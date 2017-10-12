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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Болельщики сборной Исландии по футболу
Текст: Игорь Гамула
Фото: Reuters

«На границе Исландии повесят табличку «Закрыто на ЧМ». Жемчужинки Гамулы

Самый серьёзный текст об уже определившихся участниках чемпионата мира по футболу.
12 октября 2017, четверг. 12:30 Футбол

Кому как, а мне было любопытно наблюдать, кто на чемпионат мира отправится, а кто эту поездку на пляжный отдых в следующем июне променяет. Последних жалко. Будут на Багамах нежиться да в телевизор посматривать. Трубочки от коктейлей от обиды грызть. И не последние люди ведь – Роббен, Бэйл…

16 звёзд, которые, увы, не приедут на ЧМ-2018 в Россию
А ведь мы их так ждали.

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Сразу скажу о наболевшем – сердце кровью обливается за сборную Украины. Очень обидно, что мои ребята не приедут на мундиаль. Уверен, если бы Украина попала на чемпионат мира, у неё было бы больше всего болельщиков, после сборной России. За Андрюшу Шевченко лично переживаю. Он хороший тренер. Главное, что команда есть, что ребята не опустили рук. А ситуацию с футболом в стране пора менять. Когда это было, чтобы в Премьер-лиге играло 12 команд? Так ведь и до нуля можно досокращаться.

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>>> Вопрос дня. ЧМ-2018 без Украины: потеря или облегчение?

Но хватит о своём да о грустном. Вот была у меня уверенность, что Аргентина решит свои вопросы и точно поедет на ЧМ. Виталий Мутко очень переживал, что Лионель Месси не приедет. Надо было мне позвонить, сразу успокоил бы Виталия Леонтьевича. Сейчас увидимся с ним в Сочи – поговорим по душам, может, он ещё за кого переживает. А Месси в очередной раз доказал, что он особенный. Не люблю, когда его начинают сравнивать с Роналду или Неймаром. Они одинаковые, великие футболисты. Игроки такого уровня очень похожи. Почти как братья Березуцкие.

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Ещё я за бельгийцев порадовался. Там игроки хорошего возраста, да и играют в сильных европейских клубах. Могут ребятки выстрелить. Если на этом чемпионате мира у них ничего не получится, то уже когда? Если судить, как астрономы – по звёздам, — то бельгийцы должны зажечь. А вот Польша, наоборот, не умеет сражаться в больших войнах. Исторически так сложилось. Есть сильные ребята в команде, но как дело доходит до финальной части – увы. Ощущение, что другую команду привозят. Подменяют где-то по пути. Вот и до России, боюсь, один Левандовски доедет настоящим.

У сборной Германии всего одна проблема – кого не взять в Россию. Бедный Йоахим Лёв, ей-богу, жалко его, тяжела тренерская долюшка. Другие думают, где б набрать сильнейших, а у Йоахима – кого убрать. На Кубок конфедераций приехали якобы вторым составом и всех обыграли. Из 45 футболистов, которые в любой момент готовы всех порвать, надо оставить 23. А остальных отправить домой по телевизору чемпионат мира смотреть.

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Повезёт тем командам, которые попадут в одну группу с Южной Кореей. Много ребята забивают, особенно в свои ворота. Нам бы ещё раз против корейцев сыграть. Только как бы лучшим нападающим сборной России не стал какой-нибудь Ли Хо или Ти Хо. Египет тоже выглядит привлекательной сборной в качестве соперника. Они-то своё дело уже сделали — порадовали болельщиков, впервые за 28 лет. Это ж страшно даже представить — дольше, чем фанаты «Спартака», ждали! Ну, пусть теперь наших болельщиков порадуют, может?

А вот исландцев нам в группе не надо – это я вам, ребятушки, точно скажу. Маленькое государство, а как в футбол играть научились! За сборной Исландии половина страны приедет. На месяц всю Исландию можно закрыть. Табличку на границе повесить «Закрыто на время чемпионата мира».

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Хорошо, что Португалия попала на чемпионат мира. Значит, в Россию снова приедет Криштиану Роналду. Дорогие девчули, начинайте уже копить деньги на билеты. Я вот уже начал – надо будет и мне где-то билетик купить. Но я не на Роналду буду смотреть, а на девчонок. Они – на него, я – на них. Все довольны.

Наши друзья, братья, браточки — сербы — попали. Приедут в гости. Всегда здорово, когда есть балканские команды. Будем держаться вместе. Дай бог, чтобы только победы вместе пришлось праздновать. А не боль вместе по-нашему, по-славянски заливать.

Все удивляются проходу Панамы. Я лично вообще не могу даже представить, кто там и во что играет. Надеюсь, что всё-таки в футбол. Сейчас-то они всей страной выход отмечают, но главное, чтобы потом по 0:8 или 0:5 не проигрывали. Хотя, может, «Чайф» новую песню напишет – я только рад буду. Тем более Ямайка и Панама соседи!

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Ну и в конце хочу ещё одну сборную отметить. Ей сложнее всего было попасть на этот чемпионат мира. Но смогли, честь и хвала сборной России. Хозяевам всегда сложнее – и гостей принять как следует, и перед всей своей страной не облажаться. Показать себя с лучшей стороны. Но и вы, болельщики, повернитесь к команде лицом, без фигушки привычной в кармане – мол, да ну их, одни расстройства от них. Три беды в стране – дураки, дороги и футбол. Нет, в следующем году по-другому надо. Я вот буду изо всех сил болеть за наших. А кто старое помянет…

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Исландии — Футбол Сборная Сербии - Футбол Виталий Мутко Йоахим Лёв Криштиану Роналду Лионель Месси
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