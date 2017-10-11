Шок, видео: сборная России по футболу любима и популярна

10 октября 2017 года жители Казани и телелюбители стали свидетелями незаурядного праздника. Сборная России сразилась в седьмом поединке перед решающей схваткой на чемпионате мира. К грандиозному событию держава готовится с усердием, так что никакие сложности в трудный момент не испугают и не станут помехой. Матч с Ираном стал самым непростым испытанием. Казалось, что в этот вечер даже природа была против футбола, но вместе и добрыми силами мы сдюжили. Как точно подметили на сайте РФС: «Несмотря на не самые комфортные погодные условия и будний день, поддержать российскую команду пришли 33 тысячи человек (почти весь стадион, патриотическое примечание от Д.Е.), что при вышеперечисленных оговорках – отличный результат».

Пусть не унывают, но стыдятся те, кто называл Казань нефутбольным городом и до сих пор стучит лишь о 10 тысячах проданных билетов.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Пусть и завистники и дальше кличут наших игроков никому не нужными, а мы лучше послушаем нашего лидера Черчесова: «Если матч с Мексикой в Казани мы проиграли, то сегодня сделали шаг вперед. Еще пара минут и могли победить». Вот так! Еще пять минут – и могли бы разгромить, а уж в июле и такими темпами Россия станет чемпионом, товарищи! Ура-Ура-Ура-а-а!

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Антихайп. Почему наш футбол сдыхает ноунеймом

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Отрадно, что за сборную в Казани болел и стар, и млад. На трибунах на переживали и обменивались положительными эмоциями как успешные профессионалы в своем деле, так и пока еще грызущие гранит науки. На футболе, как говорится, все равны: с флагом, шарфом и отличным настроением своих поддержит и студент, и учитель, и профессор ВУЗа.

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Не обошли стороной сражение любимой команды государственные служащие и защитники родины. Военные сектора и вовсе были заполнены, они болели слаженно, громко, но уважая противника.

Фото: РИА Новости

И пусть смущает кого-то, что основная значительная часть зрителей пришла на матч к концу первого тайма и покинула матч в середине второго. Эх, понять бы критиканам, что график превыше всего – глядишь, и желания ругаться бы поубавилось, и продуктивность в жизни повысилась. Ведь настоящим труженикам и отработать нужно положенное (матч начинался в 7), и ко сну отойти вовремя (заканчивался в 9). Режим, труд и спорт – это вообще-то признак здоровья нации.



Казань доказала, что сборной и ее воинам в стране особый почет. На их матчи готовы нестись и в холод, и в будни, без рекламы и обещанных развлечений. Пусть певцы типа Стинга цепляют афиши по всему городу за год до выступления. Пусть рокеры, реперы или попса не вылезают из газет, телевизора или youtube перед выступлениями или релизами альбомов. Они могут изгаляться как угодно, а на футболистов — гордость нации – народ прибежит и без специального приглашения.



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Приятно, что Казани наконец-то показали, что футбол может привлечь практически полный стадион не только на кубке Конфедераций. Кому-то просто нужно учиться у сборной, работать, например, с бюджетниками, уважать все слои населения, и средняя посещаемость вырастет с семи тысяч до тридцати тысяч, а то и больше.

Вот недавно, например, я приехал сюда с группой иностранных блогеров. Мы путешествовали на поездах РЖД из Москвы в Екатеринбург и заглянули в город, который мгновенно стал для всей группы любимым. Я так пишу, потому что позже они признались в анкете: «На ЧМ-2018 хотели бы работать в Казани».

Им понравился город, его ритм, архитектура, смешение мощных религиозных традиций и в то же время светскость. Впечатлил и сам стадион. Итальянец даже с завистью сказал: «У нас на весь чемпионат одна арена такого уровня. Представляю, в каком восторге были бы люди, построй кто-нибудь такую же в Риме».



Европейцы гуляли по подтрибункам, заглядывали в ВИП и даже нашли там ложу, которую прежде не видели.

Видео можно посмотреть по этой ссылке

Они посмеялись, когда я рассказал, что футбол в Казани – проблемный вид спорта. Не верили, что на матчи ходят всего 7 тысяч человек. А когда убедились, посмотрев фото и видео, то захотели встретиться с местными болельщиками.

Мы зашли в паб и общались с известными фанатами несколько часов, выделив основные проблемные точки.



1.Город никогда не был футбольным в том смысле, что до прихода больших денег и задач люди здесь болели не за «Рубин», а за «Спартак», ЦСКА и другие русские или иностранные клубы. Не сильно ситуация изменилась и сейчас.

Здесь был Васин. И будет Черчесов, похоже, определился с центром обороны сборной.

Здесь был Васин. И будет

2. В золотые сезоны и в период выступления в Лиге чемпионов «Рубину» не удалось выстроить комфортные отношения с публикой. Например, в команду приезжали очень дорогие футболисты, но за несколько лет стадион «Центральный» так и не обзавелся крышей над некоторыми из трибун. Типичная история для России: дом строился для того, чтобы там висели медали, а не для того, чтобы в нем жили люди.



3. Клуб при Бердыеве не стал народным, потому что был закрыт. Город не знал своих героев, не видел их по ТВ, не читал и не слышал о них. «Рубин» казался внешним проектом, не имеющий отношения к жизни в городе.

Фото: РИА Новости

4. Казань – место, насыщенное развлечениями, и футбол внутри этой конкуренции не может выйти на первый план.



5. При этом, что парадоксально, все площадки в городе заполнены и потенциальный рост посещаемости реален.

Вместе мы же и сделали банальные выводы, что если работать с болельщиками, создавать для них уникальные (по сравнению с хоккем или даже кино) условия на стадионе, заниматься рекламой, сотрудничать со СМИ и агрессивно продвигать свой продукт, то в какой-то момент народ, может, и поймет, что на смотреть футбол со стадиона – круто.

Этот тропинка, как маленькая часть большого пути, мог быть подойти и для всего российского футбола, который до сих пор занимается покупкой результатов, а не взаимной любви людей.

Но ладно, хорошо, что это все оказалось бредом. После 33 700 на Иране в Казани я понимаю, что проблема на самом деле не у РФС, а у меня. Чувство, что мы 10 лет готовились к ключевому турниру, а интерес к футболу все это время лишь падал, — оказалось ложным. Сборная России любима и популярна. Ура, товарищи.