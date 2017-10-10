Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Лионель Месси, сборная Аргентины
Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

Почему Аргентина не заслуживает попадания на ЧМ-2018

Всё ещё можно исправить. Но нужно срочно меняться.
10 октября 2017, вторник. 22:15 Футбол

Издание Infobae, которое вещает на всей территории Южной Америки, описывает ситуацию в аргентинском футболе одним словом. Это слово – война.

В 2014 году, когда не стало Хулио Грондоны, Аргентинскую ассоциацию футбола (АФА) ругали за консервативность и стагнацию. Но с тех пор подковёрная борьба за власть не прекращается. И оказалось, что, как бы плохо ни шли дела, всегда может быть ещё хуже. Тем более что в стране сменился политический вектор и все важные проблемы немедленно получили идеологический подтекст. Эффектно находить виноватых проще, чем разбираться в причинах кризиса команды. Поэтому за три года в аргентинской сборной сменилось три тренера, а аргентинским футболом успели поруководить три чиновника. Хватило времени и на коррупционный скандал.

Месси не едет на ЧМ-2018? Что происходит
У сборной Аргентины всё плохо. Объясняем по пунктам.

Говорить, что в таких условиях не стоит ждать успеха от сборной, как-то банально. Она стала щитом, которым удобно прикрывать любые организационные просчёты и просто идиотские кадровые решения, которые встречались на всех уровнях. Пример: Херардо Мартино должен был тренировать Аргентину на Олимпийских играх, но ушёл из-за конфликта с АФА. Официальная причина – трудности с выбором состава после ухода Месси и Маскерано. В общем, накануне Олимпиады сборная оказалась без тренера. Срочно назначенный Хулио Олартикоэчеа вылетел из группы с Португалией, Алжиром и Гондурасом. Это пример того, как выстроена системная работа в ассоциации. В 2016 году Лионель Месси, сидя в самолёте со сборной, написал: «Опять ждём вылета в самолёте. Люди, которые работают в АФА, – это катастрофа».

Что всё это значит?

Что и так стрессовая должность тренера сборной Аргентины становится адской. Что профессиональные навыки важны, но сейчас, пожалуй, важнее авторитет. Что проблемы начинаются не на футбольном поле и не в раздевалке, а в кабинетах. А что касается футбольного поля…

«Месси не любит, если остаётся без мяча пять минут», — сказал недавно Хави. Да, сильнейший футболист в сборной лучше всего играет, когда его команда доминирует. Месси не годится для команды, которая отдаёт мяч сопернику, он бесполезен при позиционной обороне. Если он в вашей команде, вы должны забрать мяч, это же очевидно, не так ли? Только с одной стороны.

А с другой стороны – главное достижение взрослой сборной Аргентины с Месси. Второе место на чемпионате мира. Тогда Аргентина играла от обороны во всех матчах на вылет. Да, в группе можно было покатать мяч против Ирана (и сделать в четыре раза больше пасов, чем соперник) – без особой пользы, правда, ведь победный гол пришлось вымучивать на 91-й минуте. Но потом, когда пошли серьёзные соперники, команда закрылась и отдала мяч. Просто Алехандро Сабелья понимал, что есть потребности одного игрока (лучшего), а есть возможности всех остальных.

А Лео выйдет? Аргентина в шаге от пропасти
Как сборной Аргентины избежать самого оглушительного провала за полстолетия.

После чемпионата мира Сабелья был, разумеется, раскритикован на родине и уволен. С тех пор тренеры сборной в основном пытаются найти лучшее место на поле для Месси. У Херардо Мартино помимо личного контакта с Лео обнаружилось ещё одно качество: поддержка Луиса Сегуро, чиновника из ассоциации футбола. В условиях гражданской войны в футболе это перевесило всё остальное. Например, тот факт, что за последние 10 лет Мартино выиграл всего два трофея: Суперкубок Испании и чемпионат Аргентины. Следующий, Эдгардо Бауса, уговорил Месси вернуться в команду, но продержался на посту 250 дней – худший результат за 40 лет. Но при этом настоящий подвиг, если учесть, что против его назначения был будущий президент ассоциации. Пришла очередь Хорхе Сампаоли, и он пока повторяет общую ошибку своих предшественников.

