Все уже известные команды-участницы ЧМ-2018: самое главное о них

Определились 22 из 32 сборных, которые сыграют на чемпионате мира в России.

Все итоги отбора ЧМ-2018: команды, игроки, тренеры Кто забил больше всех, какая сборная пропустила 52 мяча в 8 играх и другие интересные цифры – в нашем гиде по мировому отбору на ЧМ.

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Бразилия стала второй страной после России, которая обеспечила себе место на чемпионате мира — 2018. За четыре тура до конца квалификации бразильцы досрочно вышли в финальную часть турнира, обыграв сборную Парагвая 3:0. А главным героем отборочного цикла смело можно считать Неймара: он забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.

Иран стал первой командой азиатского розыгрыша, обеспечившей себе место в финальной стадии чемпионата мира. Для них этот турнир станет четвёртым в истории, хотя дальше группового этапа они никогда не забирались: на их счету всего одна победа в 12 матчах.

Панамский канал отделил США от России: как американцев оставили без ЧМ Фантастическая развязка квалификации в зоне КОНКАКАФ – автогол вратаря, гол-фантом и панамское чудо: это просто нужно увидеть!

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Дебют сборной Японии на чемпионате мира состоялся в 1998-м, и с тех пор японцы стабильно участвуют в финальной части турнира. И получается у них довольно неплохо – дважды они выходили в 1/8 (в 2002-м и в 2010-м). Раз в восемь лет, кстати. Хм…

Мексика участвует в каждом чемпионате мира на протяжении последних 24 лет. И каждый раз выходит из группы. Смогут ли они не нарушить свою традицию и в России?

Первыми европейцами, пробившимися на ЧМ, стали бельгийцы. В этой сборной все хороши, но выделим Де Брёйне – сейчас он суперзвезда.

Южная Корея уже давно не блистает на мировой арене: последний и единственный успех корейской сборной остался в далёком 2002-м. Но на чемпионат мира они пробились, опередив Саудовскую Аравию на два очка.

Интересная история: голландец Берт ван Марвейк вывел Саудовскую Аравию на чемпионат мира, а девять дней спустя покинул свой пост. Говорят, что одним из условий нового контракта была необходимость спрашивать разрешения на выезд из страны. Вот такая странность. Кстати, все игроки сборной Саудовской Аравии играют в местном чемпионате.

Германия без труда пробилась на чемпионат мира в Россию. Команда Лёва одержала 10 побед из 10 и забила 43 мяча, пропустив всего 4. Среди игроков можно выделить Джошуа Киммиха, хотя бундестим по-прежнему сильна именно как команда.

Англия досрочно отобралась в финальную часть турнира, ни разу не проиграв. Смело можно сказать, что у англичан сильнейший состав сборной за последние несколько лет. А лучший в сборной – Гарри Кейн. Он не только успевает оказаться в нужном месте в нужное время, но и забил и отдал голевых передач больше, чем кто-либо в команде – 6 по системе «гол+пас».

Англичане едут в Россию. Но они боятся русских хакеров Какую Англию мы увидим на ЧМ-2018? Есть ощущение, что сильнейшую за последние годы.

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Испания ни разу не проиграла в отборочных матчах и с лёгкостью завоевала путёвку в Россию. Да и вообще последнее поражение испанцев в квалификации было аж в 1993 году – тогда они уступили датчанам. Серия длится уже 60 матчей. Впечатляет, правда?

За время отборочного цикла в сборной Нигерии сменилось три тренера, но это никак не сказалось на результате. Нигерийцы стали первыми в африканском розыгрыше, кто обеспечил себе право выступать на чемпионате мира в России.

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес обещал побриться наголо в случае выхода команды на чемпионат мира. После ничьей с Гондурасом костариканцы досрочно вышли из группы, так что пришлось тренеру подтверждать, «что он мужик» — в раздевалке его побрил Кейлор Навас! Костариканцы планируют повторить успех 2014 года и дойти минимум до 1/4 финала.

