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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Текст: Полина Куимова
Фото: Reuters

Как кляуза сборной Чили лишила её ЧМ-2018. Или дело не только в этом?

Две версии, почему топ-сборная в последний момент упустила шанс приехать в Россию следующим летом.
11 октября 2017, среда. 19:30 Футбол

Эти ребята могли украсить чемпионат мира. Их болельщики – одни из лучших в мире, они способны влюбить себя даже тех, кто холодно относится к футболу. После Кубка конфедераций многие ждали сборную Чили в России, и жаль, что им всё же не удалось попасть даже в стыки. Наутро в Интернете начали появляться версии, почему очевидный успех обернулся общенациональным трауром.

Когда стихает музыка, они продолжают петь. Чилийцы, которых вы полюбили
И ещё немного о чилийских болельщиках.

* Когда стихает музыка, они продолжают петь. Чилийцы, которых вы полюбили

История одной жалобы

Перу и Чили по окончании отборочного цикла набрали одинаковое количество очков, и только лучшая разница забитых и пропущенных мячей позволила перуанцам побороться за путёвку на чемпионат мира в стыках. Чилийцы же будут смотреть турнир по телевизору. Самое интересное, что в этом виноваты они сами!


6 сентября сборная Чили играла с Боливией дома – матч закончился со счётом 0:0. В составе гостей был 33-летний защитник Нельсон Кабрера. Ну, был и был. Но не всё так просто. Дело в том, что раньше он выступал за сборную Парагвая, а боливийский паспорт получил относительно недавно и ещё не прожил в стране пяти лет. А по правилам ФИФА это одно из основных условий, помимо гражданства, чтобы выступать за национальную команду. Чилийцы долго думать не стали и подали протест в ФИФА. В итоге Боливии присудили техническое поражение, и количество очков у сборной Чили увеличилось с 1 до 3. Но они не учли того факта, что этот же Кабрера выходил на поле и в матче Боливии с Перу. И та игра закончилась победой боливийцев 2:0. Естественно, после рассмотренного протеста Боливии засчитали ещё одно техническое поражение, а перуанцам тоже достались три очка.

Получается, если бы чилийцы не побежали с жалобой в ФИФА, то сейчас, даже с учётом их поражения в матче с Бразилией и ничьей во встрече Перу и Колумбии, в стыки бы попали именно они, а не перуанцы.

16 звёзд, которые, увы, не приедут на ЧМ-2018 в Россию
А ведь мы их так ждали.

* 16 звёзд, которые, увы, не приедут на ЧМ-2018 в Россию

Или дело в другом?

Естественно, такой поворот событий шокировал всю страну. Эмоций не смогла сдержать даже жена вратаря Клаудио Браво Карла Пардо.

«Спасибо за всё, моя сборная. Спасибо, мой капитан Америка. Ты был действительно великолепен. Но когда вы надеваете на себя футболку сборной, вы должны быть профессионалами. Знаю, что большинство рвали свои задницы ради побед, пока другие ходили по тусовкам и не тренировались из-за похмелья».

Журналисты El Deportiva La Tercera связались с Браво и попросили его прокомментировать слова жены. Он был краток: «Это внутренние дела команды, я не хочу их выносить на всеобщее обсуждение. Мы все знаем, за что мы несём ответственность. Мы все взрослые люди». Вот и думайте.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Чили — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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