Лео Месси и фанаты сборной Аргентины

Лео Месси и фанаты сборной Аргентины

Фото: Reuters

Леоцентризм

Хорхе Сампаоли стал третьим тренером сборной Аргентины за год. Его тактические идеи отличаются от идей Баусы, но это не имеет значения. Любой тренер, оказавшись в этой команде, быстро эволюционирует до понимания футбола на уровне «отдай пас Месси и пусть он разбирается». Это не работало при Мартино, не работало при Баусе, не работает и при Сампаоли. Но пока тактика всё та же.

В одной из сильнейших сборных мира роль техничных, умных и агрессивных игроков рядом с Месси ужимается до массовки. Пас на ближнего. Навес. Отскок. Главное – не мешать, работать в подыгрыше. В руки Месси отдаётся пульт управления игрой начиная с организации атаки и заканчивая завершением. Перекладывание ответственности на одного человека делает сильную по именам команду предсказуемой и неуверенной.

Но даже под таким давлением Лео всё равно создаёт моменты для партнёров. А они… Ди Мария несётся в штрафную, как будто за ним гонится не Тапия, а злая собака. И навешивает, не поднимая головы, попадая в ближнего. Разве это типично для игрока его уровня? Сборная нервничает. Ей не хватает не тактических экспериментов, а раскованности, готовности поискать глазами ещё кого-то, кроме закрытого Месси.

Если вы не смотрели игру с Перу, обязательно посмотрите. Просто чтобы не было искушения считать матч равным. Перуанцы действительно сделали то, что должны были: вросли в землю у штрафной и приготовились героически умереть за родину. Но только команда с атакой, как у Аргентины, обязана забивать таким героям от двух до пяти голов – под настроение. Почему не забила? Потому что все пасовали на Месси, даже когда того держали пятеро. Прочитайте материал Сергея Титова, он разбирает игру аргентинцев подробно.

Говорите, что Месси плох в сборной? Учитесь понимать футбол
Возможный пролёт Аргентины мимо чемпионата мира – не его вина.

Превратить одного из лучших футболистов в истории в тактическую проблему – для этого надо иметь талант. За три года Ассоциации футбола Аргентины это удалось. Это удалось тренерам, которые не разглядели, что в их распоряжении отлично укомплектованная сборная, а не только Месси, и довели его значимость на поле до абсурда. Удалось звёздной команде, которая безропотно согласилась играть роль массовки. Команде, в которой лучший в мире пианист таскает рояль с одной сцены на другую, а партнёры не попадают пальцами по клавишам. Если Аргентина проберётся на чемпионат мира, эта команда по умолчанию будет способна на многое. Но в этом случае не стоит рассчитывать, что в АФА наконец догадаются вести себя разумно. Нужно экстраординарное событие, чтобы в чиновники осознали, что проблемы всё-таки иногда приходится решать, а не откладывать.

Тут, кстати, Нидерланды пропускают чемпионат мира – тоже не последняя в футболе страна. Но у них есть серьёзное оправдание. Новое поколение игроков объективно не в состоянии играть в тот футбол, который требуется в сборной. А отказываться от традиций голландцы отказываются из принципа. Какое объяснение у аргентинцев? «Извините, у нас тут в сильной команде есть парень, который лучше всех играет в футбол, поэтому всё развалилось»?

