10 фактов об отборе на ЧМ-2018, которые вы могли пропустить

Все итоги отбора ЧМ-2018: команды, игроки, тренеры Кто забил больше всех, какая сборная пропустила 52 мяча в 8 играх и другие интересные цифры – в нашем гиде по мировому отбору на ЧМ.

* Все итоги отбора ЧМ-2018: команды, игроки, тренеры

Чудеса Месси и драма Нидерландов (не говоря уже о товарищеском матче сборной России!) на какое-то время вышли на первый план и могли заслонить от вас некоторые детали отбора. Попробуем исправить пробелы. Но начнём всё-таки с Месси…

1. Месси и Суарес – лучшие

Вообще, на этом можно заканчивать. Но Месси и Суарес – лучшие бомбардиры в истории квалификации ЧМ в Южной Америке. Оба забили по 21 голу. При этом нынешний отбор – если говорить только о количестве забитых голов – получился для обоих не слишком удачным. Лионель забил семь голов (включая хет-трик Эквадору), а Луис – пять. Это не помешало им обоим обогнать Эрнана Креспо и выйти на первое место. И теперь очень хочется, чтобы они продолжили эту гонку и во время отбора к ЧМ-2022.

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2. Сирия могла спастись с Австралией

На 120-й минуте матча с Австралией сирийцы били штрафной удар. Забьют – и проходят по правилу выездного гола, не забьют – возвращаются домой. Умар ас-Сума молился на коленях и заплакал перед ударом. Посмотрите, как он пробил.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Это был один из самых драматичных моментов всей квалификации. Возможно, у Сирии не лучшая команда (ладно, точно не лучшая), но один удар мог всё перевернуть. И ведь он получился почти идеальным!

В Австралии победа над сирийцами не вызвала особой радости. Болельщики назвали штангу австралийцем года, а тренер сборной Ангелос Постекоглу уйдёт с поста независимо от итогов стыковых матчей. Зато матч вызвал массу мемов. Про штангу и про 37-летнего Тима Кэйхилла, который дублем протащил команду в стыки. Посмотрите, там много смешных.

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3. Сборная Чили выиграла кабинетную войну у самой себя

У сборной Чили могло быть на два очка меньше по итогам отбора. И тогда она вышла бы на чемпионат мира. Сейчас объясним. Год назад команда сыграла вничью с Боливией. Но в составе боливийцев засветился парагваец Нельсон Кабрера, который в тот момент ещё не получил разрешения играть за новую сборную. Чилийцы подали протест, ФИФА его удовлетворила – есть техническая победа 3:0. Справедливость восторжествовала.

Но Кабрера без разрешения ФИФА сыграл в ещё одном матче боливийцев – с Перу. И выиграл его. Соответственно поражение перуанцев тоже превратилось в техническую победу 3:0. Так они получили плюс три очка, в то время как Чили – плюс два. В итоге один балл всё и решил: у команд равенство очков, у Перу лучше разница мячей, Чили остаётся дома. Ну а Боливия потеряла шесть очков из-за парня, который в сумме провёл на поле 13 минут. Вряд ли его снова пригласят в сборную.

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4. Сборная Габона отравилась. Или её отравили?

Обвиняет малийцев в отравлении не практикующий колдун, а Хосе Антонио Камачо. Тренер сборной Габоне назвал произошедшее «очень подозрительным». «Мы не дождались обеда в отеле, пришлось идти в ресторан. У половины моих игроков случилось расстройство желудка, во время матча они были обессилены». Пьер-Эмерик Обамейянг винит во всём апельсиновый сок. Интересно, возможны ли какие-то последствия для принимающей стороны? Это выглядит почти невероятно, но нужно учитывать, что ФИФА уже допустила одну переигровку в Африке в этом отборочном цикле.

5. Матч ЮАР – Сенегал будет переигран из-за арбитра

Этот матч состоялся ещё в 2016 году. ЮАР победила со счётом 2:1. Матч получился скандальным, потому что тренер хозяев раскритиковал собственную футбольную федерацию и – несмотря на победу – был уволен. Дальше ещё интереснее. Арбитр того матча (из Ганы) с тех пор успел получить пожизненную дисквалификацию за несправедливо поставленный пенальти в ворота гостей. И матч решили переиграть. Федерация футбола ЮАР дала согласие.

Про Сенегал вы и сами догадываетесь. В общем, играть они будут 10 ноября. Главный пострадавший – внезапно — сборная Буркина-Фасо. Она борется с Сенегалом за первое место в группе и всё ещё сохраняет шансы поехать в Россию. Теперь же главные конкуренты получили возможность ещё раз сыграть с аутсайдером, которому уже ничего не нужно. Разумеется, федерация футбола Буркина-Фасо уже подала протест ФИФА, но он не был удовлетворён. Буркина-Фасо вообще не везёт: пару дней назад они проиграли ЮАР (был в матче и спорный гол), и теперь у них всё очень сложно.

