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Текст: Михаил Георгиев

5 футболистов, которые сделали успешную карьеру в политике

Джордж Веа может стать президентом Либерии. Вспоминаем других известных футболистов, добившихся чего-то и на политическом поприще.
12 октября 2017, четверг. 20:15 Футбол

Джордж Веа

Был: футболист «Милана», обладатель «Золотого мяча».
Стал: без 5 минут президент Либерии.

По мере возможностей Веа помогал своей стране, даже строя большую европейскую карьеру. У него были конфликты с правительством, из-за которых ему даже приходилось покидать родину. В 2005 году Джордж баллотировался в президенты Либерии, но на выборах проиграл. Уже в ближайшие часы он может добиться своей цели со второй попытки – идёт подсчёт голосов.

Ромарио

Был: футболист «Барселоны», чемпион мира.
Стал: министр нижней палаты конгресса Бразилии.

Ромарио долго радовал болельщиков своей игрой – карьеру он завершил только в 43 года. Однако без дела легендарный бразилец долго не сидел – спустя год он был избран в нижнюю палату Национального конгресса от Социалистической партии Бразилии.

Политики из футбола
Желание знаменитого Эрика Кантона баллотироваться в президенты Франции заставило нас вспомнить о других футболистах, отметившихся на политическом поприще.

* Политики из футбола

Каха Каладзе

Был: футболист «Динамо» Киев и «Милана», двукратный победитель ЛЧ.
Стал: министр энергетики и вице-премьер Грузии.

Каладзе и будучи игроком не скрывал, что ему интересна политика. После завершения карьеры Каха вступил в ряды оппозиционного движения «Грузинская мечта». Вскоре его партия пришла к власти, и Каладзе занял место министра энергетики, а также стал вице-премьером Грузии.

13 несуеверных футболистов. Чёртова дюжина на футболке
В пятницу, 13-го, вспоминаем известных футболистов, для которых чёртова дюжина стала родной и не смущала своей недоброй славой.

* 13 несуеверных футболистов. Чёртова дюжина на футболке

Джанни Ривера

Был: футболист «Милана», чемпион мира, чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка евроепйских чемпионов
Стал: секретарь министерства обороны Италии.

После завершения карьеры Ривера занял должность в структуре «Милана», но после покупки клуба Сильвио Берлускони ушёл. Причина – расхождение в политических взглядах с новым боссом. Ривера присоединился к Христианско-демократической партии и был избран в нижнюю палату парламента, после чего пробился в секретариат парламента Италии и даже работал государственным секретарём министерства обороны.

Валерий Газзаев

Был: футболист «Локомотива» и «Динамо», тренер «Алании», ЦСКА и сборной России.
Стал: замглавы комитета Госдумы по спорту.

Политическая карьера успешного тренера началась в 2012 году, когда он стал доверенным лицом Владимира Путина. Примерно в то же время Газзаев начал разрабатывать проект совместного чемпионата России и Украины, однако из-за политической обстановки идею развить не удалось. На парламентских выборах 2016 года возглавил северокавказский партийный список партии «Справедливая Россия», позже стал замглавы комитета Госдумы по спорту.

Газзаев: до финала было два дня, и я повёл всю команду в ресторан
Валерий Газзаев пришёл в гости к «Чемпионату» и вспомнил в деталях, как его ЦСКА ровно 10 лет назад выиграл Кубок УЕФА.

* Газзаев: до финала было два дня, и я повёл команду в ресторан

Кто ещё

Хосе Луис Чилаверт, Карлос Вальдеррама, Андрей Шевченко, Олег Блохин, Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Роман Павлюченко, Марк Вильмотс, Пеле.

В этом списке мог оказаться ещё целый ряд известных футболистов, но большинство из них в политике надолго не задержались. Шевченко и Блохин после вступления в различные партии вернулись в футбол, Аленичев работал в Совете Федераций, Роман Павлюченко числился депутатом ставропольского Законодательного собрания, а Карлос Вальдеррама так и вовсе баллотировался на пост президента Колумбии. Но построить долговечную успешную карьеру в политике ни у кого из этого списка так и не получилось.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Валерий Газзаев Джанни Ривера Джордж Веа Каха Каладзе Ромарио
Новости. Футбол
12 октября 2017, четверг
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