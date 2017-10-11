Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку

После очередного печального матча Аргентины, с Перу, где все попытки придумать гол срывались жуткой реализацией, в Сети появилась карикатура – Месси и 10 ослов. Утрированно, но правдиво: буквально каждый, кто связан с аргентинским футболом, видел только одного спасителя «альбиселесте». Самым категоричным был Хорхе Сампаоли. Тренер, в любых карьерных условиях подбирающий игроков под свою систему и стиль игры, внезапно сказал, что его не интересует стиль победы над Эквадором – только результат. Довели Сампаоли до ручки.

Хорхе много говорил о Лео Месси и до работы в сборной Аргентины, и после назначения. Лично летал к нему в Каталонию, собирал сенат с ним, Хавьером Маскерано и объяснял своё тактическое видение. «Если мы все сыграем на уровне Месси, матч с Эквадором станет для нас удачным», – сказал тренер накануне матча. Даже лживый инсайд из сборной казался реальным: писали, что Сампаоли дал команде разгрузочный день, предложил прийти на тренировку только желающим, и явились только Месси и Маскерано. Ложь, но в которую можно поверить.

Почему Аргентина не заслуживает попадания на ЧМ-2018 Всё ещё можно исправить. Но нужно срочно меняться.

Месси тащил Аргентину и против Перу, только тогда был нацелен на голевые передачи, а Бенедетто и Папу Гомес – на удары в молоко, во вратаря, лишь бы не в сетку. С Эквадором магия Месси распространилась уже на голы. Правда, вначале пришлось пережить быстрый гол (банальная длинная передача удивила аргентинцев уже на 38-й секунде) и персональную опеку с парой жёстких стыков.

Зато потом Месси начал тащить команду в одиночку. Организовал два прорыва по флангу для Ди Марии, безжалостно загубленные в лучших традициях предыдущих матчей. На третий раз снова нашёл Анхеля на левом краю, но уже получил мяч сам, а не увидел сильный прострел на дальнюю – и завершил атаку ударом в девятку. Через пять минут Месси потащил мяч из глубины до штрафной и попал во вратаря, ещё через пять – повторил проход, только уже попал в ворота. Потом с лёгкостью разматывал эквадорцев: провоцировал на нарушения, разбивая игру на кусочки и выбивая нужный для Аргентины темп, разворачивал их на приёме мяча, снова разрезал защиту пасом из глубины. Только Ди Мария снова прощал Эквадор.

Главное чудо Месси отложил на второй тайм. Лео зацепился за передачу Отаменди, обыграл Арболеду, снова потащил мяч к воротам, но вместо нового мощного удара черпачком закинул мяч за спину вратарю эквадорцев. Слова не отразят красоту – а это было очень красиво. И против такого Месси бессильны все возможные факторы: невезение, качества партнёров по атаке, растерянный Бенедетто на острие, высокогорье, залитое лужами до матча поле, безвыигрышная серия в Эквадоре с 2001-го. Одним гениальным матчем в ключевой момент Месси всё разбил.

Две авторских ремарки. Первая: снова машу всем, кто считает, что Месси плох в сборной Аргентины. Он не был плох даже на предыдущем чемпионате мира, просто тогда попал в руки билардиста Алехандро Сабельи и оказался оттенён командным механизмом. Сейчас силу Месси в национальной команде даже не стоит оспаривать.

Говорите, что Месси плох в сборной? Учитесь понимать футбол Возможный пролёт Аргентины мимо чемпионата мира – не его вина.

Вторая: подождите с аргументами, что влияние Месси на «альбиселесте» губительно. Да, в нынешней сборной Аргентины Лео – царь и единственный, на ком держится атакующая мощь команды, и аргументы не беспочвенны. Но Хорхе Сампаоли – тренер, которому нужно время на строительство чёткого механизма. За несколько дней его не выстроишь, а матчи сборных требуют именно такого подхода. Так что слова Сампаоли, гласящие о первостепенной важности результата, не выглядят наглой игрой на мотивации футболистов: в таких условиях результат был действительно важнее остального. Перед чемпионатом мира у Сампаоли будет больше времени отладить тактику и химию между игроками – и в России Аргентина уже окажется среди главных фаворитов турнира. Про натужный отбор все забудут.

Что ещё случилось

Мимо чемпионата мира летит сборная Чили. Грустно за Алексиса Санчеса, Артуро Видаля и чилийских фанатов, влюбивших в себя Москву, Казань и Санкт-Петербург летом… но за качество игры в последний год, сильно просевшее без Хорхе Сампаоли, «ла роха» заслужила пролететь мимо турнира. Даже немотивированная Бразилия, чьи болельщики по соцсетям просили команду проиграть и подложить Аргентине свинью, разнесла чилийцев в щепки. Все голы получились издевательскими: Паулиньо забил после технической ошибки Клаудио Браво на ленточке, а Габи Жезус – дважды в пустые ворота. Во второй раз, когда Браво убежал ловить мяч уже у чужой штрафной.

А пока чилийцы расставались с надеждой, Перу и Колумбия спокойно убивали время в центре поля. Всех всё устраивало: колумбийцы попали на ЧМ-2018 напрямую (как и Уругвай), а перуанцы – в стыковые матчи с Новой Зеландией. Приблизил свою сборную к первому с 1982 года чемпионату мира Хосе Паоло Герреро кручёным ударом со штрафного. Герреро играет так давно, что кажется, будто ему скоро стукнет 40 – но для сборной Перу он личность почти ранга Месси.

Хотя именно этой ночью никто другой не тащил свою команду так, как Лео.

Итоговое положение команд