Почему Аргентина не заслуживает попадания на ЧМ-2018

Издание Infobae, которое вещает на всей территории Южной Америки, описывает ситуацию в аргентинском футболе одним словом. Это слово – война.

В 2014 году, когда не стало Хулио Грондоны, Аргентинскую ассоциацию футбола (АФА) ругали за консервативность и стагнацию. Но с тех пор подковёрная борьба за власть не прекращается. И оказалось, что, как бы плохо ни шли дела, всегда может быть ещё хуже. Тем более что в стране сменился политический вектор и все важные проблемы немедленно получили идеологический подтекст. Эффектно находить виноватых проще, чем разбираться в причинах кризиса команды. Поэтому за три года в аргентинской сборной сменилось три тренера, а аргентинским футболом успели поруководить три чиновника. Хватило времени и на коррупционный скандал.

Месси не едет на ЧМ-2018? Что происходит У сборной Аргентины всё плохо. Объясняем по пунктам.

Говорить, что в таких условиях не стоит ждать успеха от сборной, как-то банально. Она стала щитом, которым удобно прикрывать любые организационные просчёты и просто идиотские кадровые решения, которые встречались на всех уровнях. Пример: Херардо Мартино должен был тренировать Аргентину на Олимпийских играх, но ушёл из-за конфликта с АФА. Официальная причина – трудности с выбором состава после ухода Месси и Маскерано. В общем, накануне Олимпиады сборная оказалась без тренера. Срочно назначенный Хулио Олартикоэчеа вылетел из группы с Португалией, Алжиром и Гондурасом. Это пример того, как выстроена системная работа в ассоциации. В 2016 году Лионель Месси, сидя в самолёте со сборной, написал: «Опять ждём вылета в самолёте. Люди, которые работают в АФА, – это катастрофа».

Что всё это значит?

Что и так стрессовая должность тренера сборной Аргентины становится адской. Что профессиональные навыки важны, но сейчас, пожалуй, важнее авторитет. Что проблемы начинаются не на футбольном поле и не в раздевалке, а в кабинетах. А что касается футбольного поля…

«Месси не любит, если остаётся без мяча пять минут», — сказал недавно Хави. Да, сильнейший футболист в сборной лучше всего играет, когда его команда доминирует. Месси не годится для команды, которая отдаёт мяч сопернику, он бесполезен при позиционной обороне. Если он в вашей команде, вы должны забрать мяч, это же очевидно, не так ли? Только с одной стороны.

А с другой стороны – главное достижение взрослой сборной Аргентины с Месси. Второе место на чемпионате мира. Тогда Аргентина играла от обороны во всех матчах на вылет. Да, в группе можно было покатать мяч против Ирана (и сделать в четыре раза больше пасов, чем соперник) – без особой пользы, правда, ведь победный гол пришлось вымучивать на 91-й минуте. Но потом, когда пошли серьёзные соперники, команда закрылась и отдала мяч. Просто Алехандро Сабелья понимал, что есть потребности одного игрока (лучшего), а есть возможности всех остальных.

А Лео выйдет? Аргентина в шаге от пропасти Как сборной Аргентины избежать самого оглушительного провала за полстолетия.

После чемпионата мира Сабелья был, разумеется, раскритикован на родине и уволен. С тех пор тренеры сборной в основном пытаются найти лучшее место на поле для Месси. У Херардо Мартино помимо личного контакта с Лео обнаружилось ещё одно качество: поддержка Луиса Сегуро, чиновника из ассоциации футбола. В условиях гражданской войны в футболе это перевесило всё остальное. Например, тот факт, что за последние 10 лет Мартино выиграл всего два трофея: Суперкубок Испании и чемпионат Аргентины. Следующий, Эдгардо Бауса, уговорил Месси вернуться в команду, но продержался на посту 250 дней – худший результат за 40 лет. Но при этом настоящий подвиг, если учесть, что против его назначения был будущий президент ассоциации. Пришла очередь Хорхе Сампаоли, и он пока повторяет общую ошибку своих предшественников.

Лео Месси и фанаты сборной Аргентины Фото: Reuters

Леоцентризм

Хорхе Сампаоли стал третьим тренером сборной Аргентины за год. Его тактические идеи отличаются от идей Баусы, но это не имеет значения. Любой тренер, оказавшись в этой команде, быстро эволюционирует до понимания футбола на уровне «отдай пас Месси и пусть он разбирается». Это не работало при Мартино, не работало при Баусе, не работает и при Сампаоли. Но пока тактика всё та же.

В одной из сильнейших сборных мира роль техничных, умных и агрессивных игроков рядом с Месси ужимается до массовки. Пас на ближнего. Навес. Отскок. Главное – не мешать, работать в подыгрыше. В руки Месси отдаётся пульт управления игрой начиная с организации атаки и заканчивая завершением. Перекладывание ответственности на одного человека делает сильную по именам команду предсказуемой и неуверенной.

Но даже под таким давлением Лео всё равно создаёт моменты для партнёров. А они… Ди Мария несётся в штрафную, как будто за ним гонится не Тапия, а злая собака. И навешивает, не поднимая головы, попадая в ближнего. Разве это типично для игрока его уровня? Сборная нервничает. Ей не хватает не тактических экспериментов, а раскованности, готовности поискать глазами ещё кого-то, кроме закрытого Месси.

Если вы не смотрели игру с Перу, обязательно посмотрите. Просто чтобы не было искушения считать матч равным. Перуанцы действительно сделали то, что должны были: вросли в землю у штрафной и приготовились героически умереть за родину. Но только команда с атакой, как у Аргентины, обязана забивать таким героям от двух до пяти голов – под настроение. Почему не забила? Потому что все пасовали на Месси, даже когда того держали пятеро. Прочитайте материал Сергея Титова, он разбирает игру аргентинцев подробно.

Говорите, что Месси плох в сборной? Учитесь понимать футбол Возможный пролёт Аргентины мимо чемпионата мира – не его вина.

Превратить одного из лучших футболистов в истории в тактическую проблему – для этого надо иметь талант. За три года Ассоциации футбола Аргентины это удалось. Это удалось тренерам, которые не разглядели, что в их распоряжении отлично укомплектованная сборная, а не только Месси, и довели его значимость на поле до абсурда. Удалось звёздной команде, которая безропотно согласилась играть роль массовки. Команде, в которой лучший в мире пианист таскает рояль с одной сцены на другую, а партнёры не попадают пальцами по клавишам. Если Аргентина проберётся на чемпионат мира, эта команда по умолчанию будет способна на многое. Но в этом случае не стоит рассчитывать, что в АФА наконец догадаются вести себя разумно. Нужно экстраординарное событие, чтобы в чиновники осознали, что проблемы всё-таки иногда приходится решать, а не откладывать.

Тут, кстати, Нидерланды пропускают чемпионат мира – тоже не последняя в футболе страна. Но у них есть серьёзное оправдание. Новое поколение игроков объективно не в состоянии играть в тот футбол, который требуется в сборной. А отказываться от традиций голландцы отказываются из принципа. Какое объяснение у аргентинцев? «Извините, у нас тут в сильной команде есть парень, который лучше всех играет в футбол, поэтому всё развалилось»?

Если мы всё-таки увидим Месси на чемпионате мира, это будет точно не благодаря последовательной или хотя бы разумной организации работы сборной. Не благодаря тому что новый тренер научил играть по-другому. А благодаря индивидуальному мастерству. Или чуду. Угадайте, на кого намёк? Да, опять всё зависит от него. Независимо от итога матча с Эквадором эту ситуацию пора менять.