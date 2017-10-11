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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборная Панамы вышла на чемпионат мира 2018
Текст: Михаил Тяпков
Фото: Reuters

Панамский канал отделил США от России: как американцев оставили без ЧМ

Фантастическая развязка квалификации в зоне КОНКАКАФ – автогол вратаря, гол-фантом и панамское чудо: это просто нужно увидеть!
11 октября 2017, среда. 10:21 Футбол

Что было в отборе

На первом групповом этапе квалификации (первые три стадии отбора идут в формате плей-офф для самых слабых команд зоны КОНКАКАФ), где команды из Северной Америки были разбиты на три группы по четыре команды, особых проблем панамцы не испытали. Финишировали вторыми, следом за Коста-Рикой. Всё-таки Гаити и Ямайка в её нынешнем виде – совсем уж слабые команды. А вот в решающем раунде всё стало гораздо сложнее. К последнему туру панамцы подходили всего с двумя победами в активе! Да ещё и проиграв с треском решающий (так казалось) матч с США – 0:4. На счастье страны с населением меньше Санкт-Петербурга (кроме досрочно вышедших Мексики и Коста-Рики, которые были на голову сильнее), у остальных дела шли не лучше – большинство встреч между тремя претендентами на третью прямую путёвку на ЧМ завершились вничью.

Все итоги отбора ЧМ-2018: команды, игроки, тренеры
Кто забил больше всех, какая сборная пропустила 52 мяча в 8 играх и другие интересные цифры – в нашем гиде по мировому отбору на ЧМ.

Как они прошли

Перед последним туром расклад в группе был таков: США – 12 очков, Панама и Гондурас – по 10. При этом американцы играли с аутсайдером, а их конкуренты – с лидерами. Казалось, тут всё ясно. Но тут случилось чудо…

Все матчи шли одновременно. После первого тайма США сенсационно уступали Тринидаду – 0:2. Но при этом Панама и Гондурас тоже проигрывали фаворитам – Коста-Рике и Мексике. Все оставались при своих. Едва начались вторые таймы, как началось волшебство. Причём первыми забили американцы. И снова казалось, что телевизор можно выключать (хорошо-хорошо, live-табло – закрывать). Но тут подтянулись и остальные. Вратарь мексиканцев Очоа, которому с таким трудом пытались забить наши на Кубке конфедераций, забил сам. Головой. В свои ворота.

Ещё круче был гол Панамы в ворота костариканцев. Его просто не было. Нападающий Габриэль Торрес после углового пытался плечом затолкать мяч за линию ворот. Защитник отчаянно сопротивлялся. И смог вытолкать мяч за лицевую! Каково же было удивление костариканцев, когда судья из Гондураса показал на центр. Кстати, Гондурас уступал Панаме по дополнительным показателям, а потому решение рефери вдвойне примечательно.

Видео доступно в официальном «твиттере» телеканала Teletica Deportes.

Спустя всего несколько минут после гола в Панаме Гондурас повёл в игре с мексиканцами — 3:2. На сей раз обошлось без помощи Очоа. Американцы же осаждали ворота тринидадцев, но безрезультатно. К 85-й минуте матчей расклад был таков: Гондурас – на ЧМ, США – в стыки к Австралии, Панама – домой. А на 87-й Роман Торрес забил самый главный гол в истории своей сборной и своей страны. И не спрашивайте, как защитник оказался на острие атаки при прессинге. Лучше послушайте реакцию комментаторов и посмотрите, что творилось на стадионе в этот момент!

Видео доступно в официальном «твиттере» сборной Панамы.

При чём тут политика

Видели баннер панамцев на русском на видео выше? С учётом обстоятельств, при которых сборная США оказалась «невъездной» на ЧМ-2018, оставшись позади и Гондураса, которого ждут стыки с Австралией, можно поискать здесь «русский след». Нельзя исключать и санкций в отношении Панамы и Гондураса (скорее за судью, чем за победу). Да и мексиканец Очоа – в зоне риска.

Но если без шуток, то отношения Панамы и США действительно непростые. В своё время американцы помогли стране обрести независимость от Колумбии, а в обмен получили контроль над Панамским каналом — стратегическим для обоих американских континентов. В XX веке панамцы взбунтовались, и в результате переворота проамериканское правительство было смещено. Эти события привели к подписанию в 1977-м договора о возвращении контроля над каналом Панаме – с 2000 года.

Но ещё раньше случился новый конфликт – в 1989 году американцы не признали результаты выборов в стране. Президент Норьега (ярый противник США) в ответ объявил Штатам войну. Смелое, но опрометчивое решение привело к началу военной операции и свержению Норьеги. При этом в ходе вторжения и бомбардировок погибли тысячи мирных жителей! Так что обойти США для панамцев едва ли не более важно, как дебютировать на чемпионате мира. Нелюбовь, а у многих и ненависть к американцам всё ещё очень сильна.

Антиамериканские протесты в Панаме

Антиамериканские протесты в Панаме

Фото: Reuters

Кто играет за сборную Панамы

Если коротко и честно – ноунеймы. Но, возможно, ЧМ-2018 заставит нас узнать их имена. Самый дорогой (по версии Transfermarkt) футболист сборной – центрфорвард мексиканского клуба второго (!) дивизиона Роберто Нурсе. В Европе играет разве что автор гола-фантома Габриэль Торрес – в швейцарской «Лозанне». Но 90% игроков сборной никогда не играли за пределами Северной и Южной Америки.

Суммарная стоимость игроков – 8 млн евро. Меньше, чем у самой «дешёвой» команды РФПЛ, «СКА-Хабаровск».

Как они праздновали

Как бы вы отреагировали, если бы ваша страна впервые вышла на ЧМ? А если она маленькая и поводов для национальной гордости не так много? Думаю, сходили бы с ума – что и делали панамцы.

Видео доступно в официальном «твиттере» телеканала Teletica Deportes.

Видео доступно в официальном «твиттере» телеканала Teletica Deportes.

Президент Панамы Хуан Карлос Варела уже объявил 11 октября национальным праздником и выходным днём. Серьёзно.

Видео доступно в официальном «твиттере» президента Панамы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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