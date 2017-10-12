«Пике о Шакире: она остаётся!»

Аленичев признан лучшим тренером ФНЛ в сентябре
qvertyk:
— Как говорил Цезарь, лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме!
Арустамян: Фурсенко убедил всех в «Зените», что нужно делать ставку на Кокорина
boogiman:
— Ничего не знаю. Черчесов сказал, что это его воспитательная работа помогла. Хватит тут Манчини приплетать.
Пануччи назвал Пике «мужиком с большими яйцами»
nashfootball:
— Источник: «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке Пике, потому что им нужны большие колёса, чтобы возить пушку Лукаку.
Неймар назвал условия в матче с Боливией бесчеловечными
soloo:
— Пардоньте, а как Боливия-то проводит столько матчей без кислорода на этой высоте? Или они на выезде страдают от передоза?
Ярмоленко: сказал Шахину, если он хочет на ЧМ-2018, куплю ему билет на трибуну
blackdillon:
— Будете рядом сидеть?
Иньеста договорился с «Барселоной» о продлении контракта до конца карьеры
bolbin:
— Иньеста и после окончания карьеры может лет 7 в топовых российских командах поиграть.
Наставник сборной Южной Кореи: Россия — одна из ведущих футбольных держав
raz-dva-tri:
— Одна из ведущих, а конкретно — 64-ая на данный момент))
vadim-kkkk:
— Количество ведущих же не уточнялось)))))))))
nashfootball:
— Его слова, по ходу, Мутко переводил)
«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Промесу
daskywalker:
— У меня дочь интерес к конфетам проявляет. Считается?
Адвокат: не могу назвать имена игроков сборной Беларуси, они очень трудные
jenekrasava:
— Конечно трудные — язык сломаешь! Вася, Олег, Артем! То ли дело простые: ЖоржиньоГреджонЭмилВейналдум, ЯсперСиллессенЯкобусАнтониус Петер Йоханнес, ТонниТриндаде де Вильена!
Пике и Шакира не расставались
rmd-esp:
— Пике: Она остаётся.
А. Кержаков: «Зенит» по делу базовый клуб сборной России
obafem62:
— Какой сборной, Кержаков? Сборной Аргентины?!
Английских фанатов предупредили, что на ЧМ-2018 в России им могут дать отпор
captain:
— Приехал в Россию на футбол, пожёг какой-нибудь флаг, разбил витрину, получил от полиции, сел на 15 суток в КПЗ, там подучил русский, вернулся в Англию, написал пару книг о России… Романтика.
Источник: Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов
alex-zenit-1984:
— Получив отказ, Неймар организовал референдум в Каталонии…
Сборная России победила Южную Корею, впервые забив четыре гола при Черчесове
kasta61:
— По ходу матча мышечную травму языка получил Генич, из последних сил выговаривая фамилии корейцев. Восстановление займёт от 3 до 6 недель.
Адвокат: трудно представить, что сегодня кто-то может проиграть со счетом 0:8
sergiospb:
— Трудно представить, что кто-то, забив 4 гола, может проиграть, пропустив 2.
Неймар хочет видеть Коутиньо в «ПСЖ», клуб ведёт переговоры с агентами игрока
wilt:
— «Не хочу быть столбовою дворянкой, А хочу быть вольною царицей...»
Сборная России ушла от поражения в товарищеском матче с Ираном
kpokoguji:
— Величайшие загадки мира:
Существует ли лох-несское чудовище? Были ли американцы на Луне? Существуют ли инопланетяне? Что делает в стартовом составе сб. России Тарасов?
Защитник сборной США: этот автогол будет преследовать меня всю жизнь
igorsergeich:
— Наградить спецагента, старшего лейтенанта ГРУ Омари Гонсалашвили за отличную работу!
Жена Браво: большинство рвали задницы, а другие не тренировались из-за похмелья
juraj:
— Тренируются те, кто играть не умеет)
Кличко: жаль, что не зашёл в раздевалку сборной Украины перед игрой с Хорватией
shambler:
— Кличко: «Я чуть не плакал, плакал не я, но и не многие так плакали, как не я плакал».
Обладатель «Золотого мяча»-1995 Веа избран президентом Либерии
spartak3895745:
— Министр здравохранения – Дзагоев.
министр иностранных дел – Гамула.
министр образования — жена жиркова.
empty-street:
— Васин — министр обороны
Тихоновецкий — руководитель отдела по борьбе с наркооборотом (Еременко — первый зам)
tihonovetsk:
— Широков — министр культуры
Гамула — о ЧМ-2018: девчонки будут смотреть на Роналду, а я — на девчонок
kykyruzo:
— А Роналду будет смотреть на Гамулу.
Сборная Исландии во время чемпионата мира–2018 будет базироваться в Геленджике
ded78:
— Валькирии продадут им беляшей на пляже.
Сборная Исландии вышла на ЧМ-2018 в России, Украина заняла третье место в группе
spartak-zhiv:
— От лица оргкомитета чемпионата мира с приветственным словом к сборной Украины приглашается выступить Роман Широков.