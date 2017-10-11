Все итоги отбора ЧМ-2018: команды, игроки, тренеры

Кто забил больше всех, какая сборная пропустила 52 мяча в 8 играх и другие интересные цифры – в нашем гиде по мировому отбору на ЧМ.

Лучшие бомбардиры

Роберт Левандовски, Ахмед Халил, Мохаммад Аль-Сахлави – по 16 голов

Таковых несколько. Но выделим в первую очередь Роберта Левандовского. Он настрелял за отбор 16 мячей в 10 играх. Больше, чем Суарес, Роналду, Месси, Кавани и другие топ-форварды. И это имея в партнёрах не звёзд европейского футбола, а немолодого вингера «Вольфсбурга» Блащиковского и представителя английского пердива Гросицкого. Браво, Роберт!

Ещё по 16 мячей у двух представителей азиатской конфедерации – нападающего ОАЭ Ахмеда Халила и форварда Саудовской Аравии Мохаммада Аль-Сахлави. Однако оба сыграли намного больше матчей (17 и 14 соответственно), да и соперники у них были на порядок слабее. Потому Левандовски по крутости вне конкуренции.

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Лучший ассистент

Джошуа Киммих – 9 голевых передач

Самый прогрессирующий игрок немецкого футбола, преемник Лама и будущий капитан бундестим. Киммих провёл от звонка до звонка все матчи группового этапа, чаще всего выступал на позиции правого центрального защитника и при этом каким-то чудом умудрился забить в 10 играх два гола и оформить 9 ассистов. Невероятная продуктивность парня, в игру которого невозможно не влюбиться.

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Самая крупная победа

Катар – Бутан – 15:0

Созерцать горы Тибета у бутанцев получается в разы лучше, чем играть в футбол. Пропустить 15 мячей в одном матче – это надо постараться. Катар не постеснялся и жестоко избил футбольного карлика. Забивали все, кому не лень, потому зрителям под конец наверняка надоело праздновать забитые мячи. Это даже как-то жестоко.

Больше всех пропустил

Бутан – 52 гола

Всё те же бедолаги. Забить бутанцы смогли только беспечным мальдивцам. А вот пропускали от всех и по многу. 0:15, 0:12, 0:7. В сумме накопилось 52 пропущенных мяча в 8 играх. Вы не поверите, но во всех играх в воротах у сборной Бутана и правда стоял голкипер.

Больше всех забили

Саудовская Аравия и Япония – по 44 гола

Формально – Саудовская Аравия и Япония (за последних, кстати, здорово выступил Хонда, на его счету 7 мячей). Но дело в том, что в Азии отборочный турнир состоит из нескольких этапов. После предварительного турнира для команд с низким рейтингом идёт два групповых этапа – во второй попадают 12 лучших сборных первого. Таким образом, Япония и Саудовская Аравия провели в общей сложности 18 игр. А вот представители Европы Германия и Бельгия настреляли по 43 гола всего в 10 матчах. Больше четырёх голов за встречу – какой-то невероятный показатель.

Меньше всех забили

Лихтенштейн – 1 гол

Вот так вот, даже миниатюрные футбольные страны забили как минимум один мяч в отборе. Потуги сборной Лихтенштейна в атаке привели к голу всего один раз – оплошала оборона израильтян. К слову, на групповом этапе по одному мячу оформили сборные Мали и Камбоджи, но обе сумели позабивать на предварительных стадиях.

Меньше всех пропустили

Англия и Испания – по 3 гола

Удивительно, правда? Не Италия с вечными Буффоном, Кьеллини и Бонуччи, не сплочённая Германия, а вечно критикуемая Англия с нестабильными Кэйхиллом, Джонсом и Смоллингом, и Испания с небезгрешными у своих ворот Пике и Рамосом. Что ж, доказывать мощь своих защитных порядков обоим придётся уже в России – в игре с сильными соперниками. Пока же это скорее похоже на стечение обстоятельств. Кстати, Япония и Южная Корея на первом групповом этапе в Азии не пропустили вообще. Зато на втором узнали, что такое постоянно играть с командами сильнее Камбоджи и Лаоса.

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Скандалы

Куда ж без этого? Сборную Индонезии в России мы бы вряд ли увидели (только если бы в федерации футбола посчитали, что на фоне этой сборной наша команда уж точно покажет себя в товарищеских матчах), но индонезийцы лишили сами себя всех шансов ещё полтора года назад – в самом начале отбора. Летом 2015 года ФИФА отстранила Индонезию от участия в отборочных турнирах к ЧМ года и Кубку Азии 2019 года из-за конфликта с министерством спорта страны – на последних оказывало серьёзное влияние правительство.

Тот самый момент, когда у Мирчи Луческу и правда был повод пожаловаться на судейство. В сентябрьском матче со сборной Украины арбитр Давид Фернандес Барбалан зафиксировал два очень спорных гола сборной Украины в ворота турок. Турция просила даже переиграть встречу, но в ФИФА навстречу не пошли.

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У вот спустя несколько дней ФИФА заставил сборные ЮАР и Сенегала переиграть свой матч. В спортивном арбитражный суде в Лозанне было доказано, что ганский арбитр Жозеф Лемпти умышленно назначил «левый» пенальти в ворота Сенегала, чтобы обеспечить победу ЮАР со счётом 2:1. На этот результат поставили члены нелегального синдиката игроков на ставках. Лемпти был пожизненно дисквалифицирован, переигровка назначена на 6 ноября. Правда, результат уже не будет иметь значения – Сенегал напрямую попал на чемпионат мира, а ЮАР максимум сможет уйти с последнего места в таблице.

