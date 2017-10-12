«Немцы в Лондоне! Кошмар Черчилля…». Премьера книги Владимира Стогниенко

2013. Финал на «Уэмбли»

Мы приехали в Берлин поздно вечером, а в пять утра такси уже уносило меня в аэропорт Тегель. То самое приглашение от компании-спонсора, и я получил отличную возможность увидеть финал на «Уэмбли» собственными глазами. Мигом было заключено внутреннее соглашение: один человек получает право на два дня в Лондоне. В его отсутствие остальная группа немного отдыхает (единственный выходной за три недели работы), а затем приступает к тем съёмкам, где можно обойтись без ведущего. Задание – найти большой спортивный бар или кинотеатр, где местные болельщики будут массово смотреть финал.

Всё это обсуждали вечером накануне моего отлёта, распивая чай (разумеется, из пакетиков, качественный листовой чай в Берлине в обычном отеле так просто не достанешь). Ребята планировали свою работу в моё отсутствие, я кивал и старался не заострять разговор на том, что кто-то будет развлекаться, а кто-то вкалывать.

– Ты особенно-то не радуйся, – подытожил Юра. – А ну-ка покажи свой телефон.

Я показал.

– Да… – протянул наш оператор. – Камера у тебя так себе. Ну ладно, – вздохнул и вынул из кармана новенький смартфон. – Функция HD-записи там есть, новую карту памяти я поставил. Снимешь штук 10 роликов. Секунд по 30. Потеряешь или разобьёшь – лучше не возвращайся!!!

Идея сработала хорошо. В фильме мы разом показали, что творилось в Лондоне перед матчем «Баварии» и «Боруссии» и что происходило в это время в Берлине. Все съёмки – наши, эксклюзив. Я даже немного перестарался в столице Англии и привёз этих самых видеороликов штук 20. По центру города бродили толпами болельщики: красные футболки напоминали о Мюнхене, жёлто-чёрные призывали болеть за Дортмунд. Особого шума и беспорядков не было, но картина была непривычной. Англичане хмыкали и отпускали довольно рискованные шуточки.

– Смотри-ка, – сказал своему приятелю один из лондонцев, глядя, как гости из Германии поглощают пиво в пабе, – немцы в Лондоне! Кошмар Черчилля…

Хорошо, что баварцы и дортмундцы его не услышали. От подобного юмора они обычно шарахаются, как от огня.

Переполненный «Уэмбли» ревел и дрожал. «Бавария» выиграла, и болельщики из Мюнхена исполнили своё любимое:

Диктор на стадионе (по-немецки):

– Гол забил номер девять, Марио!

Трибуны (хором): Ман-джу-кич.

Диктор: «Бавария» Мюнхен!

Трибуны: Один!!!

Диктор: «Боруссия» Дортмунд.

Трибуны: Ноль!!!

Диктор: Danke!!!

Болельщики: Bitte!!!

Звучит здорово…

Возвращался я после бессонных гуляний по ночным улицам Лондона с огромным пакетом под мышкой – закупился в хорошем чайном магазине. В самолёте, конечно, заснул и оставил весь свой драгоценный груз в отделении для ручной клади. Жутко расстроился, но Олеся на следующий день съездила со мной в аэропорт, и нам всё вернули. По крайней мере, чай можно было смело пить до конца поездки хоть каждый день.

Берлинский футбол: от «Анкараспор» до «Униона»

Берлинский футбол, как и берлинская жизнь, пёстрый. Как самодельное одеяло, скроенное из лоскутков.

Есть «Герта». Это команда западного Берлина, всегда игравшая в Бундеслиге. Домашний стадион – знаменитый «Олимпийский», построенный ещё к Играм 1936 года. Конечно, огромную чашу много раз перестроили и обновили, но внутри есть небольшое помещение, которое оставили нетронутым – так сказать, в назидание потомкам. Это здесь играют финал Кубка Германии (Pokal – так говорят немцы). За пару недель до финала сам кубок выставляют в городской ратуше. Каждый может зайти и посмотреть на трофей. Мы тоже сходили.

Главная команда восточногерманского футбола – берлинское «Динамо». Когда-то клуб выигрывал чемпионат ГДР раз за разом, а сейчас находится в Северо-Восточной региональной лиге. Это четвёртый по силе дивизион в Германии. Мы встретили в Берлине знакомого журналиста Женю Федько, и он нам объяснил, что в Германии всех болельщиков полиция делит на три категории – A, B и С.

– Категория C – самый хардкор, наиболее агрессивные ребята. И вот среди болельщиков «Динамо» их больше всего в Германии.

Фанаты «Бабельсберга 03» – полная противоположность динамовцам. Анархисты, леваки, антифашисты. Стадиона имени Карла Либкнехта. Мы сходили на матч – в гости на товарищескую встречу приехали игроки… «United of Manchester». Нет, такое невозможно было пропустить. Песни, скандирования, танцы, на трибунах – лозунги в защиту геев, рядом призывы бороться против национализма. Сам футбол настолько соответствовал четвёртому дивизиону, что незадолго до конца первого тайма я не выдержал и отправился в буфет за кофе. И встретил там Сеню, сосредоточенно что-то жующего.

– Ты пробовал отбивную??? Чудо! Пять евро всего!!!

Кулинарные традиции на Karl-Liebknecht-Stadion в Потсдаме – одно из наших самых приятных воспоминаний.

Футбол в Восточной Германии в 90-е годы был вынужден выживать, поэтому сейчас в первой Бундеслиге только одна команды представляет город бывшей ГДР – «РБ Лейпциг», но этот клуб основан в 2009 году, и никакого отношения к социалистическому спорту не имеет.

А вот берлинский «Унион» существует больше 100 лет, сумел приспособиться к капиталистическим реалиям после объединения Германии и сейчас уверенно себя чувствует во второй Бундеслиге. «Унион» выручила любовь болельщиков: когда было совсем туго, они ходили демонстрациями мимо Бранденбургских ворот с призывом обратить внимание на команду, инвестировали свои собственные средства в клуб и даже помогали ремонтировать и перестраивать стадион «An der Alten Försterei» (старое лесничество). 22 тысячи мест на трибунах заполняются регулярно.

Берлинский фильм получился лучшим из трёх – до этого ни разу не получалось так удачно соединить городскую жизнь и футбол. Мы немножко возгордились и стали фантазировать, о чём бы ещё хотелось рассказать. Была у нас давняя мечта, но не верилось, что получится её воплотить. Есть в Южной Америке страна, где футбол любят за гранью безумия. Сборная выиграла два чемпионата мира, а игроки этой команды время от времени признаются лучшими в мире.

Аргентина.

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