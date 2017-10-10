Вопрос дня. ЧМ-2018 без Украины: потеря или облегчение?

Сборная Украина не смогла пробиться на чемпионат мира в России. Подопечные Андрея Шевченко в решающем матче уступили сборной Хорватии (0:2), лишив мундиаль в России дополнительной остроты эмоций. Невыход Украины на ЧМ — благо или потеря? Мнениями делятся футбольные эксперты и болельщики, небезразличные к украинскому футболу.
Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:
— Это потеря по политическим, нравственным и спортивным признакам. У нас отличные отношения с Федерацией футбола Украины, футболистами и тренерами. Исходя из реальности, у Украины очень сильная национальная сборная, которая привлекает к себе внимание болельщиков. Наверняка в Россию бы приехали украинские болельщики, и это помогло бы наладить отношения между нашими странами. Знаю, что на Украине большинство людей переживают из-за той ситуации, которая сложилась между нашими государствами.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— Было бы очень хорошо, если бы Украина попала на ЧМ-2018 в Россию. Как бывший игрок, я с предубеждением относился к разговорам, что украинцы могут бойкотировать чемпионат мира в России. Футбол вне политики. Я знаю, какое большое значение имеет для игроков участие в подобных турнирах. Расстроился как украинец и воспитанник украинского футбола.
Игорь Лебедев, член исполкома РФС:
— Порошенко очень долго кричал, что надо бойкотировать чемпионат мира в России. Вот ему и ответ: «Ты и так не едешь». Для нашей страны вообще никакого значения не имеет выход или невыход Украины на чемпионат мира. Побеждают сильнейшие. Но, если бы они вышли, никаких бы проблем не возникло.
Сергей Юран, бывший нападающий сборной России:
— Со спортивной точки зрения это потеря. Украинский футбол довольно неплох, хотелось бы, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира. Но в то же время с точки зрения политической ситуации и всего остального непопадание украинской команды на турнир только облегчит жизнь. Думаю, что вместе со сборной в Россию приехало бы много нефутбольных людей, которые бы занимались провокациями, драками и прочей грязью. К тому же допускаю, что украинская команда вчера специально проиграла матч, потому что решила не ехать. Вчера был решающий матч, при домашних трибунах, но так легко проиграть? Не было эмоций вчера в игре сборной Украины.
Андрей Канчельскис, бывший полузащитник сборной России:
— Жаль. И это ни в коем случае не облегчение для России. Увы, то, что происходит в стране сейчас, отражается на всех спортсменах. Если на Украине будет хаос, то это автоматически перенесётся на футболистов. Вспомните, когда Аргентина с сумасшедшим составом приехала на чемпионат мира 2002 года, тогда как в стране были беспорядки. Это напряжение и психологическое давление сказалось на футболистах, и они выступили неудачно.
Виктор Онопко, бывший защитник сборной России:
— Они знали, что чемпионат мира будет в России. Украина могла бы сняться и всё, но она же участвовала. Все хотели попасть на чемпионат мира. Любой спортсмен хочет попасть на чемпионат мира или Олимпийские игры. Тем более шанс попасть на чемпионат мира может выдасться один раз в жизни. Они не вышли просто потому, что проиграли — я не думаю, что они не хотели выходить.
Андрей Созин, футбольный эксперт:
— Лично мне жаль, что не вышли голландцы, а то, что не вышли украинцы, – и слава богу. Меньше будет претензий с их стороны, что не так кормят, не так принимают, не такие поля, не такие штанги.
Наше мнение
Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:
— На Украине до последнего момента не существовало единого мнения, ехать на чемпионат мира или игнорировать нафиг. Дилемма разрешилась сама собой — на радость Хорватии, к облегчению чиновников ФИФА, российских правоохранительных органов и… как ни странно, значительной части украинского общества (по крайней мере, сидящего в «фейсбуках»). Не уверен, проиграет ли турнир от отсутствия команды Шевченко в плане зрелищности (скорее всё же нет, чем да), но с точки зрения общего фона — определённо выиграет, как бы ни больно мне было это констатировать. Отношения соседских народов за последние годы накалились (накалили) до такой степени, что лишний раз проверять на прочность силу взаимной «любви», в чаше одной арены или площади, совершенно не хотелось бы. Да и, положа руку на сердце, не та нынче «збiрна», чтобы её неудача в квалификации глубоко тронула весь мир. Существенных отличий от образца Евро-2016 я, допустим, не заметил. А если нет разницы, какой смысл рваться в финал? За новой «баранкой»?
Особое мнение
Пётр Порошенко, президент Украины:
— Это поражение, которое должно сделать сборную сильнее. Надо ещё много работать.
Мнение читателей
marty-mcfly:
— Украина заявила о бойкоте чемпионата мира по футболу 2018 в России.
illirium:
— Минусуйте, но я рад, что Украины не будет на ЧМ. Поймите, к украинцам я отношусь нормально, как и большинство адекватных россиян, но, к сожалению, активная политика промывки мозгов (с обеих сторон) и представление соседей врагами сделали своё дело, поганая политика рассорила народы. Факт, что были бы какие-нибудь провокации, столкновения, взаимные упрёки — и вопрос: оно нам всем (и русским, и украинцам) надо? Зачем ещё больше набрасывать всей этой политической грязи на вентилятор? Так что всё сложилось как нельзя лучше.
olegrublev:
— А жаль, конечно. Была б суперубойная группа: Россия, Украина, США и Сирия.
spartak-zhiv:
— От лица оргкомитета чемпионата мира с приветственным словом к сборной Украины приглашается выступить Роман Широков.
mariolemieux66pp:
— Поздравляю Хорватию. Честно говоря, в нынешней политической ситуации нечего делать сборной Украины в России. Вспомните хотя бы последнее Евровидение. Кроме того, с безопасностью у нас могли бы возникнуть осложнения, если бы Украина попала на ЧМ и соответственно приехало бы много народа из Украины (в т.ч. экстремисты)
alex-zenit-1984:
— Все заметили, что, когда Модрич вырезал первый голевой пас, его ногу чуть-чуть подправлял Путин?