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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Андрей Шевченко
Текст: Данила Игнатов
Фото: Reuters

В «день Филимонова» Украина и Шевченко не вышли на ЧМ-2018

Зато уже скоро мы увидим в России исландцев и сербов.
10 октября 2017, вторник. 08:30 Футбол

Группа D

Чтобы добыть прямую путёвку в Россию, сербской сборной нужно было всего лишь обыграть грузин дома. Задача, судя по текущему выступлению команды Джано и Кверквелии, была не слишком сложной. Правда, справились с ней сербы только в середине второго тайма, причём забил не один из топ-футболистов сборной, а Александр Прийович из греческого ПАОКа. Матч на белградском 50-тысячнике «Црвены Звезды» заканчивался под мощную перекличку «Россия и Сербия». Что ж, ждём сербов в нашей стране!

ЧМ-2018 - Европа. Группа D. 10-й тур
09 октября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Сербия
1 : 0
Грузия
1:0 – Прийович – 74

Пока австрийцы обыгрывали молдаван в ничего не решающем матче, сборные Уэльса и Ирландии соревновались за второе место в группе. Вот где игра получилось действительно жаркой: забив первый гол, ирландец Джеймс Макклин чуть не оторвал герб своей федерации со своей футболки. Несмотря на значительное преимущество валлийцев, в нападении им не хватило мощи и скорости Гарета Бэйла. В итоге сборная Ирландии обошла соседей и получила право играть в стыках.

ЧМ-2018 - Европа. Группа D. 10-й тур
09 октября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Уэльс
0 : 1
Ирландия
0:1 – Макклин – 57

Группа G

Здесь всё было ясно ещё после прошлого тура. Вышедшие с первого места испанцы попробовали второй состав в матче с Израилем и всё равно победили — единственный гол забил опорник «Реала Сосьедад» Асьер Ильяраменди. За команду сыграли Рейна, Начо, Виера — вряд ли вы увидите этих людей на поле во время чемпионата мира.

ЧМ-2018 - Европа. Группа G. 10-й тур
09 октября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
0 : 1
Испания
0:1 – Ильяраменди – 76

Сборная Италии, смирившаяся со вторым местом, тоже минимально обыграла Албанию благодаря выстрелу Антонио Кандревы из «Интера». А аутсайдеры из Македонии поиздевались над соперниками из Лихтенштейна — 4:0. Эта карликовая сборная стала худшей в Европе по количеству забитых мячей — всего один в ворота Израиля. Даже Сан-Марино и Андорра попраздновали дважды.

ЧМ-2018 - Европа. Группа G. 10-й тур
09 октября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Албания
0 : 1
Италия
0:1 – Кандрева – 73

Группа I

Все самые интересные события вечера понедельника происходили как раз здесь. Мало у кого были сомнения в том, что сборная Исландии сможет обыграть аутсайдеров из Косово, но всё же факт попадания этой крохотной страны на ЧМ-2018 удивителен сам по себе. Спокойно разобравшись с соперником в последнем туре (игру снова решил звёздный Сигурдссон, забивший сам и отдавший голевую), исландцы впервые в своей истории попали на мундиаль. Теперь Исландия — самая маленькая страна, когда-либо отправлявшая своих футболистов на финальный этап турнира. Но, поверьте, болеть за неё точно будут за пределами острова.

ЧМ-2018 - Европа. Группа I. 10-й тур
09 октября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
2 : 0
Косово
1:0 – Сигурдссон – 40, 2:0 – Гудмундссон – 68

Но всё-таки большинство нейтральных болельщиков следили за противостоянием украинцев и хорватов, в котором решалась судьба стыков. Первым нужно было обязательно побеждать на киевском «Олимпийском», вторым хватило бы и ничьей. Но именно сборная Хорватии оказалась сильнее — всё дело в топ-футболистах. Оба гола во втором тайме Андрей Крамарич забил с передачи звёзд: сначала принял навес от Модрича из «Реала», а затем замкнул прострел Ракитича из «Барселоны». «Хорваты продемонстрировали нам более высокий класс», — признается главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции после матча.

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9 октября 1999 года сборная Украины не пустила российскую команду на Евро, который прошёл в Бельгии и Голландии. Тогда на 88-й минуте наш вратарь Александр Филимонов допустил одну из главных ошибок в истории отечественного футбола и пропустил нелепый гол от Шевченко. Спустя 18 лет в тот же самый день Шевченко-тренер не смог вывести свою сборную на ЧМ-2018.

ЧМ-2018 - Европа. Группа I. 10-й тур
09 октября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Украина
0 : 2
Хорватия
0:1 – Крамарич – 62, 0:2 – Крамарич – 70

Вы не забыли, что в этой группе играет ещё и турецкая сборная, которую тренирует Луческу? Провалив задачу, в последнем туре тренер из Румынии не смог выиграть и у национальной команды Финляндии,. Похоже, федерация футбола Турции совсем скоро разорвёт контракт с экс-тренером «Зенита».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Чемпионат мира 2018
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