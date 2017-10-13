ЦСКА в красно-белых тонах: что возмутило фанатов и рассмешило Уткина

Уткин — о станции метро «ЦСКА»: белое на красном, благородно

Футбольный комментатор Василий Уткин высказался по поводу станции метро «ЦСКА», которая близка к завершению строительства. Обозреватель обратил внимание на цветовую гамму станции.

«А с какой заботой выбрана цветовая гамма! Белое на красном, благородно. Мне очень нравится новая станция метро. Очень», — написал Уткин в «Твиттере».

Ранее в СМИ сообщалось, что станцию метро планируется открыть осенью нынешнего года.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» Василия Уткина.

Джано успешно перенёс операцию в Риме

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе успешно перенёс операцию в Риме по поводу травмы сухожилия левого голеностопного сустава.

«Сегодня в итальянской клинике полузащитнику «Спартака» Джано Ананидзе была сделана операция по поводу пластики сухожилий левого голеностопного сустава.

Операция, длившаяся два часа, прошла успешно. В ближайшее время футболист будет находиться в клинике для проведения реабилитационных мероприятий», — информирует сайт клуба.

В ближайшем туре российской Премьер-Лиги подопечные Массимо Карреры 13 октября сыграют в Грозном с «Ахматом».

«Халл» объявил о назначении Яровинского стратегическим директором команды

«Халл Сити» объявил о назначении Олега Яровинского стратегическим директором команды. Ранее он работал с главным тренером «тигров» Леонидом Слуцким в ЦСКА, где занимал пост спортивного директора.

«Яровинский будет работать вместе с главным тренером Леонидом Слуцким над развитием стиля игры первой команды и разработкой игрового плана на матчи.

Яровинский вёл переговоры с «тиграми» с лета, однако его приход был отложен в связи с завершением рабочего процесса. Он незамедлительно приступает к выполнению обязанностей и будет тесно сотрудничать с персоналом первой команды», — информирует сайт клуба.

Фото доступно на официальной странице «Халла» в социальной сети «Твиттер».

Юсупов: из-за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно полгода

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов, права на которого принадлежат «Зениту», сообщил, что перенёс операцию в связи с разрывом крестообразных связок и пропустит, скорее всего, около шести месяцев.

«Не считая родных и близких, футбол — самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, из-за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно полгода, хотя сделаю всё от себя зависящее, чтобы сократить время восстановления.

Уже прошла операция, вроде успешно. Огромное спасибо докторам и руководству «Ростова» и «Зенита», которые быстро всё сделали и очень оперативно положили меня на операцию. Ещё хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал меня и лично, и в Интернете. В такую непростую минуту каждое доброе слово, каждый комментарий для меня на вес золота. Желаю всем здоровья и обходиться без травм, пожалуй, в жизни это самое главное", — написал Юсупов в своём «инстаграме».

Юсупов перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Ростов» в июле этого года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей в РФПЛ и забил один гол.

«Барселона» готова заплатить Месси £ 80 млн за то, чтобы он продлил контракт

Руководство «Барселоны» готово предложить нападающему Лионелю Месси £ 80 млн (около € 89 млн) в качестве подъёмных за продление контракта. Действующее соглашение 30-летнего футболиста с каталонским клубом истекает в июне 2018 года. При этом по новому соглашению аргентинец может получать £ 500 тыс. (около € 557 тыс.) в неделю, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что для получения новых инвестиций, которые «Барселона» готова потратить на Месси, клуб хочет продать права на название стадиона «Камп Ноу». Ранее в СМИ сообщалось, что каталонцы уже начали переговоры с потенциальными инвесторами, а от возможной сделки рассчитывают получить порядка € 200 млн.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года, став восемь раз за это время чемпионом Испании, пять раз выиграв Кубок Испании и четыре раза став победителем Лиги чемпионов.

Сборная Франции во время чемпионата мира—2018 будет жить в Истре

Сборная Франции определилась, где будет жить во время чемпионата мира в России. Как сообщает Le Figaro, французская команда поселится на базе в подмосковной Истре.

Выбор в пользу этой базы был сделан, так как отель расположен недалеко от Москвы в тихом и спокойном месте, где футболисты не будут отвлекаться во время турнира. Также отмечается, что французы хотели бы как можно быстрее добираться до базы после матчей, а учитывая, что в Москве пройдёт больше матчей, чем в других городах ЧМ-2018, есть вероятность, что им придётся проводить встречи именно в столице России.

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2018 года состоится 1 декабря в Кремле. Финальная часть чемпионата мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Фанат, напавший на Мбаппе, 4 года не сможет посещать стадионы в Великобритании

Болельщику «Селтика» Джону Хаттону, совершившему попытку напасть на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, в течение четырёх лет запрещено посещать стадионы Великобритании. Об этом сообщает Le Figaro.

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Селтиком» и «ПСЖ» (0:5) фанат выбежал на поле вскоре после третьего гола парижан. Болельщик почти добежал до 18-летнего футболиста, однако его успели схватить стюарды.

Накануне Хаттон предстал перед судом. 21-летний болельщик был приговорён к 160 часам общественных работ. Также ему запретили посещать стадионы по всей Великобритании до 2021 года.