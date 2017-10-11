7 сборных, которые точно не попадутся России в группе на ЧМ. И слава богу

По окончании вчерашних матчей стали известны все команды, которые будут сеяться из первой корзины. Помимо России это первые шесть сборных из рейтинга ФИФА, а также французы, опередившие соперников из Швейцарии, которые пока не попали на ЧМ и будут играть в стыках. Об итогах отбора можно прочитать здесь, а факты о каждой сборной, которая уже точно поедет в Россию, — тут.

Франция

Сборная Франции ещё на домашнем Евро была в полном порядке, чудом отдав победу в финале португальцам. За полтора года команда Дидье Дешама почти не изменилась: здесь солирует Гризманн, раздаёт передачи Пайет, в центре поля есть Канте и Погба, а в защите — Косельни и Варан.

Пусть отбор французы прошли не так гладко, как их соперники из других групп — две ничьи с Беларусью и Люксембургом, а также поражение от шведов, — они точно выглядят одними из главных фаворитов чемпионата мира. Главное — снова не пропустить гол от Эдера на 109-й минуте.

Польша

Не ожидали увидеть эту сборную в списке лучших? Тренер Польши Адам Навалка вывел команду, которая в прошлом отборочном цикле не могла обыграть и Молдавию, в топ рейтинга ФИФА. Вряд ли ему удалось бы сделать это без Роберта Левандовского. Форвард «Баварии» стал лучшим бомбардиром отборочного раунда с 16 голами, опередив даже Криштиану Роналду. Правда, Левандовски забил с пенальти 6 мячей, а португалец из Мадрида — всего два.

Навалка-2018. Тренер, продававший косметику, едет на чемпионат мира В сборной Польши есть человек, сделавший для поездки на чемпионат мира не меньше Роберта Левандовского.

* Навалка-2018. Тренер, продававший косметику, едет на чемпионат мира

Бельгия

Бельгийцы первыми из европейцев отобралась на чемпионат мира. Эта сборная потеряла очки только однажды, сыграв вничью с греками дома. Всё из-за бешеной конкуренции в каждой линии — в состав бельгийцев, например, не всегда проходит Раджа Наингголан. Разница мячей 43-6 — лучше только у немцев, которые пропустили на два гола меньше. В общем, хорошо, что лучший бомбардир Бельгии Ромелу Лукаку, скорее всего, не встретится с Виктором Васиным снова.

Аргентина

Скандалы, интриги, расследования — сборная Аргентины немало страдала в течение всего отбора на чемпионат мира. И спас её Месси, в решающем матче оформивший хет-трик. Однако проблемы команды Хорхе Сампаоли никуда не делись. Во-первых, слишком большая зависимость от Месси, у которого тоже может не идти игра. Во-вторых, неочевидный выбор состава в атаке и абсолютная блёклость Икарди, Агуэро и Ди Марии. В-третьих, на уровне менеджмента в аргентинской футбольной ассоциации процветает коррупция. Посмотрим, справится ли со всем этим команда Месси в следующем году.

Бог не подыгрывает руками. Аргентина снова молится на Месси Интересно, что скажет Марадона?

* Бог не подыгрывает руками. Аргентина снова молится на Месси

Португалия

Благодаря победе на Евро сборная Португалии забралась аж на 3-ю строчку в рейтинге ФИФА. На чемпионат мира эту команду снова вытащил Криштиану Роналду, которому не хватило всего одного гола, чтобы догнать Левандовского в списке бомбардиров. Пусть нападающий «Реала» и не забил в решающем матче против швейцарцев, он всё ещё лидер сборной. Нам только остаётся надеяться, что Роналду и в 33 года сохранит шикарную форму и покажет себя на мундиале во всей красе.

Бразилия

Сборная Бразилии первой обеспечила себе прямую путёвку в Россию, не считая самой России. Команда наконец нашла «своего» тренера — с Тите мы узнали, что, оказывается, у бразильцев есть хорошие и стабильные футболисты во всех линиях, а не только сплошные звёзды, к которым нужен особый подход. Хотя и топ-футболисты никуда не делись: в атаке это не только Неймар, но и Коутиньо, Габриэль Жезус, Фирмино, в центре поля — Фернандиньо, Паулиньо и Аугусто, а в защите — Тьяго Силва, Миранда, Давид Луис и Маркиньос. Только с позицией вратаря у бразильцев традиционно проблемы: Алисон пока не тянет на топ-голкипера, а на Эдерсона главный тренер пока не обращает внимания.

К титулу с Тите. Как Бразилия снова стала топовой командой Сборная Бразилии выиграла восемь матчей подряд в отборочном цикле ЧМ-2018 и первой отобралась на турнир, который пройдёт в России.

* К титулу с Тите. Как Бразилия снова стала топовой командой

Германия

10 побед из 10 — без потери очков в этом отборе прошли только немцы. Опробовав второй состав на Кубке конфедераций, сборная Германии без потерь пережила смену поколений. Сильнейший состав сборной Германии сейчас — почти старт на финальный матч ЧМ-2014 против Аргентины. Только вместо Швайнштайгера играет Хедира или Руди, а Клозе заменили Вагнер и Вернер. А лидером этой сборной, которым ещё недавно был Филипп Лам, снова стал правый защитник из «Баварии» — Джошуа Киммих, самый полезный футболист европейского отбора.

В каком виде сборная Германии едет в Россию защищать титул чемпиона 9 побед из 9 матчей в отборе — и немцы снова главные фавориты чемпионата мира.

* В каком виде сборная Германии едет в Россию защищать титул чемпиона