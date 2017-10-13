11 команд, которые ещё не проигрывали в чемпионате

В топ-чемпионатах хватает команд, которые к середине октября ещё ни разу никому не уступили. Посмотрим, кто это и в чём секрет. И добавим в список «Зенит» — самый иностранный клуб в России.

«Барселона»: 7 побед в 7 матчах

Команда Эрнесто Вальверде начала с безнадёжного поражения в матчах за Суперкубок. Преображение было быстрым.

Одна из причин: Вальверде сумел раскрепостить игроков. «Барса» играет без того ощущения напряжённости, которое при позднем Луисе Энрике иногда буквально выплёскивалось с экранов. Другая причина – небольшой, но приятный побочный эффект от ухода Неймара. Я совершенно не призываю болельщиков радоваться его потере, но надо отметить и положительный момент: кто бы ни выходил играть формально на его позиции, команда лучше защищается. Прессинг стал более слаженным. Всего два пропущенных гола – закономерный итог улучшения дисциплины. И последняя причина такого старта… вы её знаете. Месси в отличной форме.

Собственно, этим можно и ограничиться.

«Атлетико»: 4 победы, 3 ничьи в 7 матчах

Вообще-то, трудно назвать старт «Атлетико» удачным. Голы даются с огромным трудом, Гризманн пока не набрал лучшую форму, а Торрес, Вьетто и Гамейро втроём не забили ни разу за семь туров. Уже не хватает Диего Косты, который в ожидании января сбрасывает лишний вес по индивидуальной программе. «Барселону» «Атлетико» отпустил уже на шесть очков – этот разрыв выглядит неотыгрываемым для команды, которая заведомо хуже играет с позиции силы против середняков. Но мадридцы хотя бы сохранили характер. Пробить Яна Облака остаётся для большинства клубов Примеры мечтой.

Оправдание бандита. Почему все зря поливают грязью Диего Косту А главный виновник затянувшейся истории с возвращением форварда в «Атлетико» – Антонио Конте.

* Оправдание бандита. Почему все зря поливают грязью Диего Косту

«Валенсия»: 4 победы, 3 ничьи в 7 матчах

Наверное, рано говорить, что у «Валенсии» всё налаживается. Эта команда умеет доводить до невроза даже самых флегматичных и оптимистичных болельщиков. Но сейчас у «Валенсии» наконец-то появился толковый тренер, который не скучает по дому, не имеет языкового барьера с игроками и приводит в клуб клиентов своего друга-селекционера. Результат налицо. «Валенсия» ещё не обрела баланс, центр провисает, опасные обрезы случаются чуть ли не в каждом матче, но реанимация Симоне Дзадзы – явный признак улучшений. Состав позволяет рассчитывать на Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Манчестер Сити»: 6 побед, 1 ничья в 7 матчах

250 млн евро на трансферы, второй сезон Хосепа Гвардиолы – рецепт успеха прост. Только вот сложно его повторить в домашних условиях. Пеп медленно строит идеальную конструкцию, и сейчас он гораздо ближе к цели, чем год назад. Тогда «Сити» часто страдал от двух проблем: слабой реализации своих моментов и системных провалов в защите, которые приводили к очень частым качественным (100-процентным) шансам у собственных ворот. Нельзя сказать, что Гвардиола изменил подход к работе. Но с новыми игроками его концепция реализуется на более высоком уровне. Меньше ошибок в защите, лучше реализация. Пока этого хватает.

16:0 в трёх матчах АПЛ от «Ман Сити». Это вообще законно? Хосеп Гвардиола сколотил самую мощную команду стартового отрезка сезона.

* 16:0 в трёх матчах АПЛ от «Ман Сити». Это вообще законно?

«Манчестер Юнайтед»: 6 побед, 1 ничья в 7 матчах

В принципе, можно просто скопировать абзац про «Сити» и перенести сюда. Единственное отличие: «Юнайтед» всё-таки потратил летом не 250, а 150 млн евро на трансферы, но с учётом проданных игроков обе команды ушли в минус примерно одинаково.

Моуринью обычно проводит второй сезон на новом месте лучше, чем первый. Сейчас «Юнайтед» избавился от пары системных проблем – нехватки классического опорника, мобильного форварда – демонстрирует совершенный футбол. Его даже нельзя назвать прагматичным. Только не с тремя голами за матч.