Польша в восьмой раз выходит в финальную часть чемпионата мира. Последний раз поляки принимали участие в турнире в 2006 году, но тогда даже не пробились в плей-офф. В Россию сборную вывел Роберт Левандовски: его показатели – лучшие в команде (17 мячей по системе «гол+пас»). И в мире, кстати, тоже!

Навалка-2018. Тренер, продававший косметику, едет на чемпионат мира В сборной Польши есть человек, сделавший для поездки на чемпионат мира не меньше Роберта Левандовского.

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Сборная Египта сенсационно вышла на чемпионат мира, подарив стране праздник – подобного не случалось 28 лет. Так что гол Мохамеда Салаха будут помнить ещё долго. У египтян был шанс пробиться на чемпионат мира — 2014, но в финальном туре они потерпели разгромное поражение от Ганы и никуда не поехали.

44-летний вратарь сборной Египта дождался своего первого ЧМ История Эссама Эль-Хадари, легендарного вратаря сборной Египта, который готов воплотить в жизнь свою главную мечту.

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Исландия очень полюбилась болельщикам по всему миру ещё во время Евро-2016. Атмосфера единения, жажда борьбы и бойцовский дух – вот что так привлекает в этой команде. И то, что эта сборная впервые в своей истории пробилась на ЧМ, очень здорово!

Исландцы снова ставят мир на уши. Объясняем их феномен без эмоций Дело не только в системе, которую построили исландцы.

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Кому-кому, а вот сборной Сербии российские болельщики радовались вдвойне. Для них этот чемпионат мира станет вторым по счёту. Кстати, свой первый официальный матч сербы провели в 2006 году против Чехии.

7 человек, которые вывели Сербию на чемпионат мира Есть и наши знакомые из «Локомотива» и «Зенита».

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Франция – участник чемпионата мира с 1930 года (французы пропустили два мировых первенства — 1990-го и 1994-го годов). Кстати, именно француз Люсьен Лоран забил первый гол в истории турнира. А сейчас в сборной Франции феерит Антуан Гризманн – за отборочный цикл он забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

Португалия вырвала путёвку в Россию в последнем туре в матче со Швейцарией. Несмотря на одинаковое количество очков, португальцы вышли из группы с первого места: по статистике забитых и пропущенных мячей они оказались лучше — 32-4 против 23-7. Так что и Роналду мы снова увидим.

Роналду и Гризманн приедут на ЧМ-2018 А вот Промес и Роббен, как и вся сборная Нидерландов, в России не сыграют.

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Аргентина до последнего рисковала не пробиться на чемпионат мира в России, но победа в матче с Эквадором всё же позволила ей выйти из группы напрямую. Мы всё-таки увидим Лео! И да, он вытащил команду в одиночку.

Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку Действительно гений.

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Колумбия после удачного выступления на ЧМ в Бразилии (дошли до 1/4 финала) считалась одним из фаворитов южноамериканского розыгрыша. И это несмотря на то что до турнира в Бразилии им 16 лет не удавалось пробиться в финальную стадию. Всего на чемпионате мира они играли 5 раз.

Главные звёзды сборной Уругвая – Луис Суарес и Эдинсон Кавани – тоже приедут в Россию. Уругвайцы вышли со второго места в группе, отстав от Бразилии на 10 очков.

Команда-сенсация. Сборная Панамы никогда в своей истории не принимала участия в ЧМ, поэтому и в этот раз от них никто ничего не ждал. Но гол-фантом и удар Романа Торреса на 88-й минуте подарили им путёвку в Россию.

Панамский канал отделил США от России: как американцев оставили без ЧМ Фантастическая развязка квалификации в зоне КОНКАКАФ – автогол вратаря, гол-фантом и панамское чудо: это просто нужно увидеть!

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Над материалом работали Полина Куимова, Алексей Биркле и Александр Гришин.