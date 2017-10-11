Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Текст: Данила Игнатов
Фото: Reuters

Роналду точно приедет на ЧМ-2018. Слово за Месси

А вот Промес и Роббен, как и вся сборная Голландии, в России не сыграют.
11 октября 2017, среда. 00:35 Футбол

Группа А

Чтобы точно отобраться на чемпионат мира с первого места, французам нужно было просто обыграть сборную Беларуси на «Стад де Франс». Если верить самокритичной фразе защитника белорусов Егора Филипенко, сделать это было несложно. Команда Дидье Дешама все решила в первом тайме благодаря голам Гризманна и Жиру.

ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 10-й тур
10 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Франция
2 : 1
Беларусь
1:0 – Гризманн – 27, 2:0 – Жиру – 33, 2:1 – Сарока – 44

Намного более интересным с точки зрения турнирного положения был матч сборных Голландии и Швеции. Оранжевой команде нужно было обыгрывать соперника с разницей в 7 голов, чтобы занять хотя бы второе место в группе. Вряд ли в подобное чудо вообще кто-то верил, кроме самих голландцев. Хотя уже в начале матча у шведов задрожали колени.

Голландцы не приедут на чемпионат мира. И дело не в игроках

Голландцы не приедут на чемпионат мира. И дело не в игроках
Во всём виноват характер голландцев.

Судивший игру Сергей Карасёв назначил пенальти уже на 15-й минуте абсолютно по делу: защитник Линделёф при выносе мяча через себя сыграл рукой. Арьен Роббен пробил совсем по-пижонски, но всё равно забил. А уже через полчаса вингер «Баварии» сделал то, что лучше всего умеет: смещение в центр — мощный удар — гол. Своим дублем Роббен завёл трибуны так, что, казалось, сейчас голландцы действительно забьют ещё 5 мячей. Но чуда не случилось — безголевой второй тайм и вылет сборной Нидерландов. Жаль — Роббена и Промеса в следующем году нам будет не хватать.

ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 10-й тур
10 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
2 : 0
Швеция
1:0 – Роббен – 16 (пен), 2:0 – Роббен – 40

Группа B

Швейцария и Португалия в последнем туре выясняли, кто же поедет на чемпионат мира сразу, а кто будет биться в стыках. Роналду обязательно нужно было побеждать — его команда отставала от соперника на три очка, но имела намного лучшую разницу мячей.

В отличие от своего российского коллеги, арбитр Джюнейт Чакыр упорно не видел игру рукой в штрафной швейцарцев. В первом тайме судья из Турции не заметил нарушения у защитника Родригеса, во втором — у Джуру. Тем не менее, португальцы и без пенальти разобрались с соперником достаточно легко. До перерыва им помог как раз Джуру, сам закативший мяч в свои ворота после прострела Элизеу. А уже на 57-й минуте чемпионы Европы разыграли идеальную комбинацию, которую немного коряво завершил форвард «Милана» Андре Силва. Ещё пару шансов забить и догнать Левандовски в гонке бомбардиров имел Криштиану Роналду, однако в этом, по большому счёту, уже не было необходимости, и игрок «Реала» начинал пижонить. Неудивительно: он уже вывел свою сборную на мундиаль, а Месси — ещё нет.

ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 10-й тур
10 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Португалия
2 : 0
Швейцария
1:0 – Джуру – 41 (автогол), 2:0 – Силва – 57

Почему Аргентина не заслуживает попадания на ЧМ-2018

Почему Аргентина не заслуживает попадания на ЧМ-2018
Всё ещё можно исправить. Но нужно срочно меняться.

Результаты остальных матчей не несли в себе никакой интриги. Венгрия минимально обыграла Фареры, а Латвия разгромила Андорру. Кстати, сборная Фарерских островов стала лучшей карликовой командой европейского отбора, заняв 4-е место в группе с 9 очками.

ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 10-й тур
10 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Венгрия
1 : 0
Фарерские острова
1:0 – Бёде – 81

Группа H

Здесь все события были ещё прозаичнее. Обеспечившая себе место на ЧМ сборная Бельгии без проблем разгромила киприотов. Забивали и Эден Азар, и «единственный нормальный Азар», и даже Ромелу Лукаку. Уже ждём одну из сильнейших сборных Европы в следующем году в России.

ЧМ-2018 - Европа. Группа H. 10-й тур
10 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Бельгия
4 : 0
Кипр
1:0 – Азар – 12, 2:0 – Азар – 52, 3:0 – Азар – 63 (пен), 4:0 – Лукаку – 78

Чтобы стать вторыми в группе, сборной Греции нужно было обыгрывать футболистов из Гибралтара. Эта сборная набрала в квалификации ровно 0 очков — даже для первого участия результат печальный. Греки тоже забили дома 4 гола и на два очка опередили команду Боснии и Герцеговины, обыгравшую эстонцев. Так сборная Греции попала в стыки в отличие от словаков, которые набрали всего 18 очков в своей группе F и стали худшей второй командой.

