Кто из легионеров РФПЛ собирается на чемпионат мира

Эдер, Сердар Азмун, Бранислав Иванович и другие, кто будет чувствовать себя как дома в 2018-м.

Аргентина

Эмилиано Ригони (2 гола в 6 матчах за клуб)*, Леандро Паредес (3 гола в 17 матчах за клуб), Эмануэль Маммана (13 матчей за клуб), Матиас Краневиттер (11 матчей за клуб)– все «Зенит»

Аргентина долго держала своих болельщиков в напряжении. Но в конце концов Лионель Месси всё же сумел вывести свою команду на чемпионат мира. В России аргентинская сборная может быть представлена сразу несколькими футболистами из РФПЛ. И все они выступают за «Зенит».

Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку Действительно гений.

* Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку

На октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира были вызваны Эмилиано Ригони, Леандро Паредес и Эмануэль Маммана. Правда, Ригони провёл только второй тайм матча против Перу, Паредес вышел в концовке встречи с Эквадором, а Маммана и вовсе остался в запасе. Отличиться результативными действиями в сборной российские аргентинцы ещё не успели, зато в «Зените» стали настоящим костяком команды. Возможно, при поддержке болельщиков петербургского клуба эти футболисты вместе с Матиасом Краневиттером ещё покажут себя летом на чемпионате мира.

Иран

Сердар Азмун (12 матчей за клуб) – «Рубин», Саид Эззатоллахи (2 матча за клуб) – «Амкар», Милад Мохаммади (12 матчей за клуб) – «Ахмат»

Иран стал третьей сборной, обеспечившей себе путёвку на чемпионат мира. Но этого могло бы и не случиться без трёх футболистов, выступающих в РФПЛ. Полузащитник «Ахмата» Милад Мохаммади сыграл в 10 матчах отборочного этапа и провёл на поле все 900 минут. Игрок «Амкара» Саид Эззатоллахип принял участие в 13 матчах и отметился голом. Экс-звезда «Ростова, а теперь «Рубина» и лидер сборной Ирана Сердар Азмун забил 11 голов в 14 матчах отбора и стал лучшим бомбардиром национальной команды.

Лунёв, Рауш и Фернандес – в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран.

* Лунёв, Рауш и Фернандес – в составе сборной. А тащит опять Самедов

Азмуну уже удалось поразить ворота сборной России в товарищеском матче в Казани 10 октября, а на чемпионате мира у него будет возможность вместе с Мохаммади и Эззатоллахи попробовать свои силы в играх с сильнейшими сборными планеты.

Исландия

Сверрир Ингасон(12 матчей за клуб) – «Ростов», Рагнар Сигурдссон (7 матчей за клуб) – «Рубин»

Выход Исландии на чемпионат мира стал настоящим праздником для болельщиков не только с северного острова, но и из России. «Викинги» запомнились всему миру невероятным выступлением на чемпионате Европы, а в последнее летнее трансферное окно Премьер-Лига пополнилась сразу двумя исландскими легионерами.

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* Исландцы снова ставят мир на уши. Объясняем их феномен без эмоций

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон четырежды вышел на поле в составе сборной Исландии в рамках европейской квалификации. А Рагнар Сигурдссон, выступающий за «Рубин», принял участие во всех 10 матчах отборочного этапа, провёл на поле 900 минут и даже отличился голом в ворота Финляндии. Теперь с нетерпением ждём, как они покажут себя на турнире в России. Тем более что со времён чемпионата Европы болельщиков этой сборной в нашей стране прибавилось.

Португалия

Эдер (3 гола в 7 матчах за клуб) – «Локомотив»

Сборная Португалии не без сложностей заняла первое место в группе, чудом опередив Швейцарию по дополнительным показателям. Зато, в отличие от своего выступления на чемпионате Европы, в отборочном этапе чемпионата мира португальцы ни разу не сыграли вничью.

В 2016 году нападающий «Локомотива» Эдер (тогда он ещё выступал за «Лилль») вышел в финале чемпионата Европы на замену и во втором овертайме забил гол в ворота Франции. Именно он принёс Португалии чемпионский титул. Теперь Эдер играет в России и вполне может оказаться в окончательной заявке своей сборной на чемпионат мира. И, например, забить решающий гол в финале в ворота страны-хозяйки.

Польша

Мацей Рыбусь (9 матчей за клуб) – «Локомотив»

Сборная Польши завоевала путёвку на чемпионат мира без особого труда, одержав восемь побед в 10 матчах, один раз сыграв вничью с Казахстаном и проиграв Дании. Конечно, в этом достижении велика заслуга нападающего Роберта Левандовского, забившего 16 голов и побившего рекорд Криштиану Роналду. Но и для российского футбола есть повод для гордости.

Рыбусь: от ЦСКА не было конкретики, а «Локомотив» действовал стремительно Новичок «Локомотива» — об интересе «Халл Сити» и ЦСКА, своём периоде в «Лионе» и четырёх годах в Грозном.

* Рыбусь: от ЦСКА не было конкретики, а «Локомотив» действовал стремительно

Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбусь принял участие в пяти матчах отборочного этапа чемпионата мира. «Теперь меня будут много расспрашивать о России, о «Локомотиве». Уже началось. «Ты ведь оттуда, а расскажи, пожалуйста...», – поведал Рыбусь сразу после победы над Черногорией. — Люди искренне интересуются, и этот интерес будет возрастать. Все понимают, что моя принадлежность к сборной – наше общее с «Локомотивом» достижение».

Сербия

Бранислав Иванович (1 гол в 15 матчах за клуб) – «Зенит»

Сборная Сербии в рамках квалификации чемпионата мира сумела совершить невероятное – занять первое место в группе с Уэльсом и Австрией, оступившись лишь раз в 10 матчах. Единственным футболистом, полностью отыгравшим все матчи европейского отбора, стал капитан и лидер сборной защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

7 человек, которые вывели Сербию на чемпионат мира Есть и наши знакомые из «Локомотива» и «Зенита».

* 7 человек, которые вывели Сербию на чемпионат мира

Ещё до выхода на чемпионат мира Иванович признался, что лучшего место для проведения международного турнира просто быть не может: «Для меня это просто лучшее место, где мог бы пройти чемпионат мира. Понятно, что Сербии трудно его принять, а Россия – моя вторая родина, и моя мотивация запредельна».

Кроме того

В европейской квалификации остаются неразыгранными четыре путёвки на чемпионат мира. В стыковых матчах сыграют Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии, Греции и Хорватии. Так что шансы на участие в чемпионате мира всё ещё сохраняют футболисты сборной Швеции и «Краснодара» Виктор Классон и Андреас Гранквист, хорват Марио Пашалич из «Спартака», а также перуанец из «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

* Статистика во всех турнирах в сезоне 2017/18

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* Все уже известные команды-участницы ЧМ-2018: самое главное о них

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* Все итоги отбора ЧМ-2018: команды, игроки, тренеры