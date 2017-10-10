Исландцы снова ставят мир на уши. Объясняем их феномен без эмоций

Ларс Лагербек уже не тренирует сборную Исландии, зубной врач Хеймир Хадльгримссон теперь справляется с непрофильной работой в одиночку. Однако Лагербек лучше других раскрыл тактическую силу исландцев на словах: «Маленькой сборной важно иметь сильно организованную команду, где игроки много работают друг для друга. И если вы это делаете, у вас есть шанс победить. Слишком многие менеджеры сейчас смотрят на 45 секунд, которые игрок проводит с мячом. Футбол – это в первую очередь 89 минут каждого игрока без мяча».

Исландия берёт командным духом, организацией и схемой 4-4-2, которую можно взломать только с бешеной скоростью циркуляции мяча. Всё это делает сборную, представляющую страну с 330 тысячами жителей, слабо уязвимой. А отработанные стандарты – делают ещё сильнее. «Мы забили около 50% наших голов со стандартов, многие тренеры слишком недооценивают этот фактор». Стандарты остаются главным козырем Исландии в атаке, и до чемпионата мира тактическая «фишка» исландцев не изменится.

Остров искренности. Сборная Исландии на чемпионате Европы—2016 Рассказать обычно о самой необычной команде в современном футболе невозможно — в любом случае будет сага. Усаживайтесь поудобнее.

Сила исполнителей стандартов

В сборной Исландии всего два игрока крепкого европейского уровня, зато есть ролевики, очень полезные сильной работой в статичных ситуациях. Гилфи Сигурдссон пока не может отклеить от себя ценник в «Эвертоне», но многое доказал в прошлом сезоне – дважды забил прямыми ударами со штрафных, сделал 8 голевых и 6 предголевых передач со стандартов. Сигурдссон давно всё понял о том, как добиться качества ударов: «Главное, если ты хочешь круто бить штрафные, – практика. Поставь манекенов на поле, пытайся поднять мяч над ними и попасть в угол ворот. Нужно повторять это снова и снова, по 15 минут в день. И тогда ты станешь лучше».

Сигурдссон выработал технику исполнения стандартов. Он выбрал традиционный подход к мячу, перестал отвлекаться на провокации соперников и начал анализировать действия вратарей соперников на видео. «Когда я стою перед мячом, стараюсь смотреть на вратаря. Если он делает шаг в одну сторону, надо ударить в другую», – отмечает Сигги.

Стреляет Сигги. Самый недооценённый игрок АПЛ «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Эвертон» – почти все топы Англии хотят, чтобы этот парень играл у них.

Напарник Сигурдссона по центру поля Арон Гуннарссон – лучший исполнитель аутов в мире прямо сейчас. Наследник Рори Делапа прокачал руки в гандболе: уже в 15 лет Гуннарссон сыграл в главной гандбольной лиге Исландии за «Тор», но потом променял ручной мяч на ножной. Секрет не в мышцах и качалке: «Даже если ваши руки в два раза сильнее моих, это никак не повлияет. Всё зависит от того, куда и как вы запустите мяч, неважно, с какой силой вы это сделаете». У Гуннарссона тоже есть свой ритуал – под бросок он всегда просит новый мяч, вытирает его футболкой. Потом разбегается и закидывает мяч на ближнюю штангу.

Роль Кари Арнасона

На чемпионате Европы Исландия дважды забила после бросков из-за боковой, и после турнира Ларс Лагербек отмечал, что тренеры Австрии и Англии недооценили силу исландских стандартов. «Не знаю, заметили ли это английские разведчики, но мы начали Евро, используя одну цель для длинных бросков, а затем увеличили вариативность и стали бросать на двоих», – объяснял Лагербек. Главной целью был Кари Арнасон – центральный защитник, закалённый мясорубкой Чемпионшипа и сотней матчей за «Ротерхэм».

Тренер был поражён, насколько вальяжно Рой Ходжсон отнёсся к опеке исландцев при аутах: «Англия отправила Руни опекать Арнасона, который должен был скинуть мяч другому центральному защитнику. Как Руни со своим ростом мог справиться?». Время вспомнить школьные уроки физики: Руни с ростом 176 сантиметров закрывал зону, куда должен был рвануть исландский защитник.

Но Руни проиграл позицию и ожидаемо проиграл единоборство – 190-сантиметровый Арнасон прибавил к банальной мощи инерцию прыжка. При резком разбеге легче высоко прыгнуть, чем с места, как Руни.

