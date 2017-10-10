7 человек, которые вывели Сербию на чемпионат мира

Тренер, знакомый нам по работе в России. «Локомотив» был самым удачным проектом Славо Муслина: с красно-зелёными серб включился в чемпионскую гонку, но проиграл бельгийскому «Варегему», после чего в клубе стали искать повод уволить Муслина. Хватило одного поражения. В «Краснодаре», только прыгнувшем в Премьер-Лигу, было и хорошее, и плохое – Олег Самсонов рассказывал, что Муслин требовал деньги с игроков за место в составе. Ещё были «Химки» и «Амкар», с которыми тренер одинаково проваливался.

Однако для сборной Сербии Муслин оказался идеальным вариантом. Главное в работе тренера – он смог мотивировать игроков и встряхнуть коллектив, где атмосфера была далека от идеальной. Потом – провозгласил, что никакой натурализации в сборной не будет: «Пока я тренирую сборную, за неё будут играть только сербы или их потомки». Затем – отсмотрел матчи сборной Сербии и решил перевести её на схему 3-4-3. Это не подражание Антонио Конте или даже Крису Коулману, Муслин перешёл на 3-4-3 раньше.

Результат вы видите – Сербия прошла отбор на ЧМ-2018 без провалов, проиграв только Австрии в момент, когда приезд в Россию был почти решённым делом.

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Владимир Стойкович

Главный вратарь сборной Сербии, который повидал многое. Будучи воспитанником «Црвены Звезды», в 2010-м Стойкович перешёл в «Партизан» и попал под гнев обеих фанатских армий: одна не простила предательство, другая не приняла врага. Злоба ослабла осенью того же года, когда фанаты ворвались в автобус сборной Сербии, закидали файерами игроков, отправили Стойковича в больницу, а потом сорвали матч с Италией. Транзитом через греческий и израильский чемпионаты Владимир вернулся в «Партизан», но сейчас на «предателя» уже не реагируют настолько остро.

Главное лицо в нынешней сборной Сербии. Бано – единственный, кто отыграл за «репрезентацию» все 900 минут в отборочном цикле. Не смутила даже непривычная тактика: Антонио Конте считал Ивановича неподходящим для схемы 3-4-3, из-за чего Бранислав расстался с «Челси», а Славо Муслин сделал его ключевым защитником в тройке центральных. Иванович сейчас вообще на пике формы – болельщики «Зенита» признали серба игроком месяца, Бано спокойно адаптировался к позиции правого защитника, а агент Игоря Смольникова начал выть волком, в открытую признавая проигрыш конкуренции.

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Футболист из идеальной команды Жозе Моуринью. На каждом месте работы Особенному нужен полноценный выжигающий опорник, который будет держать хребет команды. Такой, как Клод Макелеле в старом «Челси». По качествам Матич – игрок схожего склада, разве что не такой крепыш. Вместе с Лукой Миливоевичем, тоже закалённым жёсткими стыками в Англии, Матич составил мощный центр поля. Все лучшие качества Неманьи, за которые его полюбили в АПЛ, на месте – умение страховать, читать игру и выбирать зону, качественная жёсткая игра в отборе и дальнобойная пушка.

Самый мощный мужик в сборной Сербии расплакался, когда команда обеспечила себе поездку на чемпионат мира. Пожалуй, нельзя лучше доказать, что Славолюб Муслин научил команду играть сердцем.

Душан Тадич

Когда сербы готовились играть с Уэльсом, Зоран Костич внезапно выпалил: «У Уэльса есть Гарет Бэйл, но у нас приготовлен достойный ответ – Душан Тадич». В плане стиля игры Тадич – креативщик другого склада: не электричка, а утончённый плеймейкер, способный состряпать классную передачу из любой зоны. Даже на уровне АПЛ, играя за скромный «Саутгемптон», Тадич выделяется и попадает в статистические подборки вместе с Де Брёйне, Санчесом и Азаром. Например, Душан попал в топ-5 лучших игроков прошлого сезона Премьер-лиги по передачам, разрезающим всю защиту соперника (9 за чемпионат). Больше нарезали только Де Брёйне, Погба и Давид Сильва.

В сборной роль Тадича ещё шире. Он двигается по всей ширине поля, ищет мяч, снабжает острыми передачами фланги и здорово завершает атаки после рывков из глубины. Из 19 сербских голов Тадич поучаствовал в 11 – четырежды забил, семь раз ассистировал. В матче с Уэльсом ему разбили нос в кровь, но Тадич отказался уходить с поля, пришёл в себя и соорудил гол. Машина.

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Филип Костич

Стандартная история – привыкнуть к клубу тяжело, зато в сборной как рыба в воде. Костич второй сезон в «Гамбурге», четвёртый в Бундеслиге, но всё равно тяжело адаптируется к раздевалке, где говорят только по-немецки, и не выдерживает даже часа на языковых уроках. Статистика Костича такая же печальная, как и игра «Гамбурга» в последние годы – 4+3 за прошлый сезон и ноль результативных действий сейчас. В сборной дела Филипа намного лучше – 2+3 и ключевая голевая передача в отборе на Александра Коларова.

Ещё один представитель племени игроков, тухнущих в клубе, но ярко проявляющих себя под национальным флагом. Митровичу не хватило чуйки в выборе карьерной дороги, когда он перерос бельгийский «Андерлехт»: ходили слухи про переезд в Дортмунд или другой клуб Бундеслиги, а он выбрал «Ньюкасл». Вылетел с ним в Чемпионшип, а у Рафы Бенитеса стал лавочником – проиграл конкуренцию бывшему плотнику Дуайту Гейлу.

С возвращением в Премьер-лигу Митрович сыграл всего 19 минут за «Ньюкасл» (и успел забить), но в сборной нет игрока продуктивнее него. За отбор он забил шесть мячей, больше других сербов. Комплекцией и стилем игры Митрович чем-то похож на Николу Жигича, тоже приезжавшего на чемпионат мира – такой же высокий, на вид нескладный, но боевитый и неплохо контролирующий мяч внизу.

А ещё

Александр Коларов – участник одного из легендарных несостоявшихся трансферов Премьер-Лиги. Из ОФК он летал на просмотр в «Луч-Энергию» к Сергею Павлову, но губернатор заблокировал сделку – не было лишних денег. Через полгода Коларов попал в «Лацио», потом – в «Манчестер Сити», а в новом сезоне примкнул к другому римскому лагерю и забил важнейший мяч Сербии в Дублине.

Лука Миливоевич – ещё один опорный полузащитник, который по умениям похож на клона Неманьи Матича.

Александр Прийович – швейцарский серб, поигравший в Италии, Англии, Норвегии, Швеции, Турции и Греции. Гремучая смесь. А ещё в Польше у Станислава Черчесова – играя за «Легию» — Прийович помог нынешнему тренеру сборной России выиграть чемпионат. В сборной Прийович обычно выходит на 5-10 минут, освежить атаку, но именно он забил главный гол сербов в отборе, Грузии. И вывел сборную на чемпионат мира.