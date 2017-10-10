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Александр Алаев
Текст: Иван Карпов
Фото: РИА Новости

«Галицкий предложил начать с «Краснодара». Гендир РФС — о видеоповторах

Александр Алаев объяснил, зачем внедрять систему видеорефери и как она будет работать.
10 октября 2017, вторник. 10:30 Футбол

«Цена видеорефери снизится — тут нет монополиста, а есть 18 компаний»

— Как вы относитесь к инициативе внедрить систему видеорефери?
— Это совместная инициатива РФС и РФПЛ. Прогресс идёт, и оставаться в стороне мы не можем. Пока много вопросов к системе: надо всё внимательно изучить и посмотреть на опыт стран, которые её уже задействовали. Потом соберём материал для предварительного эксперимента и примем окончательное решение.

Гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что стоимость установки системы может болезненно ударить по такому малобюджетному клубу, как «Амкар». 200 тысяч евро — это много или мало?
— Нам не надо сейчас покупать оборудование на все стадионы. Для начала нам нужно 1-2 комплекта, чтобы провести тренировку арбитров, а затем перейти к стадии «офлайн». Оборудование на все стадионы понадобится, когда мы решимся на этот эксперимент. Учитывая, что его поставляют около 18 компаний, стоимость будет только уменьшаться, так как отсутствует монополист.

— Как будет проходить подготовка к эксперименту?
— Первый этап – выбор минимум одного партнёра, так называемого технологического провайдера, который предоставит на период до 31 июля 2018 года необходимое оборудование. Посмотрим, может, кто-то отдаст его в аренду или даже бесплатно.

После этого мы согласуем с IFAB (международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. – Прим. «Чемпионата») все параметры и временные сроки эксперимента в России. Подписываем трёхсторонний контракт между РФС, ФИФА и IFAB. Это мы планируем сделать к середине ноября. Дальше формируется бюджет на первый этап. Заключается детализированный контракт со всеми технологическими провайдерами на предоставление услуг и оборудования на первый этап.

С декабря по конец февраля начнётся тренировка арбитров и персонала, разбор моментов и тонкостей, а затем – переход к фазе «офлайн» и тестирование на несоревновательных матчах. До августа утвердим бюджет и выберем технологического партнёра на второй этап эксперимента – проведение соревновательных матчей чемпионата России.

Вопрос дня. Вводим видеоповторы в РФПЛ? Или нет?
Руководители клубов агитируют РФС переходить на систему видеорефери, а арбитр Александр Егоров всё раскладывает по полочкам.

«В Италии на несколько минут затянулся видеоповтор, но это естественно»

— Какое участие в эксперименте примет Сергей Галицкий?
— Он вышел с инициативой опробовать систему на стадионе «Краснодар». Так сказать, начать с него. Мы уже связали Галицкого со всеми производителями. «Краснодар» изучил предложения, выбрал подходящее оборудование и установит его у себя. Мы посмотрим, как это работает, там и решим – может, возьмём комплект у другой компании. Скорее всего, это будет мобильное оборудование, которое можем использовать даже в неофициальных матчах, чтобы протестировать систему.

— Во время Кубка конфедераций многие не поняли принципов, по которым выбирается тот или иной эпизод для видеоповтора.
— По протоколу только четыре момента могут просматривать на видеоповторе: 1) гол засчитан/отменен; 2) пенальти назначен/не назначен; 3) красная карточка показана/не показана; 4) ошибочно определён игрок, подвергшийся дисциплинарным санкциям. В любом случае решение принимает главный арбитр. Если он уверен, что пенальти не было, значит, он не будет останавливать игру для видеоповтора.

Президент «Урала» Григорий Иванов уверен, что внедрение этой системы затормозит и так небыструю игру в РФПЛ. У вас нет таких опасений?
— Недавно в Италии был момент, когда на несколько минут затянулся просмотр видеоповтора. Это естественно, ведь система новая. Но с каждый днём она будет улучшаться, в том числе и временной порог принятия решения. Сейчас систему тестируют в Италии и Германии. Прошли первые туры, возникли задержки. Посмотрим, что будет в конце. В этой ситуации мы только в плюсе, так как получим уже проверенную другими чемпионатами систему. Прогресс приходит с опытом.

А ведь была хорошая идея. Что не так с видеоповторами на КК
Подробно о том, как усложнить и испортить простую и хорошую идею.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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