Лунёв, Рауш и Фернандес – в составе сборной. А тащит опять Самедов

Кажется, в штабе Станислава Черчесова читают комментарии на «Чемпионате». По крайней мере, те, в которых болельщики советуют/просят/требуют поставить в состав каких-то определённых игроков. Даже саркастичное мнение Фёдора Смолова – «У нас в стране все разбираются в политике и футболе» – не остановило тренера сборной. Состав получился как будто по заявкам. Хотели Лунёва вместо Акинфеева? Получите! Марио Фернандеса? Да пожалуйста! Каждому, кто выберет Рауша на левый фланг, полагается бонус: Кутепов в центре защиты! И, наконец, мы получили возможность увидеть, как действуют Смолов и Кокорин вдвоём, в связке.

Это было круто. Понятно, что Черчесов преследовал другие цели, проверял ближайший резерв на предмет попадания в основу, но редко когда один матч даёт столько ответов на наболевшие вопросы к составу. Теперь остались только вопросы к организации игры.

Как корейцы забивали за Россию (ну и наши тоже поучаствовали) Смолов, Миранчук и Ким Чжу Юн, сделавший дубль в свои ворота, – главные творцы новой победы сборной России.

Для начала стоит определиться с силой соперника. Сборная Ирана – команда, которую Россия обязана обыгрывать? Скажем, рейтинг ФИФА с этим не согласен. Иран в нём 25-й, между с Украиной и США. Россия – 64-я, поближе к Китаю и Узбекистану. Мы, конечно знаем, чти эти рейтинги имеют условное отношение к реальности, особенно, когда нет официальных матчей. Так вот, у Ирана они есть: команда провела отбор к ЧМ-2018 лучше всех в Азии и ни разу не проиграла в группе (в двух раундах набралось 18 матчей). Это точно серьёзный соперник для сборной, которая уже забыла о своих последних официальных матчах. И не хотела бы вспоминать…



Иран начал даже слишком осторожно, 4-3-3 гостей в первые минуты существовали только в в идеальном мире, а по факту Тареми и Джаханбакх сидели на флангах и помогали сдерживать Фернандеса и Рауша. Но к середине первого тайма команда освоилась. Стала лучше держать мяч, смело играть один в один и даже выигрывать подбор. Почему? Вот несколько причин.

Почему Ирану было комфортно играть

1. Скорость. Даже правильные по геометрии атаки сборная России проводила не спеша, позволяя гостям вернуться и занять позиции. Иран небезупречно играл позиционно, часто выбрасываясь на мяч, но извлечь из несинхронных действий гостей выгоду не удалось – слишком медленно всё делали. Настолько, что Рауш, который весь тайм провёл на другой скорости, чем остальная сборная, после рывков в зону был вынужден пасовать назад. Медленным было даже не перемещение мяча, а движение без мяча.



2. Центр просел. Огромная роль в конструкции атак в текущем составе отведена Алексею Миранчуку – но он выпадал. Минимум обострений, да и вообще касаний. Ерохин был не лучше. Его промах на 25-й минуте, на мой взгляд, возвращает к проблеме скорости. Да, мяч отлетел очень быстро, но в такой ситуации нужно ориентироваться сразу же и бить в пустые ворота прицельно. Видимо, Ерохин просто не привык играть так быстро. Тарасов был похож на себя – то есть, играл цепко, но иногда проигрывал позицию. Вынос мяча Раушем в подкате на позиции последнего защитника – опорная зона провалилась.



3. Смолов и Кокорин – пока не связка. Совсем. Хотя, они старались играть руг на друга, но не смогли вдвоём создать ни одного опасного момента. В основном острота появлялась после навесов Рауша в первом тайме и Самедова во втором. Не совсем очевидная тактика, когда в атаке два мобильных игрока.



Всё это помогло Ирану чувствовать себя в Казани довольно уверенно. А забить помогло кое-что ещё. Пожалуй, надо выделить это жирным шрифтом.

У сборной России индивидуально слабые защитники

Пропущенный гол – из тех, которые английские тренеры называют «дешёвыми». Иран убежал в контратаку вдвоём против четверых. Эбраими получил мяч на своей половине поля и последовательно прошёл ВСЮ защиту. Сначала смешно обошёл Кутепова, от которого отскочил мяч. Кстати, Кутепов после этого не помчался к воротам, а потрусил, как на пробежке. Потом его догнал Джикия и навязал борьбу – но проиграл. Кудряшов пропустил пас Эбраими на Азмуна между ног, а Рауш не успел за Азмуном.



Ещё раз. Человека, который обыграл Кутепова, оттеснил Джикию и дал пас между ног Кудряшову, зовут Омид Эбраими. Может, вы подумаете, что это вундеркинд, и за ним следят скауты «Монако» и «Челси»? Ну, не совсем. Эбраими трудится дома, в клубе «Эстегляль», он играет там уже три года. И вряд ли переберётся в Европу, потому что ему уже 30 лет. И он прошёл всю нашу защиту. «Эстегляль».

Что может понравиться в сборной России

Не спешите говорить «ничего». После матча Черчесова и команду будут адски критиковать, но эта медленная, всё ещё сырая и абсолютно не творческая команда не тушуется, не плывёт и готова бодаться, кажется, до конца света. Если брать нечем, приходится брать физикой. Тоже вариант.



Даже в отсутствие Дзагоева и Головина сборная небезнадёжна: в ней есть мысль. Иногда. Когда на поле появляется Кузяев. Мяч сразу стал ходить быстрее. Его предголевой пас на Самедова символичен. Это не что-то особенное, просто быстрый перевод на фланг. Ключевое слово – быстрый, этого оказалось достаточно. Ну, и голевой пас Самедова: его замкнул Полоз, но могли замыкать Смолов, Кокорин и Полоз втроём. Иранцы потеряли всех.



В последние 10 минут, когда гости заметно подсели, сборная России выдала что-то похожее на навал в соответствии с концепцией Юргена Клоппа. Не ожидали, да? «Прессинг – лучший плеймейкер», считает немец, и в концовке Ерохин, Полоз, Кузяев и Самедов пытались это доказать. Ну да, натянутое сравнение. Но в последние минуты эта тактика вполне могла принести натянутую победу.