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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Обзор иностранной прессы
Текст: Полина Куимова

«Это позор для США». Что пишут в мире о последнем дне отбора на ЧМ-2018

Аргентина сходит с ума по своему герою, Чили страдает, а в США буквально уничтожают свою сборную.
11 октября 2017, среда. 16:00 Футбол
Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку
Действительно гений.

Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку

«В России будет Месси и Аргентина» — с таким заголовком вышел свежий номер общественно-политической аргентинской газеты Página12. Обложка просто замечательная: художник прекрасно поиграл словами. Небольшая подсказка: «Mesias» в переводе с испанского означает Иисус Христос. Понимаете, да?

В принципе, в тексте Месси нахваливают ничуть не меньше: «Подвиг в долине Кито – дело рук Месси, который забил три гола и обеспечил своей команде поездку на мундиаль в Россию. Чемпион «Барселоны» сделал своё дело, и другие 10 игроков были нужны лишь для того, чтобы не позволить Эквадору поставить под сомнение победу Аргентины. А она стоит на фундаменте, который носит гордое имя: Лионель Месси».

Но не только это издание сравнило Месси с богом.

«Благодаря ему мы здесь. Истинный бог протянул нам руку на высоте Кито, а бог футбола подарил нам Месси. Он – единственная причина, по которой Аргентина едет в Россию. Сейчас время чтить его и мечтать о том, что он сможет сыграть на чемпионате мира», — пишет автор спортивной газеты Olé.

Заголовок статьи в том же Olé идеально дополняет её текст: в переводе он означает «На высоте богов». Если вдруг кто-то забыл или не знал, то столица Эквадора Кито расположена на высоте 2850 метров над уровнем моря.

«Ночь номера 10» — с таким заголовком вышла статья о победе сборной Аргентины в газете La Capital. И в ней опять речь идёт лишь об одном человеке. Интересно, что почти во всех газетах не встречаются имена других игроков сборной Аргентины. Ощущение, что Месси играл в одиночку против 11. Впрочем, от правды это недалеко.

А вот чилийские издания полны боли и разочарования. Ещё бы, ведь успех был так близок, да и в выходе чилийской сборной на чемпионат мира никто не сомневался. Тем не менее никакой злости и обид — наоборот. «Спасибо за всё, парни» — с таким заголовком вышла статья в газете Las Ultimas Noticias.

«Жаль, но это так. Мы не едем на чемпионат мира. Лучшее поколение в истории чилийского футбола упустило свой шанс в последнем матче. Что нам делать? Разбирать свои ошибки, что ж ещё», — пишет автор издания.

Испанское авторитетное издание Marca довольно жёстко отзывается о невыходе Чили на чемпионат мира: «Некоторые называют это кармой, а кто-то – божественным правосудием. Дело в том, что Чили потребовала от ФИФА наказать сборную Боливии за то, что на поле вышел Нельсон Кабрера, который не имел права этого делать. По итогам Боливии было засчитано техническое поражение в матче с Чили. Но то же самое произошло и со сборной Перу – ведь Кабрера выходил на поле и в матче с перуанцами. Естественно, им тоже достались три очка. И именно они сыграли важную роль – Перу по итогам всех туров оказался выше Чили».

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Не меньший ажиотаж в прессе вызывает выход на чемпионат мира Панамы – им удалось это сделать впервые в истории. При этом мало кто пишет о том, что они молодцы и такое достижение – невероятно здорово для их страны. Большая часть изданий рассуждает о том, что победу им принёс гол-фантом. Судья засчитал удар Романа Торреса, но делать этого было нельзя. А такая ошибка стоила США путёвки на чемпионат мира.

Американские издания просто уничтожили свою сборную. «Международный позор, — пишет NBC Sports. — Для выхода в финальную часть чемпионата мира — 2018 нужно было всего одно очко, но вместо этого сборная США позорно проиграла сборной Тринидада и Тобаго».

«Мечте положен конец. Это никак нельзя описать. Задача же была предельно ясна – не проиграйте и всё, вы в деле. Но вместо этого они зачем-то решили усложнить себе жизнь и получили невыход на чемпионат мира», — пишет ESPN.

Даже французы остались недовольны игрой сборной Франции, несмотря на выход на турнир с первого места в группе. Победу над сборной Беларуси они называют «небольшой», а всю отборочную кампанию «непривлекательной». А «L'Equipe» поместила на обложку шапку «Да здравствует икра!»

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Сборная Панамы — Футбол Сборная США — Футбол Сборная Франции — Футбол Лионель Месси
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