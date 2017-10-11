«Барселона» останется, даже если Каталония уйдёт

Сборная России ушла от поражения в товарищеском матче с Ираном



Сборная России сыграла вничью с командой Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 57-й минуте Мехди Тареми ушёл от Георгия Джикии, ворвался в штрафную и прострелил на форварда казанского «Рубина» Сердара Азмуна, который поразил пустой угол ворот Андрея Лунёва. На 74-й минуте Александр Самедов подключился к атаке и прострелил во вратарскую, а Дмитрий Полоз опередил защитника и расстрелял ворота гостей.

Молодёжная сборная России проиграла сербам в отборочном матче ЧЕ-2019



Молодёжная сборная России в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21 в Нови Саде встречалась со сборной Сербии и проиграла со счётом 2:3.



На 14-й минуте Данило Пантич вывел сербов вперёд, а отыграться россияне сумели на 26-й минуте — Рифат Жемалетдинов счёт сравнял. На 33-й минуте хозяева вновь повели в счёте — точным ударом отметился Лука Йович. На перерыв команды ушли при равном счёте — в концовке первого тайма отличился Георгий Мелкадзе. Победный мяч сербы забили на 60-й минуте — Йович оформил дубль.



Подопечные Евгения Бушманова проиграли первый матч в текущем отборочном цикле. Следующий матч россияне проведут 10 ноября в гостях со сборной Армении.



Таблица группы 7: 1. Сербия — 9 очков (3 матча); 2. Россия — 7 (4); 3. Армения — 7 (5); 4. Австрия — 6 (3); 5. Гибралтар — 3 (6); 6. Македония — 3 (3).

Сборная Португалии пробилась на ЧМ-2018, обыграв швейцарцев



Сборная Португалии одержала победу над командой Швейцарии в домашнем матче отборочного раунда ЧМ-2018 и смогла пробиться на мундиаль, который пройдёт в России.



В конце первого тайма защитник швейцарцев Йохан Джуру срезал мяч в свои ворота, борясь с Жоау Мариу, а на 57-й минуте Андре Силва удвоил преимущество хозяев. Счёт 2:0 продержался до финального свистка. Благодаря этому успеху португальцы обошли команду Швейцарии в турнирной таблице по дополнительным показателям.

В параллельном матче Венгрия в родных стенах с минимальным счётом обыграла Фарерские острова благодаря голу Даниэля Бёде.



В третьей игре группы Латвия дома разгромила Андорру — 4:0. Дублем отметился нападающий латышей Валерий Шабала.



Турнирное положение в группе B:1. Португалия — 27 очков; 2. Швейцария — 27; 3. Венгрия — 13; 4. Фарерские острова — 9; 5. Латвия — 7; 6. Андорра — 4.

Сборная Франции обыграла Беларусь и завоевала путёвку на ЧМ-2018

В матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Франции на своём поле со счётом 2:1 обыграла команду Беларуси и завоевала путёвку на мундиаль.



На 27-й минуте счёт открыл Антуан Гризманн, а на 33-й отличился Оливье Жиру. В конце первого тайма в составе белорусов точным ударом отметился Антон Сарока.



Подопечные Дидье Дешама заняли первое место в группе A и выступят на чемпионате мира в России.

В стыковых матчах сыграет команда Швеции, которая, несмотря на домашнее поражение со счётом 0:2 во встрече со сборной Нидерландов, заняла второе место в группе, опередив соперника по разнице забитых и пропущенных мячей. У голландцев, которые финишировали третьими и вновь пропустят крупный турнир, дубль оформил Арьен Роббен.

Наконец, сборные Люксембурга и Болгарии сыграли вничью. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Сборная Австралии обыграла Сирию и сохранила шансы выйти на ЧМ-2018



Сборная Австралии на своём поле в дополнительное время обыграла (2:1) команду Сирии в ответном матче 4-го отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. Первая встреча между командами завершилась вничью — 1:1.



Два мяча в составе австралийцев забил Тим Кэхилл. Второй гол 37-летнего форварда стал для него 50-м за сборную – никто в истории сборной Австралии не забивал больше.



На 94-й минуте при счёте 1:1 гости остались в меньшинстве — с поля был удалён полузащитник Махмуд Аль-Мавас.



Сборная Сирии после этого поражения потеряла шансы на путёвку в Россию. Соперник сборной Австралии в межконтинентальных стыковых матчах определится сегодня ночью, когда будут сыграны матчи последнего тура квалификации в зоне КОНКАКАФ. Соперником австралийцев могут стать США, Гондурас или Панама.

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«Барселона» продолжит выступать в Примере и Кубке Испании



«Барселона» продолжит выступать в Примере и в Кубке Испании, даже если Каталония решит выйти из состава Испании, сообщает Mundo Deportivo.



«Барселона» является членом каталонской федерации футбола, которая не намерена отделяться от Королевской испанской футбольной федерации.



Испанская лига также не рассматривает варианта исключения «Барселоны» из чемпионата страны. Подобное развитие событий привело бы к снижению доходов от телевизионных прав Примеры на 30-40%, что затронуло бы все клубы высшего испанского дивизиона.

Напомним, что 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который в Мадриде считают нелегитимным.

На приобретение билетов на матчи ЧМ-2018 подано более 2 млн заявок



Пресс-служба ФИФА в пресс-релизе подвела промежуточные итоги продажи билетов на матчи чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.



«Заканчивается первый период продажи билетов на ЧМ-2018. Продажа билетов путём случайной жеребьёвки завершится 12 октября, и у всех желающих ещё есть прекрасная возможность стать частью чемпионата мира в России, подав заявку на сайте FIFA.com/bilet в ближайшие несколько дней.



Продажи стартовали 14 сентября, и с тех пор было запрошено более двух миллионов билетов. Лидируют по количеству поданных заявок болельщики из России: на их долю приходится чуть менее 70 процентов всех запрошенных билетов. Таким образом, заявки из других стран составляют более 30 процентов. В первых рядах — болельщики из Германии, Бразилии, Мексики, США, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта. Ожидается, что по мере того как новые команды будут оформлять путёвки на ЧМ-2018, количество зарубежных болельщиков, подающих заявки на билеты, также будет расти.

В ходе первого периода продаж, который завершится 12 октября в 12:00 по московскому времени, болельщики со всего мира могут подать заявки на билеты на матчи только на сайте FIFA.com/bilet. Заявку можно подать в любой момент, даже в первый или в последний день данного периода: у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьёвки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все болельщики получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года.



Билеты, приобретённые в ходе этого этапа продаж, будут доставлены владельцам бесплатно. Доставка билетов начнётся не раньше апреля/мая 2018 года», — сообщили в пресс-службе ФИФА.

Бенаюну вручили трофей в честь 100-го матча за сборную Израиля

Перед началом матча квалификации ЧМ-2018 между сборными Израиля и Испании (0:1) полузащитник хозяев Йосси Бенаюн получил из рук представителей Ассоциации футбола Израиля специальный трофей. Экс-игроку «Ливерпуля» и «Челси» вручили кубок в честь достижения, которое он установил в предыдущей игре с Лихтенштейном (1:0), когда стал первым игроком, проведшим 100 матчей за сборную Израиля.



37-летний Бенаюн выступает за сборную Израиля с 1998 года. Сейчас на его счету 101 матч и 24 гола в составе своей национальной команды.