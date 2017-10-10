Вопрос дня. ЧМ-2018 без Украины: потеря или облегчение?

Команда Андрея Шевченко не попала на мировой футбольный форум в России. Что думают по этому поводу эксперты и читатели?

Сборная Украина не смогла пробиться на чемпионат мира в России. Подопечные Андрея Шевченко в решающем матче уступили сборной Хорватии (0:2), лишив мундиаль в России дополнительной остроты эмоций. Невыход Украины на ЧМ — благо или потеря? Мнениями делятся футбольные эксперты и болельщики, небезразличные к украинскому футболу.

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:

— Это потеря по политическим, нравственным и спортивным признакам. У нас отличные отношения с Федерацией футбола Украины, футболистами и тренерами. Исходя из реальности, у Украины очень сильная национальная сборная, которая привлекает к себе внимание болельщиков. Наверняка в Россию бы приехали украинские болельщики, и это помогло бы наладить отношения между нашими странами. Знаю, что на Украине большинство людей переживают из-за той ситуации, которая сложилась между нашими государствами.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Было бы очень хорошо, если бы Украина попала на ЧМ-2018 в Россию. Как бывший игрок, я с предубеждением относился к разговорам, что украинцы могут бойкотировать чемпионат мира в России. Футбол вне политики. Я знаю, какое большое значение имеет для игроков участие в подобных турнирах. Расстроился как украинец и воспитанник украинского футбола.

Игорь Лебедев, член исполкома РФС:

— Порошенко очень долго кричал, что надо бойкотировать чемпионат мира в России. Вот ему и ответ: «Ты и так не едешь». Для нашей страны вообще никакого значения не имеет выход или невыход Украины на чемпионат мира. Побеждают сильнейшие. Но, если бы они вышли, никаких бы проблем не возникло.

В «день Филимонова» Украина и Шевченко не вышли на ЧМ-2018 Зато уже скоро мы увидим в России исландцев и сербов.

Сергей Юран, бывший нападающий сборной России:

— Со спортивной точки зрения это потеря. Украинский футбол довольно неплох, хотелось бы, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира. Но в то же время с точки зрения политической ситуации и всего остального непопадание украинской команды на турнир только облегчит жизнь. Думаю, что вместе со сборной в Россию приехало бы много нефутбольных людей, которые бы занимались провокациями, драками и прочей грязью. К тому же допускаю, что украинская команда вчера специально проиграла матч, потому что решила не ехать. Вчера был решающий матч, при домашних трибунах, но так легко проиграть? Не было эмоций вчера в игре сборной Украины.

Андрей Канчельскис, бывший полузащитник сборной России:

— Жаль. И это ни в коем случае не облегчение для России. Увы, то, что происходит в стране сейчас, отражается на всех спортсменах. Если на Украине будет хаос, то это автоматически перенесётся на футболистов. Вспомните, когда Аргентина с сумасшедшим составом приехала на чемпионат мира 2002 года, тогда как в стране были беспорядки. Это напряжение и психологическое давление сказалось на футболистах, и они выступили неудачно.

Виктор Онопко, бывший защитник сборной России:

— Они знали, что чемпионат мира будет в России. Украина могла бы сняться и всё, но она же участвовала. Все хотели попасть на чемпионат мира. Любой спортсмен хочет попасть на чемпионат мира или Олимпийские игры. Тем более шанс попасть на чемпионат мира может выдасться один раз в жизни. Они не вышли просто потому, что проиграли — я не думаю, что они не хотели выходить.

Андрей Созин, футбольный эксперт:

— Лично мне жаль, что не вышли голландцы, а то, что не вышли украинцы, – и слава богу. Меньше будет претензий с их стороны, что не так кормят, не так принимают, не такие поля, не такие штанги.

Голландцы не приедут на чемпионат мира. И дело не в игроках Во всём виноват характер голландцев.

Наше мнение

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

— На Украине до последнего момента не существовало единого мнения, ехать на чемпионат мира или игнорировать нафиг. Дилемма разрешилась сама собой — на радость Хорватии, к облегчению чиновников ФИФА, российских правоохранительных органов и… как ни странно, значительной части украинского общества (по крайней мере, сидящего в «фейсбуках»). Не уверен, проиграет ли турнир от отсутствия команды Шевченко в плане зрелищности (скорее всё же нет, чем да), но с точки зрения общего фона — определённо выиграет, как бы ни больно мне было это констатировать. Отношения соседских народов за последние годы накалились (накалили) до такой степени, что лишний раз проверять на прочность силу взаимной «любви», в чаше одной арены или площади, совершенно не хотелось бы. Да и, положа руку на сердце, не та нынче «збiрна», чтобы её неудача в квалификации глубоко тронула весь мир. Существенных отличий от образца Евро-2016 я, допустим, не заметил. А если нет разницы, какой смысл рваться в финал? За новой «баранкой»?

Особое мнение

Пётр Порошенко, президент Украины:

— Это поражение, которое должно сделать сборную сильнее. Надо ещё много работать.

Мнение читателей

marty-mcfly:

— Украина заявила о бойкоте чемпионата мира по футболу 2018 в России.

illirium:

— Минусуйте, но я рад, что Украины не будет на ЧМ. Поймите, к украинцам я отношусь нормально, как и большинство адекватных россиян, но, к сожалению, активная политика промывки мозгов (с обеих сторон) и представление соседей врагами сделали своё дело, поганая политика рассорила народы. Факт, что были бы какие-нибудь провокации, столкновения, взаимные упрёки — и вопрос: оно нам всем (и русским, и украинцам) надо? Зачем ещё больше набрасывать всей этой политической грязи на вентилятор? Так что всё сложилось как нельзя лучше.

olegrublev:

— А жаль, конечно. Была б суперубойная группа: Россия, Украина, США и Сирия.

spartak-zhiv:

— От лица оргкомитета чемпионата мира с приветственным словом к сборной Украины приглашается выступить Роман Широков.

mariolemieux66pp:

— Поздравляю Хорватию. Честно говоря, в нынешней политической ситуации нечего делать сборной Украины в России. Вспомните хотя бы последнее Евровидение. Кроме того, с безопасностью у нас могли бы возникнуть осложнения, если бы Украина попала на ЧМ и соответственно приехало бы много народа из Украины (в т.ч. экстремисты)

alex-zenit-1984:

— Все заметили, что, когда Модрич вырезал первый голевой пас, его ногу чуть-чуть подправлял Путин?