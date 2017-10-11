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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Текст: Сергей Титов

Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку

Действительно гений.
11 октября 2017, среда. 05:10 Футбол

После очередного печального матча Аргентины, с Перу, где все попытки придумать гол срывались жуткой реализацией, в Сети появилась карикатура – Месси и 10 ослов. Утрированно, но правдиво: буквально каждый, кто связан с аргентинским футболом, видел только одного спасителя «альбиселесте». Самым категоричным был Хорхе Сампаоли. Тренер, в любых карьерных условиях подбирающий игроков под свою систему и стиль игры, внезапно сказал, что его не интересует стиль победы над Эквадором – только результат. Довели Сампаоли до ручки.

Хорхе много говорил о Лео Месси и до работы в сборной Аргентины, и после назначения. Лично летал к нему в Каталонию, собирал сенат с ним, Хавьером Маскерано и объяснял своё тактическое видение. «Если мы все сыграем на уровне Месси, матч с Эквадором станет для нас удачным», – сказал тренер накануне матча. Даже лживый инсайд из сборной казался реальным: писали, что Сампаоли дал команде разгрузочный день, предложил прийти на тренировку только желающим, и явились только Месси и Маскерано. Ложь, но в которую можно поверить.

Почему Аргентина не заслуживает попадания на ЧМ-2018
Всё ещё можно исправить. Но нужно срочно меняться.

Месси тащил Аргентину и против Перу, только тогда был нацелен на голевые передачи, а Бенедетто и Папу Гомес – на удары в молоко, во вратаря, лишь бы не в сетку. С Эквадором магия Месси распространилась уже на голы. Правда, вначале пришлось пережить быстрый гол (банальная длинная передача удивила аргентинцев уже на 38-й секунде) и персональную опеку с парой жёстких стыков.

Зато потом Месси начал тащить команду в одиночку. Организовал два прорыва по флангу для Ди Марии, безжалостно загубленные в лучших традициях предыдущих матчей. На третий раз снова нашёл Анхеля на левом краю, но уже получил мяч сам, а не увидел сильный прострел на дальнюю – и завершил атаку ударом в девятку. Через пять минут Месси потащил мяч из глубины до штрафной и попал во вратаря, ещё через пять – повторил проход, только уже попал в ворота. Потом с лёгкостью разматывал эквадорцев: провоцировал на нарушения, разбивая игру на кусочки и выбивая нужный для Аргентины темп, разворачивал их на приёме мяча, снова разрезал защиту пасом из глубины. Только Ди Мария снова прощал Эквадор.

ЧМ-2018 - Южная Америка. Южная Америка. 18-й тур
11 октября 2017, среда. 02:30 МСК
Эквадор
1 : 3
Аргентина
1:0 – Ибарра – 1, 1:1 – Месси – 12, 1:2 – Месси – 20, 1:3 – Месси – 62

Главное чудо Месси отложил на второй тайм. Лео зацепился за передачу Отаменди, обыграл Арболеду, снова потащил мяч к воротам, но вместо нового мощного удара черпачком закинул мяч за спину вратарю эквадорцев. Слова не отразят красоту – а это было очень красиво. И против такого Месси бессильны все возможные факторы: невезение, качества партнёров по атаке, растерянный Бенедетто на острие, высокогорье, залитое лужами до матча поле, безвыигрышная серия в Эквадоре с 2001-го. Одним гениальным матчем в ключевой момент Месси всё разбил.

Две авторских ремарки. Первая: снова машу всем, кто считает, что Месси плох в сборной Аргентины. Он не был плох даже на предыдущем чемпионате мира, просто тогда попал в руки билардиста Алехандро Сабельи и оказался оттенён командным механизмом. Сейчас силу Месси в национальной команде даже не стоит оспаривать.

Говорите, что Месси плох в сборной? Учитесь понимать футбол
Возможный пролёт Аргентины мимо чемпионата мира – не его вина.

Вторая: подождите с аргументами, что влияние Месси на «альбиселесте» губительно. Да, в нынешней сборной Аргентины Лео – царь и единственный, на ком держится атакующая мощь команды, и аргументы не беспочвенны. Но Хорхе Сампаоли – тренер, которому нужно время на строительство чёткого механизма. За несколько дней его не выстроишь, а матчи сборных требуют именно такого подхода. Так что слова Сампаоли, гласящие о первостепенной важности результата, не выглядят наглой игрой на мотивации футболистов: в таких условиях результат был действительно важнее остального. Перед чемпионатом мира у Сампаоли будет больше времени отладить тактику и химию между игроками – и в России Аргентина уже окажется среди главных фаворитов турнира. Про натужный отбор все забудут.

Что ещё случилось

Мимо чемпионата мира летит сборная Чили. Грустно за Алексиса Санчеса, Артуро Видаля и чилийских фанатов, влюбивших в себя Москву, Казань и Санкт-Петербург летом… но за качество игры в последний год, сильно просевшее без Хорхе Сампаоли, «ла роха» заслужила пролететь мимо турнира. Даже немотивированная Бразилия, чьи болельщики по соцсетям просили команду проиграть и подложить Аргентине свинью, разнесла чилийцев в щепки. Все голы получились издевательскими: Паулиньо забил после технической ошибки Клаудио Браво на ленточке, а Габи Жезус – дважды в пустые ворота. Во второй раз, когда Браво убежал ловить мяч уже у чужой штрафной.

ЧМ-2018 - Южная Америка. Южная Америка. 18-й тур
11 октября 2017, среда. 02:30 МСК
Бразилия
3 : 0
Чили
1:0 – Паулиньо – 55, 2:0 – Жезус – 57, 3:0 – Жезус – 90+3

А пока чилийцы расставались с надеждой, Перу и Колумбия спокойно убивали время в центре поля. Всех всё устраивало: колумбийцы попали на ЧМ-2018 напрямую (как и Уругвай), а перуанцы – в стыковые матчи с Новой Зеландией. Приблизил свою сборную к первому с 1982 года чемпионату мира Хосе Паоло Герреро кручёным ударом со штрафного. Герреро играет так давно, что кажется, будто ему скоро стукнет 40 – но для сборной Перу он личность почти ранга Месси.

ЧМ-2018 - Южная Америка. Южная Америка. 18-й тур
11 октября 2017, среда. 02:30 МСК
Перу
1 : 1
Колумбия
0:1 – Родригес – 56, 1:1 – Герреро – 76
ЧМ-2018 - Южная Америка. Южная Америка. 18-й тур
11 октября 2017, среда. 02:30 МСК
Уругвай
4 : 2
Боливия
0:1 – Сильва – 24 (автогол), 1:1 – Касерес – 39, 2:1 – Кавани – 42, 3:1 – Суарес – 60, 4:1 – Суарес – 76, 4:2 – Годин – 79 (автогол)

Хотя именно этой ночью никто другой не тащил свою команду так, как Лео.

Итоговое положение команд

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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