ЧМ-2018 - Европа. Группа H. 10-й тур
10 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Греция
4 : 0
Гибралтар
1:0 – Торосидис – 32, 2:0 – Митроглу – 61, 3:0 – Митроглу – 63, 4:0 – Янниотас – 78

Что ещё прочитать об отборе на ЧМ-2018:

7 человек, которые вывели Сербию на чемпионат мира

7 человек, которые вывели Сербию на чемпионат мира
Есть и наши знакомые из «Локомотива» и «Зенита».

Вопрос дня. ЧМ-2018 без Украины: потеря или облегчение?

Вопрос дня. ЧМ-2018 без Украины: потеря или облегчение?
Команда Андрея Шевченко не попала на мировой футбольный форум в России. Что думают по этому поводу эксперты и читатели?

Исландцы снова ставят мир на уши. Объясняем их феномен без эмоций

Исландцы снова ставят мир на уши. Объясняем их феномен без эмоций
Дело не только в системе, которую построили исландцы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная Бельгии — Футбол Сборная Греции - Футбол Сборная Нидерландов - Футбол Сборная Португалии — Футбол Сборная Франции — Футбол Сборная Швейцарии — Футбол Сборная Швеции — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
11 октября 2017, среда
00:43 Криушенко: сборная Франции в матче с Беларусью старалась играть осторожно
00:30 Смолов после ничьей с Ираном: в Россию можно только верить!
00:16 Дешам: Беларусь не хотела просто так сдаваться, была небольшая напряжённость
00:14 Роббен объявил об уходе из сборной Нидерландов
00:07 Бельгия повторила рекорд Германии по голам в одном европейском отборе
10 октября 2017, вторник
23:58 Стали известны все возможные соперники сборной России в Лиге наций
23:55 Левандовски — лучший бомбардир европейского отборочного турнира ЧМ-2018
23:41 Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018
23:39 Греция победила Гибралтар и сыграет в стыковых матчах, Бельгия разгромила Кипр
23:37 Сборная Португалии пробилась на ЧМ-2018, обыграв швейцарцев
23:37 Франция завоевала путёвку на ЧМ-2018, Нидерланды в Россию не приедут
23:31 Боснийские болельщики во время матча в Таллине забросали поле файерами
23:20 Вернидуб: споры, ехать или не ехать на ЧМ-2018, убивали игроков сборной Украины
23:03 Роббен сравнялся с Бергкампом по количеству голов за сборную Нидерландов
22:41 Заболотный: не сказал бы, что кто-то в сборной России недооценивал соперника
22:33 Черчесов: Смолов был одним из тех, кто взял на себя функции заводилы
22:15 Начало концерта U2 в Ла-Плате отложили ради решающего матча сборной Аргентины
22:14 Лунёв: гол испортил настроение, хотелось сыграть на ноль
22:02 Созин: Кутепов допустил детскую ошибку, это неумение играть в футбол
21:47 Сборная Ирана не будет базироваться в Казани во время ЧМ-2018
21:41 Нигматуллин: не хочется кошмарить сборную России, есть время исправить ошибки
21:41 Кейруш: думаю, болельщики получили удовольствие от матча Россия — Иран
21:36 Черчесов: второй тайм и сборная России, и зрители отработали на хорошую оценку
21:25 Мостовой: Кутепов в очередной раз показал плохую координацию
21:25 Ерохин: вышедшие на замену игроки добавили сборной России движения и свежести
21:18 Булыкин: на сто процентов уверен, что связка Смолов – Кокорин будет забивать
21:14 Рауш: сборная России играла намного лучше Ирана
21:09 Вертонген станет рекордсменом по количеству матчей за сборную Бельгии
21:08 Полоз: перед выходом на замену мне сказали играть агрессивнее
20:51 Сборная России ушла от поражения в товарищеском матче с Ираном
20:47 Матч Россия — Иран посетили 33 270 болельщиков
20:36 Бенаюну вручили трофей в честь 100-го матча за сборную Израиля
20:00 Шовковский: сборная Украины недостойна быть представленной на ЧМ-2018
19:36 Смертин рассказал, из-за чего злился на Романцева во время ЧМ-2002
19:16 На приобретение билетов на матчи ЧМ-2018 подано более 2 млн заявок
18:46 Россия — Иран: Азмун и Эззатоллахи появятся на поле с первых минут
18:23 Нигматуллин: защитников Кореи не будет, но есть Кокорин, он будет забивать Ирану
18:21 На «Ростов-Арене» завершён монтаж информационных табло и экрана на фасаде
18:13 Игнатьев: Смолов и Кокорин должны стать единым целым в матче с Ираном
18:07 Мостовой: чуда от сборной ждать не стоит — с Ираном будет ничья или победим 2:1
18:05 Нападающий «Ливерпуля» Мане выбыл на срок до шести недель
18:00 Смертин представил кубок мира в редакции «Чемпионата». Фоторепортаж
17:46 Россия — Иран: Лунёв выйдет в стартовом составе, Смолов — капитан
17:26 Канчельскис: переживал за сборную Украины, жаль, что её не будет на ЧМ-2018
16:46 Франция — Беларусь: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
Все новости RSS
Партнерский контент