Если мы всё-таки увидим Месси на чемпионате мира, это будет точно не благодаря последовательной или хотя бы разумной организации работы сборной. Не благодаря тому что новый тренер научил играть по-другому. А благодаря индивидуальному мастерству. Или чуду. Угадайте, на кого намёк? Да, опять всё зависит от него. Независимо от итога матча с Эквадором эту ситуацию пора менять.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Лионель Месси Хорхе Сампаоли ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
10 октября 2017, вторник
23:03 Роббен сравнялся с Бергкампом по количеству голов за сборную Нидерландов
22:41 Заболотный: не сказал бы, что кто-то в сборной России недооценивал соперника
22:33 Черчесов: Смолов во втором тайме взял на себя функции заводилы
22:15 Начало концерта U2 в Ла-Плате отложили ради решающего матча сборной Аргентины
22:14 Лунёв: гол испортил настроение, хотелось сыграть на ноль
22:02 Созин: Кутепов допустил детскую ошибку, это неумение играть в футбол
21:47 Сборная Ирана не будет базироваться в Казани во время ЧМ-2018
21:41 Нигматуллин: не хочется кошмарить сборную России, есть время исправить ошибки
21:41 Кейруш: думаю, болельщики получили удовольствие от матча Россия — Иран
21:36 Черчесов: второй тайм и сборная России, и зрители отработали на хорошую оценку
21:25 Мостовой: Кутепов в очередной раз показал плохую координацию
21:25 Ерохин: вышедшие на замену игроки добавили сборной России движения и свежести
21:18 Булыкин: на сто процентов уверен, что связка Смолов – Кокорин будет забивать
21:14 Рауш: сборная России играла намного лучше Ирана
21:09 Вертонген станет рекордсменом по количеству матчей за сборную Бельгии
21:08 Полоз: перед выходом на замену мне сказали играть агрессивнее
20:51 Сборная России ушла от поражения в товарищеском матче с Ираном
20:47 Матч Россия — Иран посетили 33 270 болельщиков
20:36 Бенаюну вручили трофей в честь 100-го матча за сборную Израиля
20:00 Шовковский: сборная Украины недостойна быть представленной на ЧМ-2018
19:36 Смертин рассказал, из-за чего злился на Романцева во время ЧМ-2002
19:16 На приобретение билетов на матчи ЧМ-2018 подано более 2 млн заявок
18:46 Россия — Иран: Азмун и Эззатоллахи появятся на поле с первых минут
18:23 Нигматуллин: защитников Кореи не будет, но есть Кокорин, он будет забивать Ирану
18:21 На «Ростов-Арене» завершён монтаж информационных табло и экрана на фасаде
18:13 Игнатьев: Смолов и Кокорин должны стать единым целым в матче с Ираном
18:07 Мостовой: чуда от сборной ждать не стоит — с Ираном будет ничья или победим 2:1
18:05 Нападающий «Ливерпуля» Мане выбыл на срок до шести недель
18:00 Смертин представил кубок мира в редакции «Чемпионата». Фоторепортаж
17:46 Россия — Иран: Лунёв выйдет в стартовом составе, Смолов — капитан
17:29 Голландский премьер-министр пошутил, что обменял бы целую провинцию на Де Брёйне
17:26 Канчельскис: переживал за сборную Украины, жаль, что её не будет на ЧМ-2018
16:46 Франция — Беларусь: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
16:25 Президент Украины: это поражение, которое должно сделать нашу сборную сильнее
16:16 Колосков: Украина без ЧМ – это политическая, нравственная и спортивная потеря
16:05 Видаль: хочу, чтобы Месси играл на чемпионате мира—2018
16:03 Российские болельщики обыграли иранских в товарищеском матче
16:00 Нидерланды — Швеция: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
15:58 Стерлинг пошутил над спящим Стоунсом
15:50 Онопко: Украина могла сняться, но всё же играла, значит, хотела на ЧМ в Россию
15:40 Португалия — Швейцария: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
15:09 Буффон: надеюсь, сборная Италии попадёт на ЧМ-2018 в России
14:48 Сборная Австралии обыграла Сирию и сохранила шансы выйти на ЧМ-2018
14:34 Бэйл с партнёрами призвали Коулмана остаться на посту наставника сборной Уэльса
14:20 Лебедев: Порошенко кричал о бойкоте ЧМ-2018, вот ему ответ: «Ты и так не едешь»
Все новости RSS
Партнерский контент