Самый неожиданный участник

Исландия

Да, эти парни зажгли в 2016-м во Франции, да, их игрока купили летом за 50 млн евро. И всё же сам факт того, что сборная страны с населением 334 тысячи человек обошла команды многомиллионных Хорватии, Украины и Турции не укладывается в голове. Готовьтесь ритмично кричать и хлопать ладонями над головой – суровые исландцы едут в Россию.

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Дебютант

Панама

В зоне КОНКАКАФ квалификация закончилась драматично. США уступили аутсайдеру Тринидаду и Тобаго, подарив своё место в межконтинентальных стыках Гондурасу, а прямую путёвку выхватили из рук Фортуны панамцы, победившие вышедшую досрочно Коста-Рику. Это будет первый ЧМ для панамцев. Зацените баннер их фанатов на русском! Мечта сбылась.

Главный неудачник

Нидерланды

Сборная Нидерландов. Хотя в последнее время к этому статусу оранжевым не привыкать. Времена расцвета Роббена, Снейдера, ван Перси, ван Нистелроя и ван дер Варта позади. Золотая эпоха Гуллита, Райкарда и ван Бастена – ещё дальше. Потому голландцы вновь пролетают мимо крупного турнира. Компанию им могли бы составить и аргентинцы. Но у них есть в составе как минимум один гений. Квинси Промес до этой роли пока недотягивает.

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Кто удивил

Томас Менье, Душан Тадич, Габриэл Жезус

Если Джошуа Киммих уже готовится стать мировой звездой, то результативность никогда особо не блиставшего бельгийца Томаса Менье удивляет. 5 голов и 7 ассистов в 8 играх – какой-то космический показатель. При росте 190 см Менье из крайка частенько переквалифицировался в центрального нападающего. Такое перевоплощение удивит даже Гвардиолу с его ложными фулл-беками.



То, что тухнущие в европейских клубах сербы в сборной чудодейственным образом преображаются, – уже правило. Душан Тадич – главный герой отбора для команды Муслина. Его граничащая с гениальностью игра и шикарная статистика (4 гола и 7 передач) помогли провалившей отбор на Евро Сербии избежать даже стыков.

Ну и продолжает восхищать Габриэл Жезус, который за полгода проделал путь от очередного талантливого бразильца до одной из главных звёзд страны и полноценного напарника Коутиньо и Неймара. Ждёт продолжение карнавала в 2018.

Фото: Reuters

Кто разочаровал

Серхио Агуэро

Сюда можно вписать всё нападение сборной Аргентины. Вы же в курсе, что прошло почти 11 месяцев с тех пор, как кто-то, кроме Месси, забивал за «альбиселесте» в официальных матчах? С таким нападением это просто преступление. Игра в основе нападающего «Боки Хуниорс» Бенедетто – признак того, в каком жутком состоянии находятся форварды сборной. И ладно дублирующий Месси и потому редко играющий Дибала, ладно ещё реже появляющийся на поле Икарди, ладно даже Игуаин, в отборе он забил хотя бы мяч. Но ноль голов в восьми играх от Серхио Агуэро – это просто нонсенс. Ну а Лео Месси в очередной раз заставил аргентинцев задуматься о воздвижении нескольких соборов в его честь.

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У кого почти получилось

Чили, Нидерланды, Уэльс, Шотландия, Босния и Герцеговина, Украина, США

В отличие от Нидерландов, Алексис, Видаль и партнёры на протяжении большей части отбора смотрелись неплохо, и лишь один гол, и то в параллельном матче, сдвинул чилийцев с третьей позиции на шестую. Не дающую права сыграть даже в стыках. Трагическая развязка для чудесно исполняющих свой гимн чилийских болельщиков.



Украина упустила шанс попасть в стыки в очном противостоянии с Хорватией, Боснии не хватило двух очков, чтобы догнать Грецию, Шотландия проиграла Словакии в разнице забитых и пропущенных мячей. Отметим сборную Сирии, которая даже несмотря на военное положение смогла добраться до раунда плей-офф, где уступила Австралии по сумме двух встреч лишь в дополнительное время.

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Одного гола в матче с аутсайдером Тринидадом и Тобаго не хватило американцам, чтобы напрямую попасть на чемпионат мира. Две фантастические развязки в матчах их главных конкурентов Панамы и Гондураса оставили США даже без стыков.

Звёзды, которые не поедут на ЧМ

Андрей Ярмоленко (Украина), Рияд Марез (Алжир), Генрих Мхитарян (Армения), Гарет Бэйл (Уэльс), Аарон Рэмси (Уэльс), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Давид Алаба (Австрия), Арда Туран (Турция), Арьен Роббен (Нидерланды), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Эдин Джеко (Босния и Герцеговина), Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина), Алексис Санчес (Чили), Артуро Видаль (Чили).

Кто будет играть в стыках

Швеция, Швейцария, Северная Ирландия, Дания, Ирландия, Италия, Греция, Хорватия, Перу, Австралия, Новая Зеландия, Гондурас.

Кто пробился напрямую

Бельгия, Англия, Германия, Испания, Исландия, Польша, Сербия, Франция, Португалия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Япония, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Коста-Рика, Мексика, Египет, Нигерия, Панама.