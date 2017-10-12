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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Текст: Алина Матинян
Фото: Reuters

Кто из легионеров РФПЛ собирается на чемпионат мира

Эдер, Сердар Азмун, Бранислав Иванович и другие, кто будет чувствовать себя как дома в 2018-м.
12 октября 2017, четверг. 10:30 Футбол

Аргентина

Эмилиано Ригони (2 гола в 6 матчах за клуб)*, Леандро Паредес (3 гола в 17 матчах за клуб), Эмануэль Маммана (13 матчей за клуб), Матиас Краневиттер (11 матчей за клуб)– все «Зенит»

Аргентина долго держала своих болельщиков в напряжении. Но в конце концов Лионель Месси всё же сумел вывести свою команду на чемпионат мира. В России аргентинская сборная может быть представлена сразу несколькими футболистами из РФПЛ. И все они выступают за «Зенит».

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На октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира были вызваны Эмилиано Ригони, Леандро Паредес и Эмануэль Маммана. Правда, Ригони провёл только второй тайм матча против Перу, Паредес вышел в концовке встречи с Эквадором, а Маммана и вовсе остался в запасе. Отличиться результативными действиями в сборной российские аргентинцы ещё не успели, зато в «Зените» стали настоящим костяком команды. Возможно, при поддержке болельщиков петербургского клуба эти футболисты вместе с Матиасом Краневиттером ещё покажут себя летом на чемпионате мира.

Иран

Сердар Азмун (12 матчей за клуб) – «Рубин», Саид Эззатоллахи (2 матча за клуб) – «Амкар», Милад Мохаммади (12 матчей за клуб) – «Ахмат»

Иран стал третьей сборной, обеспечившей себе путёвку на чемпионат мира. Но этого могло бы и не случиться без трёх футболистов, выступающих в РФПЛ. Полузащитник «Ахмата» Милад Мохаммади сыграл в 10 матчах отборочного этапа и провёл на поле все 900 минут. Игрок «Амкара» Саид Эззатоллахип принял участие в 13 матчах и отметился голом. Экс-звезда «Ростова, а теперь «Рубина» и лидер сборной Ирана Сердар Азмун забил 11 голов в 14 матчах отбора и стал лучшим бомбардиром национальной команды.

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Азмуну уже удалось поразить ворота сборной России в товарищеском матче в Казани 10 октября, а на чемпионате мира у него будет возможность вместе с Мохаммади и Эззатоллахи попробовать свои силы в играх с сильнейшими сборными планеты.

Исландия

Сверрир Ингасон(12 матчей за клуб) – «Ростов», Рагнар Сигурдссон (7 матчей за клуб) – «Рубин»

Выход Исландии на чемпионат мира стал настоящим праздником для болельщиков не только с северного острова, но и из России. «Викинги» запомнились всему миру невероятным выступлением на чемпионате Европы, а в последнее летнее трансферное окно Премьер-Лига пополнилась сразу двумя исландскими легионерами.

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Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон четырежды вышел на поле в составе сборной Исландии в рамках европейской квалификации. А Рагнар Сигурдссон, выступающий за «Рубин», принял участие во всех 10 матчах отборочного этапа, провёл на поле 900 минут и даже отличился голом в ворота Финляндии. Теперь с нетерпением ждём, как они покажут себя на турнире в России. Тем более что со времён чемпионата Европы болельщиков этой сборной в нашей стране прибавилось.

Португалия

Эдер (3 гола в 7 матчах за клуб) – «Локомотив»

Сборная Португалии не без сложностей заняла первое место в группе, чудом опередив Швейцарию по дополнительным показателям. Зато, в отличие от своего выступления на чемпионате Европы, в отборочном этапе чемпионата мира португальцы ни разу не сыграли вничью.

В 2016 году нападающий «Локомотива» Эдер (тогда он ещё выступал за «Лилль») вышел в финале чемпионата Европы на замену и во втором овертайме забил гол в ворота Франции. Именно он принёс Португалии чемпионский титул. Теперь Эдер играет в России и вполне может оказаться в окончательной заявке своей сборной на чемпионат мира. И, например, забить решающий гол в финале в ворота страны-хозяйки.

Польша

Мацей Рыбусь (9 матчей за клуб) – «Локомотив»

Сборная Польши завоевала путёвку на чемпионат мира без особого труда, одержав восемь побед в 10 матчах, один раз сыграв вничью с Казахстаном и проиграв Дании. Конечно, в этом достижении велика заслуга нападающего Роберта Левандовского, забившего 16 голов и побившего рекорд Криштиану Роналду. Но и для российского футбола есть повод для гордости.

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Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбусь принял участие в пяти матчах отборочного этапа чемпионата мира. «Теперь меня будут много расспрашивать о России, о «Локомотиве». Уже началось. «Ты ведь оттуда, а расскажи, пожалуйста...», – поведал Рыбусь сразу после победы над Черногорией. — Люди искренне интересуются, и этот интерес будет возрастать. Все понимают, что моя принадлежность к сборной – наше общее с «Локомотивом» достижение».

Сербия

Бранислав Иванович (1 гол в 15 матчах за клуб) – «Зенит»

Сборная Сербии в рамках квалификации чемпионата мира сумела совершить невероятное – занять первое место в группе с Уэльсом и Австрией, оступившись лишь раз в 10 матчах. Единственным футболистом, полностью отыгравшим все матчи европейского отбора, стал капитан и лидер сборной защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

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Ещё до выхода на чемпионат мира Иванович признался, что лучшего место для проведения международного турнира просто быть не может: «Для меня это просто лучшее место, где мог бы пройти чемпионат мира. Понятно, что Сербии трудно его принять, а Россия – моя вторая родина, и моя мотивация запредельна».

Кроме того

В европейской квалификации остаются неразыгранными четыре путёвки на чемпионат мира. В стыковых матчах сыграют Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии, Греции и Хорватии. Так что шансы на участие в чемпионате мира всё ещё сохраняют футболисты сборной Швеции и «Краснодара» Виктор Классон и Андреас Гранквист, хорват Марио Пашалич из «Спартака», а также перуанец из «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

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КлубОтобрались на ЧММогут отобраться на ЧМ
«Зенит»Эмилиано Ригони,
Леандро Паредес,
Эмануэль Маммана,
Матиас Краневиттер (все – Аргентина),
Бранислав Иванович (Сербия)
«Локомотив»Эдер (Португалия),
Мацей Рыбусь (Польша)		Джефферсон Фарфан (Перу), Ведран Чорлука (Хорватия)
«Рубин»Рагнар Сигурдссон (Исландия)
Сердар Азмун (Иран)
«Амкар»Саид Эззатоллахи (Иран)
«Ростов»Сверрир Ингасон (Исландия)
«Ахмат»Милад Мохаммади (Иран)
«Краснодар»Андреас Гранквист,
Виктор Классон (оба – Швеция)
«Спартак»Марио Пашалич (Хорватия)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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