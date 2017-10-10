«Ситуацию в «Динамо» можно исправить, и Калитвинцев пожелал мне удачи»

В субботу «Динамо» в привычном для себя стиле сменило тренера – то есть без всякой логики. Логика была в предпоследнем месте и результатах, но не в том, что Хохлова назначили посреди двухнедельного цикла и после заявлений о доверии Калитвинцеву. Во вторник Юрий Николаевич заехал в Новогорск попрощаться с игроками, а Дмитрий Валерьевич (привыкаем называть недавнего футболиста так) дал первое интервью о том, как спасать «Динамо».

— Когда вам предложили возглавить «Динамо»?

— В пятницу вечером.



— Не удивительно, что Калитвинцева убрали посреди двухнедельного цикла, а не сразу после матча с «Локо»?

— Вопрос не ко мне, сами понимаете. Я приступил к работе уже утром субботы, провёл первую тренировку.



— Только не говорите, что назначение стало для вас неожиданностью.

— Стало. Хотя, исходя из результатов, я понимал и прокручивал в голове такой сценарий, был готов к нему. Уверен, что как и любой тренер в такой ситуации. И Калитвинцев тоже.

Что стоит за отставкой Калитвинцева: новая революция в «Динамо» Сбились со счету какая.

— Какую задачу вам поставили?

— На данный момент – покинуть зону вылета. И сейчас результат на первом месте, возможно, в угоду зрелищности.



— Разве «Динамо» играло зрелищно при Калитвинцеве?

— Не буду обсуждать работы коллеги. Мы тепло пообщались по телефону, он пожелал мне удачи. Советов или напутствий не было, просто обсудили некоторые нюансы.

Я как тренер понимаю все риски. Если не будет результата, любой тренер будет крайним, это логично.



— Болельщики «Динамо» уже уходят с трибун посреди матча.

— Банально, но приложим все силы, чтобы такого больше не случалось. И к диалогу с болельщиками я всегда готов. Уважаю их право на свое мнение, но хочется, конечно, поддержки до конца и в трудные времена.



— «Динамо» — эшафот для тренеров. Сейчас клуб в зоне вылета и риск вновь оказать в ФНЛ велик. Вы понимаете, что в случае чего станете крайним, как Кобелев или Калитвинцев?

— Я как тренер понимаю все риски. Если не будет результата, любой тренер будет крайним, это логично.



— Что не так с игроками «Динамо»?

— Сильно переживают, но надо, чтобы они себя в моральную яму не загоняли. Ситуацию еще вполне можно исправить. Эмоциональный фон после серии неудач не может быть хорошим. Встряска нужна, моральный подъем, но это все может прийти только через результаты.

— Реально их добиться, когда лидеры, Панченко и Соу, травмированы?

— Не спорю, это огромные потери. Но у нас есть еще игроки, которые смогут проявить себя.

Вопрос дня. Что с «Динамо» будет дальше? Дмитрий Хохлов сменил у руля команды Юрия Калитвинцева. Поможет ли это ей подняться со дна?

— В «Динамо» сейчас работают те, с кем вы ещё играли вместе, — Алексей Смертин и Роман Широков.

— Со Смертиным и Широковым общались после назначения. И будем продолжать это делать. Мы постоянно на связи, обсуждаем ситуацию, делимся друг с другом мнениями.

Эмоциональный фон после серии неудач не может быть хорошим. Встряска нужна, моральный подъем.

— У «Динамо» долги перед игроками. Они говорили с вами об этой проблеме?

— Нет, но с руководством мы об этом говорили.

— Прогнозы? Обещания?

— Оптимистичные. В скором времени обещают рассчитаться. Понимаю, это важно, но уже сказал команде, что мы должны сосредоточиться на спортивных вопросов, остальное – дело клуба.



— С руководством поговорили. А с игроками?

— За три дня поговорил уже почти со всеми футболистами, трое осталось. Обсуждали всё, что только можно – и эмоциональные аспекты, и футбольные. Запретных тем нет.



— «Динамо» нужно усиление, чтобы не вылететь, согласны?

— О трансферах пока не говорим и не думаем, что толку? Трансферное окно закрыто. Есть локальные задачи и планы, а остальное потом.

За три дня поговорил уже почти со всеми футболистами. Обсуждали всё, что только можно. Запретных тем нет.

— Это ваше второе назначение в «Динамо». Первое было в 2012-м при похожих обстоятельствах – место внизу таблицы и отставка Силкина. Когда тяжелее?

— Сейчас труднее. Тогда мне сразу сказали, что это временно, что тренером будет Петреску. Просто с ним велись переговоры по контракту, и это требовало времени. Меня предупредили об этом. Во второй моей игре уже фактически по телефону он руководил. Сейчас ответственности гораздо больше, а тогда ее практически не было.