«Галицкий предложил начать с «Краснодара». Гендир РФС — о видеоповторах

«Цена видеорефери снизится — тут нет монополиста, а есть 18 компаний»

— Как вы относитесь к инициативе внедрить систему видеорефери?

— Это совместная инициатива РФС и РФПЛ. Прогресс идёт, и оставаться в стороне мы не можем. Пока много вопросов к системе: надо всё внимательно изучить и посмотреть на опыт стран, которые её уже задействовали. Потом соберём материал для предварительного эксперимента и примем окончательное решение.

— Гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что стоимость установки системы может болезненно ударить по такому малобюджетному клубу, как «Амкар». 200 тысяч евро — это много или мало?

— Нам не надо сейчас покупать оборудование на все стадионы. Для начала нам нужно 1-2 комплекта, чтобы провести тренировку арбитров, а затем перейти к стадии «офлайн». Оборудование на все стадионы понадобится, когда мы решимся на этот эксперимент. Учитывая, что его поставляют около 18 компаний, стоимость будет только уменьшаться, так как отсутствует монополист.



— Как будет проходить подготовка к эксперименту?

— Первый этап – выбор минимум одного партнёра, так называемого технологического провайдера, который предоставит на период до 31 июля 2018 года необходимое оборудование. Посмотрим, может, кто-то отдаст его в аренду или даже бесплатно.



После этого мы согласуем с IFAB (международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. – Прим. «Чемпионата») все параметры и временные сроки эксперимента в России. Подписываем трёхсторонний контракт между РФС, ФИФА и IFAB. Это мы планируем сделать к середине ноября. Дальше формируется бюджет на первый этап. Заключается детализированный контракт со всеми технологическими провайдерами на предоставление услуг и оборудования на первый этап.

С декабря по конец февраля начнётся тренировка арбитров и персонала, разбор моментов и тонкостей, а затем – переход к фазе «офлайн» и тестирование на несоревновательных матчах. До августа утвердим бюджет и выберем технологического партнёра на второй этап эксперимента – проведение соревновательных матчей чемпионата России.

Вопрос дня. Вводим видеоповторы в РФПЛ? Или нет? Руководители клубов агитируют РФС переходить на систему видеорефери, а арбитр Александр Егоров всё раскладывает по полочкам.

«В Италии на несколько минут затянулся видеоповтор, но это естественно»

— Какое участие в эксперименте примет Сергей Галицкий?

— Он вышел с инициативой опробовать систему на стадионе «Краснодар». Так сказать, начать с него. Мы уже связали Галицкого со всеми производителями. «Краснодар» изучил предложения, выбрал подходящее оборудование и установит его у себя. Мы посмотрим, как это работает, там и решим – может, возьмём комплект у другой компании. Скорее всего, это будет мобильное оборудование, которое можем использовать даже в неофициальных матчах, чтобы протестировать систему.

— Во время Кубка конфедераций многие не поняли принципов, по которым выбирается тот или иной эпизод для видеоповтора.

— По протоколу только четыре момента могут просматривать на видеоповторе: 1) гол засчитан/отменен; 2) пенальти назначен/не назначен; 3) красная карточка показана/не показана; 4) ошибочно определён игрок, подвергшийся дисциплинарным санкциям. В любом случае решение принимает главный арбитр. Если он уверен, что пенальти не было, значит, он не будет останавливать игру для видеоповтора.



— Президент «Урала» Григорий Иванов уверен, что внедрение этой системы затормозит и так небыструю игру в РФПЛ. У вас нет таких опасений?

— Недавно в Италии был момент, когда на несколько минут затянулся просмотр видеоповтора. Это естественно, ведь система новая. Но с каждый днём она будет улучшаться, в том числе и временной порог принятия решения. Сейчас систему тестируют в Италии и Германии. Прошли первые туры, возникли задержки. Посмотрим, что будет в конце. В этой ситуации мы только в плюсе, так как получим уже проверенную другими чемпионатами систему. Прогресс приходит с опытом.