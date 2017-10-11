Роналду точно приедет на ЧМ-2018. Слово за Месси

А вот Промес и Роббен, как и вся сборная Голландии, в России не сыграют.

Группа А

Чтобы точно отобраться на чемпионат мира с первого места, французам нужно было просто обыграть сборную Беларуси на «Стад де Франс». Если верить самокритичной фразе защитника белорусов Егора Филипенко, сделать это было несложно. Команда Дидье Дешама все решила в первом тайме благодаря голам Гризманна и Жиру.

Намного более интересным с точки зрения турнирного положения был матч сборных Голландии и Швеции. Оранжевой команде нужно было обыгрывать соперника с разницей в 7 голов, чтобы занять хотя бы второе место в группе. Вряд ли в подобное чудо вообще кто-то верил, кроме самих голландцев. Хотя уже в начале матча у шведов задрожали колени.

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Судивший игру Сергей Карасёв назначил пенальти уже на 15-й минуте абсолютно по делу: защитник Линделёф при выносе мяча через себя сыграл рукой. Арьен Роббен пробил совсем по-пижонски, но всё равно забил. А уже через полчаса вингер «Баварии» сделал то, что лучше всего умеет: смещение в центр — мощный удар — гол. Своим дублем Роббен завёл трибуны так, что, казалось, сейчас голландцы действительно забьют ещё 5 мячей. Но чуда не случилось — безголевой второй тайм и вылет сборной Нидерландов. Жаль — Роббена и Промеса в следующем году нам будет не хватать.

Группа B

Швейцария и Португалия в последнем туре выясняли, кто же поедет на чемпионат мира сразу, а кто будет биться в стыках. Роналду обязательно нужно было побеждать — его команда отставала от соперника на три очка, но имела намного лучшую разницу мячей.

В отличие от своего российского коллеги, арбитр Джюнейт Чакыр упорно не видел игру рукой в штрафной швейцарцев. В первом тайме судья из Турции не заметил нарушения у защитника Родригеса, во втором — у Джуру. Тем не менее, португальцы и без пенальти разобрались с соперником достаточно легко. До перерыва им помог как раз Джуру, сам закативший мяч в свои ворота после прострела Элизеу. А уже на 57-й минуте чемпионы Европы разыграли идеальную комбинацию, которую немного коряво завершил форвард «Милана» Андре Силва. Ещё пару шансов забить и догнать Левандовски в гонке бомбардиров имел Криштиану Роналду, однако в этом, по большому счёту, уже не было необходимости, и игрок «Реала» начинал пижонить. Неудивительно: он уже вывел свою сборную на мундиаль, а Месси — ещё нет.

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Результаты остальных матчей не несли в себе никакой интриги. Венгрия минимально обыграла Фареры, а Латвия разгромила Андорру. Кстати, сборная Фарерских островов стала лучшей карликовой командой европейского отбора, заняв 4-е место в группе с 9 очками.

Группа H

Здесь все события были ещё прозаичнее. Обеспечившая себе место на ЧМ сборная Бельгии без проблем разгромила киприотов. Забивали и Эден Азар, и «единственный нормальный Азар», и даже Ромелу Лукаку. Уже ждём одну из сильнейших сборных Европы в следующем году в России.

Чтобы стать вторыми в группе, сборной Греции нужно было обыгрывать футболистов из Гибралтара. Эта сборная набрала в квалификации ровно 0 очков — даже для первого участия результат печальный. Греки тоже забили дома 4 гола и на два очка опередили команду Боснии и Герцеговины, обыгравшую эстонцев. Так сборная Греции попала в стыки в отличие от словаков, которые набрали всего 18 очков в своей группе F и стали худшей второй командой.

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