирландцев Джеймс Макклин. Благодаря этому успеху ирландцы опередили валлийцев и заняли в группе второе место, которое даёт право принять участие в стыковых играх.

Сборные Хорватии и Ирландии гарантировали себе участие в стыковых матчах

Сборные Хорватии и Ирландии гарантировали себе участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2018 в России.



Команды заняли вторые места в своих группах и присоединились к сборным Италии, Дании и Северной Ирландии, которые обеспечили себе участие в стыковых матчах ранее.

Остальные команды, которые сыграют на этой стадии, определятся позднее. Все девять победителей групп выходят на ЧМ-2018 автоматически. Восемь лучших обладателей вторых мест играют в стыковых матчах.



Худшей командой среди занявших второе место станет Словакия или Босния и Герцеговина. Греция выйдет в стыки, если 10 октября победит Гибралтар.

Сборная Исландии вышла на ЧМ-2018 в России, Украина заняла третье место в группе

Сборная Украины проиграла Хорватии в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.



На 62-й минуте Лука Модрич со второй попытки навесил на голову Андрею Крамаричу, который пробил в дальний угол. Восемь минут спустя Иван Ракитич без сопротивления, с края штрафной, прострелил на дальнюю штангу, откуда ворота легко расстрелял Крамарич.

РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России

Болельщик сборной России из Казани Дмитрий Корчагин, страдающий ДЦП, будет работать в национальной команде. Об этом говорится на официальной странице сборной России в «Твиттере».



«Болельщик сборной России из Казани Дима Корчагин стал сотрудником департамента РФС по информационной политике! Добро пожаловать в команду», — говорится в сообщении.



Новоиспечённый сотрудник департамента РФС прокомментировал своё назначение.



«От такого предложения нельзя отказаться. Я стремился к этому всю жизнь. Ещё не верится, что это произошло», — отметил Дмитрий.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Константине Сарсании

По просьбе клубов Премьер-Лиги и футбольной общественности матчи 13-го тура Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся 7 октября спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсании. Об этом сообщил официальный сайт РФПЛ.



Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиге Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер». После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах.

Кто претендует на «Золотой мяч»: главное, что нужно знать о призе France Football назвал 30 кандидатов на получение главного футбольного трофея. Здесь есть чему удивиться.

Названы имена всех 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2017 года

France Football объявил имена всех 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2017 года.



Из 30 номинантов сразу семь футболистов представляют «Реал», который является действующим победителем Лиги чемпионов. В числе игроков мадридского клуба, претендующих на награду, значится и действующий обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду.

На «Золотой мяч» по итогам нынешнего года претендуют Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Марсело («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эдин Джеко («Рома»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Буффон («Ювентуса»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Радамель Фалькао («Монако»), Тони Кроос («Реала»), Садио Мане («Ливерпуля»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Криштиану Роналду («Реал»), Эден Азар («Челси»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Иско («Реал») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Церемония вручения «Золотого мяча» обычно происходит в январе. С 2008 года награда неизменно доставалась Кришитану Роналду или Лионелю Месси. Аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» пять раз, португалец – четыре.

«Зенит» планирует сделать «Фиорентине» второе предложение по трансферу Кьезы

«Зенит» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу. Сине-бело-голубые уже получили один отказ от итальянского клуба, но Кьеза по-прежнему остаётся главной целью питерцев, которые планируют сделать ещё одно предложение, утверждает Тransfermarketweb. За 19-летним футболистом следят также «Бавария» и «Наполи».



Кьеза, который является воспитанником «Фиорентины», регулярно начал попадать в состав команды в прошлом сезоне. В текущем сезоне молодой футболист провёл шесть матчей в Серии А и забил два гола.



Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2021 года, но стороны уже ведут переговоры о его продлении.