35-летний защитник по-прежнему важен для исландской системы аутов. Исландцы в различных матчах неизменно повторяют один сценарий: Арнасон ходит по линии штрафной, в момент броска Гуннарссона резко включается в штрафную, а в момент, когда Кари должен встретиться с мячом и сделать скидку, забегает ещё один игрок.

Алгоритм заезжен и выучен, как название исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль во всём мире, но продолжает неизменно работать. Абсолютно во всех матчах, сыгранных Исландией в отборе к чемпионату мира, команда хоть раз использовала алгоритм Гуннарссон – Арнасон – скидка на дальнюю. Так исландцы организовали и два гола на Евро. Летом в России исландцы будут разыгрывать ауты точно так же, но самый опасный защитник команды всё равно получит свободу.

Движение в штрафной площадке

Главное, из-за чего стандарты исландцев так опасны. Ложные движения, резкие забегания, «бутерброды», из которых игроки разбегаются в разные стороны, – помогает всё. Часто исландцы играют на несовместимости движения футболистов и мяча: подача или скидка идёт в ту зону, где уже никого нет – все защитники среагировали на забегания до навеса и бросили позиции. Победный мяч Финляндии исландцы организовали, когда сделали подачу в квадрат с пятью финнами – они бросились на двух соперников, но дали скинуть мяч. В ту зону, где два исландца остались против одного финна.

Похожий трюк команда проделала в матче с Турцией, где вышла на первое место в отборочной группе. До подачи в штрафную исландцы бегают в бутерброде с соперниками. Исландцев пятеро. Четверо из них ещё до навеса забегают на ближнюю штангу, вынуждая импульсивных турок бежать за собой, чтобы не допустить удара на опережение. Ещё один – Альфред Финнбогасон, самый дальний из «бутерброда», – отскакивает чуть в глубину.

Отработанное движение вызывает замешательство в голове Кана Айхана, играющего по Финнбогасону. Выброситься на него? Сохранить позицию? Айхан застревает в полупозиции, глядя на мяч, остаётся в квадрате, насыщенном игроками. И упускает открывание за спиной Арона Гуннарссона.

Такие моменты часто случаются в игре исландцев. Они ловят соперника на движении в разные стороны – если должна пойти подача со штрафного, все исландцы выстроятся одной линией, но один обязательно отскочит чуть ниже, а ещё двое-трое резко забегут в штрафную площадку. Тактическая обучаемость команды – на невероятно высоком уровне: все игроки понимают, как надо двигаться и куда. Единственная возможность противостоять стандартам Исландии – не допускать их.

Совершенствование стиля

Исландия – точно самая прямолинейная сборная грядущего чемпионата мира, но ничего плохого здесь нет. Исландцы выжимают максимум из мощи игроков не только при стандартах – на Евро-2016 они были третьей командой турнира по использованию длинных передач (67,6 за матч). Но Хеймир Хадльгримссон косметически меняет игру исландцев, совершенствуя её. Один из нападающих, Альфред Финнбогасон, чаще опускается за мячами в глубину – следствие игры в Бундеслиге, за «Аугсбург», где исландец превращается в форварда типажа Роберта Левандовского и в том же стиле опускается в глубину.

Ещё один штрих – ввод в состав Хёрдура Магнуссона. Защитник, успевший поиграть за «Ювентус», используется тренерским штабом как ещё один инструмент для доминирования в воздухе. Когда Исландия может позволить себе большими силами перейти на чужую половину, Магнуссон получает длинную диагональ из глубины, забегает на чужую треть поля и навязывает борьбу. Против турок, сильно уступающих в тактической дисциплине, ход сработал: Магнуссон вытянул на себя крайнего защитника Айхана, скинул мяч вперёд, и благодаря этому Исландия получила ситуацию 3v3 – Бёдварссон врывался уже в свободную зону.

На стандартах Магнуссон так же полезен, как и центральные защитники исландцев. При аутах Гуннарссона Хёрдур уходит к лицевой линии, стягивает на себя соперника, а в момент броска летит на мяч вместе с Арнасоном. При подачах с угловых – либо организует свободную зону (конечно же, для Арнасона), либо сам пробует отклеиться и вырваться на мяч.

Матч с Хорватией, принципиальный в рамках нынешнего отборочного цикла, катился к 0:0, но Исландии помог один рывок игрока от Ивана Перишича. Конечно, им был Хёрдур Магнуссон, понимающий принципы исландских стандартов.

Да, Исландия играет очень просто. Но эта простота очаровывает.

Мы ждём.