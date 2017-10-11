Бог не подыгрывает руками. Аргентина снова молится на Месси

Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку Действительно гений.

Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку

После матча Хорхе Сампаоли скажет: «Я обратился к команде. Не Месси должен кубок мира Аргентине, а футбол должен кубок мира Месси. Я попросил команду помочь Месси попасть на чемпионат мира». Это очень красиво, но (частично) неправда. Честнее было бы сказать «я попросил команду не мешать Месси попасть на чемпионат мира». Команда действительно пыталась не мешать.

На самом деле, не имеет значения, что сказал тренер. Как не имеет значения, что сказали партнёры по сборной. Аргентина обыграла Эквадор не потому, что тактические идеи Сампаоли сработали. Не потому, что Хорхе удалось мотивировать команду. И точно не потому, что пока Месси собирал на себе защитников, остальные форварды пользовались свободой. Ничем они не пользовались. И нет, сборная Аргентины не выглядела мотивированной. Это была всё та же вялая, незаинтересованная и лишённая творчества команда, что весь последний год. Просто Месси включил режим бога.

Накануне вечером на «Чемпионате» вышел мой текст о том, почему Аргентина не заслуживает попасть на чемпионат мира. Несмотря на критические комментарии, я продолжаю считать, что такого катастрофического неиспользования потенциала команды просто не было в современном футболе. Месси оказался важен для этой сборной так, как будто он играет за Либерию. Помните Джорджа Веа? Он ещё баллотировался в президенты. Так вот, он был один в целой команде. Как Обамейянг сейчас в Габоне. Но у Аргентины на важнейшие матчи отбора НЕ поехал такой состав, что Перу, Сербия и многие другие участники ЧМ нервно курят в сторонке. Это ведь абсолютно ненормально, что для квалификации всем этим звёздам нужен Месси. Но это факт.

Почему Аргентина не заслуживает попадания на ЧМ-2018 Всё ещё можно исправить. Но нужно срочно меняться.

Почему Аргентина не заслуживает попадания на ЧМ-2018

Вот цифры: Месси сыграл в 10 матчах квалификации из 18. С ним в команде Аргентина набрала 21 очко, в среднем больше двух за игру. Это график сборной Бразилиии. Без него Аргентина набрала семь очков, в среднем меньше одного за игру. Это график Венесуэлы.

Месси превращает Аргентину из аутсайдера в лидера. И это должно быть очень унизительно для Игуаина, Агуэро, Отаменди, Ди Марии и остальных. Но… знаете, это не проблема Месси. Звёздной сборной слишком не хватает характера: сильнейшие футболисты слишком спокойно позволяют одному человеку решать за них все проблемы. А когда что-то идёт не так, он первый оказывается под огнём. Что ж, он хотел всё бросить, но в конце концов вернулся и решил за них проблемы.



Президент Ассоциации футбол Аргентины плакал после матча. Позволю себе заметить, что у него были для этого все основания: после стольких глупостей АФА лично его могло спасти от увольнения только чудо. И он получил чудо.

В одном Сампаоли прав. Месси столько дал футболу, что футбол действительно в долгу. Но в ещё большем в долгу сборная Аргентины. Она должна Месси как минимум деньги за билеты в Россию: команда едет пассажирами.



После победы над Эквадором Месси опубликовал в «Фейсбуке» пост. «Вперёд, Аргентина! Цель выполнена, увидимся в России». Он набрал миллион лайков.

Люди в комментариях сходят с ума. Кто-то объявляет паломничество к Месси. Кто-то предлагает устроить флешмоб: стать на колени и просить у Месси прощения. Сотни людей называют его богом. Всё логично: мы живём в эпоху клипового мышления, количество и частота получения информации меняют наше восприятие реальности каждый день. Масса критики после двух проигранных финалов Кубка Америки превратилось в массовое поклонение, когда Лео вытащил команду на чемпионат мира.

Кстати, о коленях и прощении. Как там поживает Диего Марадона? Он пока не прокомментировал последнюю игру. Великий футболист, который забил официально «лучший гол ХХ века» и гол рукой в одном матче (и смешно пошутил, что это была «рука бога», ага) не упускал случая поддеть Месси. В Аргентинской прессе можно найти мнение, что давление Марадоны было главной причиной, по которой Лео отказался выступать за сборную. Интересно, Диего осознаёт свою ответственность за то, как близка была сборная к позору?



Марио Кемпес (тоже чемпион мира, если что) сказал перед игрой с Эквадором, что Марадона и его поклонники предпочтут, чтобы сборная проиграла, лишь бы подчеркнуть своё превосходство над Месси. Кемпес может ошибаться но само его предположение говорит о том, насколько ситуация вокруг Месси и сборной нездоровая. Тем символичнее получилась развязка.

Говорите, что Месси плох в сборной? Учитесь понимать футбол Возможный пролёт Аргентины мимо чемпионата мира – не его вина.

Говорите, что Месси плох в сборной? Учитесь понимать футбол

Ни в коем случае не нужно принижать Марадону из-за того, что он говорит сейчас. Наоборот: у нас есть отличный повод вспомнить не только о руке бога, но и том, что боги бывают разные. Ну, знаете, есть Локи, а есть Тор. Один бог подыгрывает рукой, а другой не жульничает. Разные они.