Перу и Колумбию подозревают в договорном матче

Определился состав первой корзины при жеребьёвке финального турнира ЧМ-2018

Определился состав первой корзины при жеребьёвке финального турнира чемпионата мира 2018 года. Помимо России, которая попала в первую корзину на правах хозяев мирового первенства, туда вошли Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция и действующий чемпион мира Германия.

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2018 года состоится 1 декабря в Кремле. Команды будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой.

Финальная часть чемпионата мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Все итоги отбора ЧМ-2018: команды, игроки, тренеры Кто забил больше всех, какая сборная пропустила 52 мяча в 8 играх и другие интересные цифры – в нашем гиде по мировому отбору на ЧМ.

* Все итоги отбора ЧМ-2018: команды, игроки, тренеры

Стали известны сборные, которые будут посеяны в стыковых матчах ЧМ-2018

Стали известны сборные, которые будут посеяны в стыковых матчах европейского отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. В их число вошли команды Швейцарии, Италии, Хорватии и Дании. Таким образом, в числе несеяных окажутся команды Швеции, Северной Ирландии, Ирландии и Греции.

Жеребьёвка стыковых матчей состоится в Цюрихе 17 октября. В результате жеребьёвки будут составлены четыре пары. Команды сыграют друг с другом дома и в гостях. Порядок матчей также определит жеребьёвка.

Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября. Победители четырёх пар сыграют в финальной стадии чемпионата мира.

СМИ: сборные Перу и Колумбии договорились об устраивающей ничьей по ходу матча



Cборные Перу и Колумбии договорились об устраивающей ничьей по ходу матча квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года, пишет Semana.com. Данный результат гарантировал колумбийцам прямую путёвку на ЧМ-2018, а перуанцы отправлялись в стыки. Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман по ходу матча передал Радамелю Фалькао, как развиваются события в параллельных играх, где Бразилия обыгрывала Чили (3:0), а Венесуэла забила Парагваю (1:0).

После этого Фалькао подошёл к игрокам перуанской сборной и, закрывая рот рукой, предложил не бежать вперёд за победой, а спокойно доиграть матч. В итоге капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро призвал своих партнёров по национальной команде успокоиться, а матч так и завершился вничью (1:1).

По итогам квалификационного раунда сборная Колумбии, набрав 27 очков, заняла 4-е место. Перу (26 очков) расположилась на 5-й строчке. Итоговую таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

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Долги перед игроками «Динамо» обещали погасить зимой

Как стало известно «Чемпионату», задолженности перед футболистами «Динамо» (основные — по премиальным за победу в ФНЛ) руководство клуба обещало погасить зимой. Напомним, что изначально планировалось выплатить солидные бонусы за счёт разовой премии со стороны спонсора клуба Банка ВТБ. Как сообщал ранее «Чемпионат», это сумма в 600 млн рублей, обещанная представителем ВТБ на заседании президиума ВФСО «Динамо» в конце декабря 2016 года. Тогда было принято решение о передаче обществу «Динамо» 75% акций клуба, принадлежавших ВТБ. Однако с тех пор средства так и не поступили на счета клуба.

Скорее всего, зимой долги перед футболистами будут погашены за счёт поступления от ВТБ очередной спонсорской выплаты в рамках трёхлетнего контракта на 10,62 млрд рублей, заключенного «Динамо» с банком после передачи акций. Ситуация с траншем на 600 млн рублей может разрешиться после определения нового куратора этого спонсорского направления в ВТБ. Действующий куратор, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Василий Титов, покинет этот пост 17 октября.

Били, бьют, будут бить из-за штрафной. Что не так с «Динамо» 1 очко после 3 туров: «Динамо» не справляется с экзистенциальной проблемой русского футбола — доведением мяча до хорошей ударной ситуации

* Били, бьют, будут бить из-за штрафной. Что не так с «Динамо»

Глушаков и Промес вернулись в общую группу, Джано может понадобиться операция

Во вчерашней тренировке «Спартака» приняли участие полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес. Они восстановились после травм и вернулись в общую группу.

Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев лечатся.

Полузащитник Джано Ананидзе направлен на консультацию в клинику в Риме для решения вопроса о возможной операции в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава. Из-за неё Джано не мог полноценно тренироваться последние дни, сообщает официальный сайт «Спартака».

В ближайшем туре российской Премьер-Лиги подопечные Массимо Карреры 13 октября сыграют в Грозном с «Ахматом».

Видеоповторы не будут использоваться на матче «Краснодар» — «Ахмат»

Система видеоассистентов рефери ни в каком виде не будет использоваться на матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ахматом», сообщил представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин. 11 октября «Краснодар» на своем официальном сайте объявил, что 3 декабря, в день игры с «Ахматом», на клубном стадионе планируется запустить систему видеоповторов, предоставленную компанией Hawk-Eye Innovations. Сообщалось, что 10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона, будут отслеживать ход игры и в случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к видеопомощи.

«3 декабря на матче «Краснодар» — «Ахмат» может произойти только показ оборудования краснодарским клубом. Использования видеоассистентов рефери на этой игре не будет ни в режиме оффлайн, ни в режиме лайф», — заявил Калошин. По его словам, для того чтобы запустить первый этап внедрения эксперимента с видеоповторами в российском футболе, необходимо, чтобы РФС, ФИФА и IFAB — организация, ответственная за изменение правил в игре, — подписали трёхсторонний договор.

«Для подписания данного соглашения необходимо, во-первых, выбрать хотя бы одного технологического партнёра, который на первый этап — а это до 31 июля 2018 года — предоставит нужное оборудование, соответствующее требованиям IFAB. Также нужно согласовать различные обязательные параметры — в частности, примерные временные рамки каждой стадии, касающиеся внедрения эксперимента в России», — сообщил Калошин в интервью ТАСС.

После подписания контракта между РФС, ФИФА и IFAB нужно заключить ряд детализированных договоров на предоставление услуг со всеми задействованными субъектами. «Планируется, что всё это будет осуществлено к началу декабря этого года», — поведал представитель департамента судейства и инспектирования РФС.

Следующим шагом после подписания всех бумаг будет подготовка арбитров и технического персонала. «Предполагается, что этот процесс будет проходить в течение трёх месяцев — с декабря 2017 года по февраль 2018-го. После того как подготовка арбитров и персонала будет завершена, мы сообщим об этом IFAB, отправив все необходимые данные, а он, в свою очередь, перешлёт их в университет в бельгийском Лёвене, который даст экспертную оценку. Если оценка будет положительной, то IFAB разрешит нам перейти к тестированию системы видеоассистентов в режиме оффлайн на любых матчах, а также в режиме лайф, но только на неофициальных играх — например на товарищеских матчах сборных. Режим оффлайн — это когда видеоассистенты не вмешиваются в игру, когда между ними и арбитрами в поле отсутствует коммуникация. Это боевая тренировка», — заявил Калошин.

«Использование системы в режиме оффлайн и лайф на неофициальных матчах займёт примерно от четырёх до пяти месяцев. Потом IFAB изучит, все ли арбитры и операторы, им помогающие, прошли необходимое количество тренировок, на каком количестве игр тестировалась система. Если он даст положительное заключение, то мы сможем проводить эксперимент с видеоповторами в полном объёме в матчах Премьер-Лиги, начиная со следующего сезона. Как показывает практика, в других странах на подготовку к полному переходу в режим лайф уходит от шести до девяти месяцев. Мы планируем, что нам на это понадобится семь-восемь месяцев», — подытожил Калошин.