«Пике о Шакире: она остаётся!»

Что будет с англичанами в России? Почему чуть не плакал Кличко? Что опять вытворяет Неймар? Лучшие комментарии читателей – прямо сейчас.

Аленичев признан лучшим тренером ФНЛ в сентябре



qvertyk:

— Как говорил Цезарь, лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме!

Арустамян: Фурсенко убедил всех в «Зените», что нужно делать ставку на Кокорина



boogiman:

— Ничего не знаю. Черчесов сказал, что это его воспитательная работа помогла. Хватит тут Манчини приплетать.

Пануччи назвал Пике «мужиком с большими яйцами»



nashfootball:

— Источник: «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке Пике, потому что им нужны большие колёса, чтобы возить пушку Лукаку.

Неймар назвал условия в матче с Боливией бесчеловечными



soloo:

— Пардоньте, а как Боливия-то проводит столько матчей без кислорода на этой высоте? Или они на выезде страдают от передоза?

Ярмоленко: сказал Шахину, если он хочет на ЧМ-2018, куплю ему билет на трибуну



blackdillon:

— Будете рядом сидеть?

Иньеста договорился с «Барселоной» о продлении контракта до конца карьеры



bolbin:

— Иньеста и после окончания карьеры может лет 7 в топовых российских командах поиграть.

Наставник сборной Южной Кореи: Россия — одна из ведущих футбольных держав



raz-dva-tri:

— Одна из ведущих, а конкретно — 64-ая на данный момент))



vadim-kkkk:

— Количество ведущих же не уточнялось)))))))))



nashfootball:

— Его слова, по ходу, Мутко переводил)

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Промесу



daskywalker:

— У меня дочь интерес к конфетам проявляет. Считается?

Адвокат: не могу назвать имена игроков сборной Беларуси, они очень трудные



jenekrasava:

— Конечно трудные — язык сломаешь! Вася, Олег, Артем! То ли дело простые: ЖоржиньоГреджонЭмилВейналдум, ЯсперСиллессенЯкобусАнтониус Петер Йоханнес, ТонниТриндаде де Вильена!

Пике и Шакира не расставались



rmd-esp:

— Пике: Она остаётся.

А. Кержаков: «Зенит» по делу базовый клуб сборной России



obafem62:

— Какой сборной, Кержаков? Сборной Аргентины?!

Английских фанатов предупредили, что на ЧМ-2018 в России им могут дать отпор



captain:

— Приехал в Россию на футбол, пожёг какой-нибудь флаг, разбил витрину, получил от полиции, сел на 15 суток в КПЗ, там подучил русский, вернулся в Англию, написал пару книг о России… Романтика.

Источник: Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов



alex-zenit-1984:

— Получив отказ, Неймар организовал референдум в Каталонии…

Сборная России победила Южную Корею, впервые забив четыре гола при Черчесове



kasta61:

— По ходу матча мышечную травму языка получил Генич, из последних сил выговаривая фамилии корейцев. Восстановление займёт от 3 до 6 недель.

Адвокат: трудно представить, что сегодня кто-то может проиграть со счетом 0:8



sergiospb:

— Трудно представить, что кто-то, забив 4 гола, может проиграть, пропустив 2.

Неймар хочет видеть Коутиньо в «ПСЖ», клуб ведёт переговоры с агентами игрока



wilt:

— «Не хочу быть столбовою дворянкой, А хочу быть вольною царицей...»

Сборная России ушла от поражения в товарищеском матче с Ираном



kpokoguji:

— Величайшие загадки мира:

Существует ли лох-несское чудовище? Были ли американцы на Луне? Существуют ли инопланетяне? Что делает в стартовом составе сб. России Тарасов?

Защитник сборной США: этот автогол будет преследовать меня всю жизнь



igorsergeich:

— Наградить спецагента, старшего лейтенанта ГРУ Омари Гонсалашвили за отличную работу!

Жена Браво: большинство рвали задницы, а другие не тренировались из-за похмелья



juraj:

— Тренируются те, кто играть не умеет)

Кличко: жаль, что не зашёл в раздевалку сборной Украины перед игрой с Хорватией



shambler:

— Кличко: «Я чуть не плакал, плакал не я, но и не многие так плакали, как не я плакал».

Обладатель «Золотого мяча»-1995 Веа избран президентом Либерии



spartak3895745:

— Министр здравохранения – Дзагоев.

министр иностранных дел – Гамула.

министр образования — жена жиркова.



empty-street:

— Васин — министр обороны

Тихоновецкий — руководитель отдела по борьбе с наркооборотом (Еременко — первый зам)



tihonovetsk:

— Широков — министр культуры

Гамула — о ЧМ-2018: девчонки будут смотреть на Роналду, а я — на девчонок



kykyruzo:

— А Роналду будет смотреть на Гамулу.

Сборная Исландии во время чемпионата мира–2018 будет базироваться в Геленджике



ded78:

— Валькирии продадут им беляшей на пляже.

Сборная Исландии вышла на ЧМ-2018 в России, Украина заняла третье место в группе



spartak-zhiv:

— От лица оргкомитета чемпионата мира с приветственным словом к сборной Украины приглашается выступить Роман Широков.