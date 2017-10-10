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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Текст: Иван Карпов
Фото: Reuters

Как в мире отреагировали на поражение Сирии: австралийцы угорают над своими

В этом они похожи на русских! Доказательства — внутри.
10 октября 2017, вторник. 20:15 Футбол
ЧМ-2018 - Азия. 4-й раунд. 2-й матч
10 октября 2017, вторник. 12:00 МСК
Австралия
2 : 1 ДВ
Сирия
0:1 – Аль-Сума – 6, 1:1 – Кэхилл – 13, 2:1 – Кэхилл – 109
Удаления: нет – Аль-Мавас, 94

В Сирии идёт война. Там среди прочих воюют Австралия (в июне временно приостановила авиаудары, но полностью не вышла из конфликта), Россия и США. В ответном матче 4-го отборочного раунда чемпионата мира — 2018 в футбол играли сборные Сирии и Австралии. Победитель мог попасть в стыковые матчи на команду США. Цель — поехать на турнир в Россию.

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Основное время закончилось со счётом 1:1, как и в первом матче. Едва начался овертайм, как сирийцы остались в меньшинстве. Судья удалил второго бомбардира сборной Сирии. Интересно, почему из-за этого так переживала русская фанатка «Зенита»?

А спустя 15 минут главный герой австралийского футбола Тим Кэхилл забил 50-й гол за сборную (а раньше в этом же матче – 49-й).

Видео можно посмотреть в твиттер-канале Caltex Socceroos.

Главного тренера сборной Австралии после матча спросили: «Какую тактику вы избрали на игру?» — «Тактику? Да я просто позволил Тимми снова спасти мою задницу».

Titus O’Reily — голос австралийский рабочих тоже похвалил главного работягу сборной. «Несмотря на все попытки проиграть, пенсионер Тим Кэхилл протащил «сокеруз» через Сирию».

Появились и новости из будущего: «Год 2034. 54-летний Тим Кэхилл всё ещё остаётся главной ударной силой сборной Австралии».

Слова уважения Кэхиллу звучали даже со стороны сирийских болельщиков.

120 минут матча уже истекли, когда Сирия потеряла последний свой шанс на чудо. Удар со штрафного – штанга! «Она это заслужила», — отдал должное бездушной трубе австрийский журналист из Townsville Bulletin.

В Сети сразу появилось фото австралийца года!

Ещё немного самоиронии из столицы Австралии Канберры.

Путешественник из Нового Южного Уэльса Joe Mayatt напомнил сухую статистику войны (с начала 2016 года на Сирию была сброшено 46 тысяч бомб) и удивился тем 11 парням, которые только что чуть не убили его надежду поехать на чемпионат мира. Ну, вообще-то, их было как минимум 14.

Сирийские болельщики продолжают по праву гордиться своей страной и сборной и после матча. Посмотрите, какие красавцы!

Огромный респект Сирии выражает футбольный комментатор из Сиднея с подозрительной фамилией Basheer: «Их нация пережила трагедию, их национальная команда играла против внутренних разногласий».

Другие австралийцы угарают над своими футболистами. Некий Lary Bird выкладывает такую запись.

Сразу следует реакция.

Кое-кто даже успел постареть, наблюдая за матчем сборной Австралии.

Срочные новости: «Кэхилл пропустил Кубок мира из-за травмы спины. Он слишком долго таскал этих клоунов на себе».

Понятно, что это стёб. Кэхилл здоров, и мы, возможно, увидим его в России – если в ноябре в стыковых матчах Австралия победит США. А вот кого не увидим точно, так это крутую сборную Сирии. А жаль.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Австралии - Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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