6. Рекорд Германии

Немцев давно принято называть «машиной», но её модель может меняться. Вот сейчас это похоже даже не на спорткар, а на танк. 46 голов в 10 отборочных матчах – рекорд Европы за всё время существования отборочных турниров ЧМ. Кстати, если прибавить 10 побед подряд в этом отборе к шести победам подряд на финише прошлой квалификации, получим не рекорд, но повторение рекорда. Прошлый тоже принадлежит немцам. Им теперь нужно удачно провести всего один матч – самый первый в отборе к ЧМ-2022, чтобы стать лучшими в Европе по количеству побед подряд. Ох, как-то многовато слова «рекорд» для одного абзаца.

7. Бранислав Иванович проведёт отпуск в России

Точнее, отпуска не будет, и он вряд ли станет об этом жалеть. Иванович не просто лидер сборной Сербии, но и абсолютно незаменимый игрок: провёл на поле без замен все 10 матчей отборочного цикла. Конечно, Сербии повезло с группой, но ведь и ровную группу без заметного фаворита ещё нужно так же ровно пройти. У балканских команд с этим традиционно проблемы, но Славолюбу Муслину удалось достучаться до игроков. Александр Митрович и Душан Тадич на двоих забили 10 голов, Иванович и Коларов играли как в молодости, сербы вышли на ЧМ.

7 человек, которые вывели Сербию на чемпионат мира Есть и наши знакомые из «Локомотива» и «Зенита».

* 7 человек, которые вывели Сербию на чемпионат мира

8. США: 2 автогола и ошибка судьи лишили поездки в Россию

Американцы в последнем туре проиграли Тринидаду и Тобаго. Для жителей маленьких островов это всего вторая победа в квалификации. Первую одержали год назад над Панамой. Так вот, чтобы проиграть Тринидаду, США понадобилось забить в свои ворота. Красивый удар по высокой дуге случайно получился у Омара Гонсалеса.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Yahoo Sport UK.

Но это ещё не всё. Даже поражение позволяло США попасть в стыки. Главное – чтобы Панама не обыграла Коста-Рику, а Гондурас не обыграл Мексику. И буквально за полчаса до конца турнира всё было нормально. Но потом понеслось… Сначала мексиканский вратарь Гильермо Очоа забил головой в собственные ворота.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».



А потом, на 88-й минуте матча, арбитр засчитал гол Панаме, хотя мяч так и не пересёк линию ворот.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».



Невероятное стечение обстоятельств. Мексика проиграла, Коста-Рика проиграла. Гондурас в стыках, Панама на ЧМ. США – нет. Посмотрите, что творилось в Панаме после финального свистка.

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* Панамский канал отделил США от России: как американцев оставили без ЧМ

9. У Мирчи Луческу есть причины жаловаться на судей

Решающий матч в группе с прямым конкурентом Турция проиграла не сейчас, а чуть раньше. В сентябре, когда сборная Украины дома вырвала победу над турками, забив оба гола с нарушением правил. Первый после офсайда, второй – после того, как мяч полностью покинул пределы поля. Луческу эмоционально объяснял арбитрам ситуацию, но после матча вместо извинений получил дисквалификацию. Украине эта победа в итоге не помогла, а турки без тренера разгромно проиграли Исландии дома.

Луческу «не наныл» на ЧМ. И в этом снова виноваты судьи Бывшему тренеру «Зениту» хватило трёх матчей, чтобы не выполнить задачу в сборной Турции.

* Луческу «не наныл» на ЧМ. И в этом снова виноваты судьи

10. У бельгийцев сильнейшая группа атаки в Европе

Конечно, Германия – машина по штампованию голов, Роналду и Левандовски демонстрируют фанастическую индивидуальную результативность, а по звёздности имён никто не может сравниться с французами: они могут выпустить на поле 11 форвардов, каждый из которых достоин сборной. Но если говорить об эффективности, то группа атаки сборной Бельгии вне конкуренции. Сразу четыре футболиста забили от пяти и больше голов в отборочном турнире. И в этот список даже не попали Янник Карраско и Миши Батшуайи. Да, бельгийцы не догнали по голам Германию, но уступили всего чуть-чуть: у них 43 мяча в 10 турах, и 30 из них забили игроки группы атаки. Азар, Лукаку и Мертенс – неужели бельгийцы наконец пошумят и на крупном турнире, а не только в квалификации? У них уже и тренер есть…