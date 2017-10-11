Здесь был Васин. И будет

Можете скептически улыбаться, недоверчиво качать головой, но лучшим в российской обороне вчера был Васин. После его ухода с поля это стало отчётливо заметно.

За время нахождения без конца распекаемого прессой (не тренерами, обратите внимание) защитника на газоне иранцы создали пару опасных моментов. И тут уместнее частица «всего», а не «аж». Было бы странно, если бы 25-й номер рейтинга ФИФА вообще ничего не придумал в наступлении против команды, стоящей почти на четыре десятка ступеней ниже. Пускай и в статусе хозяйки ближайшего первенства планеты. При всей условности подобных классификаций представление об успешности команды в определённый отрезок времени они дают более или менее верное. А личность тренера сообщает кое-что дополнительное о потенциале. Не просто так, наверное, сэр Алекс Фергюсон видел в Карлуше Кейруше своего наследника в «Манчестер Юнайтед», а мадридский «Реал» не только хотел, но и назначил преемником Дель Боске. О квалификации специалиста эти два штриха, по-моему, исчерпывающе скажут: мудрый дядька.

Лунёв, Рауш и Фернандес – в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран.

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Дебютанта российской сборной Лунёва (игра с «Динамо» не в счёт) парни этого самого Кейруша озадачили двумя прицельными ударами за тайм. И это не столько недоработка приезжей атаки, сколько заслуга местной обороны.

Смею предположить, что первый тайм на «Казань Арене» порадовал Станислава Черчесова больше второго. С точки зрения организации оборонительных действий он был близок к идеалу. Защитники сборной России внимательно стерегли свои зоны, своевременно приходили на выручку друг другу, а главное – ни на миг не теряли концентрации. Человеком, осуществлявшим оперативное управление линией на поле, был не кто иной, как Васин. Тот самый Васин, над которым стало так модно потешаться. «Человек-привоз», «защитник-косяк» – каких только ярлыков на него не навесили в этом году. Тупо поржать – оно же всегда легче и веселее, чем попытаться вникнуть в суть вопроса.

Глупо отрицать, что Васин и сам поучаствовал в создании собственного образа – этакого добродушного растяпы вроде типичного киногероя Пьера Ришара. Несколько результативных ляпсусов – вроде весеннего в дерби со «Спартаком» — застряли в болельщицком сознании, способствовали рождению стереотипа, мемов. Под сомнение справедливость последнего ставят цифры. Будь Васин действительно так плох в своей роли, тем более – комичен, давным-давно вышел бы из доверия главных «режиссёров» и растворился в массовке. А они продолжают поручать ему самые ответственные задания, и явно не из желания лишний раз пощекотать себе (и окружающим заодно) нервы.



О значимости Васина для современного ЦСКА говорит международная статистика. Если в российской лиге Виктор Гончаренко периодически даёт ленинградскому тёзке передышки, то в европейской эксплуатирует на полную катушку. Все шесть матчей нынешней Лиги чемпионов Васин сыграл от начала до конца. Хотите – расценивайте это как подтверждение бедности обоймы команды. Мне же в этом видится лишнее свидетельство тренерского доверия. Иначе Гончаренко просто не отпустил бы в очередную аренду Чернова, ещё Доном Фабио примеченного и привеченного, да почаще ветерана Игнашевича беспокоил (в хорошем смысле слова).

Если Гончаренко – в теории – ещё можно заподозрить в чуть более приязненном отношении к сотруднику по прежней организации, чем к остальным, то Черчесову критикам Васина предъявить нечего. Станислав Саламович дела с ним никогда прежде не имел и, допускаю, лишь в национальной команде познакомился. А вызывает. И, более того, наигрывает в основе. Вы верите в одновременное помрачнение рассудка у двух крепких, взрослых, аналитически мыслящих мужчин? Я – нет.

В 2017 году Васин пропустил всего один контрольный матч сборной в зачёт ФИФА – первый против Кот-д’Ивуара. В следующих девяти выходил: с разными напарниками, но неизменно с первых минут. Обнаружив фамилию «армейца» в протоколе очередной раз, поклонники других клубов возмутились: что ещё-де нужно сделать Васину, чтобы сесть в запас? Ведь это он, Васин, не углядел в субботу на «Песчанке» за шустрыми корейскими нападающими и соответственно позволил духоподъёмному счёту 4:0 превратиться в более банальный – 4:2. Сам, в одиночку. «Простите, часовню тоже я развалил? – Нет, это было ещё до вас, в XIV веке».

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Показательно, как на новую волну критики в адрес Васина отреагировал Черчесов. Он снова поставил его в стартовый состав и тем самым подтвердил кредит доверия «армейцу». И этот тайм, первый против Ирана, Виктор отработал чётко. После чего удалился, дав возможность показать себя конкурентам. И оборона сборной России, до того достаточно крепко сбитая, моментально расслоилась. Пересмотрите гол Азмуна – цепь технических и позиционных ошибок.

Если у Станислава Черчесова ещё оставались сомнения в конфигурации оборонительного блока, то октябрьские тесты их должны были развеять. В то время как на флангах пробы будут продолжаться вплоть до официальных стартов, в центре основная тройка более-менее вырисовалась – Васин, Кудряшов, Джикия (пять совместных выходов в старте за год). И роль ведущего в ней, ответственного за начало атаки, по всей видимости, будет делегирована «армейцу».



У этого варианта есть как плюсы, так и минусы. Любому тренеру хотелось бы иметь в сердце обороны ярко выраженного, харизматичного вожака – вроде Рамоса, Пике, в крайнем случае Василия Березуцкого. Васин – другой. Но кто сказал, что лидеру по духу обязательно положено быть «самым центральным»? Темпераментный южный парень Джикия зажжёт партнёров с любой позиции. Козырь Васина – фантастическая невозмутимость. Задача тренеров сделать так, чтобы это достоинство как можно реже превращалось в недостаток.