Закон второго сезона. «Манчестер Юнайтед» возвращается в топ Моуриньо делает своё дело.

* Закон второго сезона. «Манчестер Юнайтед» возвращается в топ

«Наполи»: 7 побед в 7 матчах

Прошлый сезон из-за травмы Аркадиуша Милика прошёл под знаком тактических экспериментов Маурицио Сарри. В итоге Дрис Мертенс оказался на острие атаки и так удивился, что забил 28 голов в Серии А. Начался новый сезон, но ничего не изменилось. Милик опять травмирован, Мертенс опять на острие и забивает в каждой игре. «Наполи» обрёл стабильность и сейчас наслаждается футболом. Команда практически не изменилась, и пока это идёт только на пользу. Главный вопрос звучит так: появился ли запас прочности?

«Ювентус»: 6 побед, 1 ничья в 7 матчах

Каждый год начинается с разговоров о том, что «Ювентус» стагнирует. Каждый год заметно, что команда остановилась в развитии, новички не становятся лидерами, а потерю ушедших футболистов не удаётся адекватно компенсировать. И каждый год «Юве» выигрывает чемпионат.

Не сравнивайте Дибалу и Месси. Пока это смешно «Ювентус» впервые теряет очки, когда его лидер проводит слабейший матч в сезоне, – это логично.

* Не сравнивайте Дибалу и Месси. Пока это смешно

На этот раз Массимилиано Аллегри ругают за то, что он не доверяет Федерико Бернардески и тот не может адаптироваться к новой команде. Дуглас Коста тоже не впечатляет. Что ж, всё так и есть. Правда, «Ювентус» вообще редко кого-то впечатляет осенью, зато стабильно набирает очки. А с адаптацией новичков Аллегри не спешил никогда в карьере. Он вообще не любитель резких движений.

«Интер»: 6 побед, 1 ничья в 7 матчах

Вопрос «как команда это делает?» здесь неуместен. Правильнее спрашивать, как это делает Лучано Спаллетти. Нельзя сказать, что новички из «Фиорентины» Борха Валеро и Матиас Весино преобразили центральную ось «Интера». Нет, там всё так же: медленно и предсказуемо. Но командная дисциплина пока держится и позволяет обходиться без явных провалов в защите, знакомых по прошлым сезонам. Вырывать победы на последних минутах удаётся за счёт характера. Как долго «Интер» продержится? В последние годы этот состав приучил болельщиков постоянно держать при себе успокоительное. Если Спаллетти сумеет добиться от него стабильности, он заслужит по итогам сезона премию и Раджу Найнгголана.

«ПСЖ»: 7 побед, 1 ничья в 8 матчах

Про 250 млн за лето повторяться не хочется, но… слушайте, а почему, собственно, у «ПСЖ» семь побед и ничья, а не восемь побед подряд? Ответ прост: с «Монпелье» не играл Неймар. Без него выигрывать как-то не получается. Если серьёзно, то Унаи Эмери только предстоит сделать из «ПСЖ» единое целое. Время есть, а пока индивидуального мастерства хватает, чтобы спокойно топтаться на вершине Лиги 1 и выносить «Баварию». Даже взрослые и серьёзные разборки Неймара с Кавани не мешают. В Лиге чемпионов будет труднее.

«Боруссия» Дортмунд: 6 побед, 1 ничья в 7 матчах

Смена тренера и потеря звезды, которую клуб до последнего пытался удержать, — не лучшее предисловие к фантастическому старту сезона. Но «Боруссия» из года в год совершенствует одно качество – адаптивность (чтобы не сказать «живучесть»). Клуб отточил модель встраивания молодых футболистов в атакующую игру и, кажется, угадал с тренером. Петер Бош не работает над недостатками (например, неумением обороняться позиционно), а улучшает сильные стороны. Скорость, прессинг, нацеленность на ворота. «Боруссия» больше всех забивает (с отрывом), а серьёзные экзамены для защиты в Германии пока просто некому было устраивать.

Новая «Боруссия»: пять матчей подряд на ноль, но тренер недоволен «Боруссия» Петера Боша вышла на первое место в чемпионате Германии. Но тренер всё равно не впечатлён.

* Новая «Боруссия»: пять матчей подряд на ноль, но тренер недоволен

«Зенит»: 8 побед, 4 ничьи в 12 матчах

Мощная трансферная кампания даёт результат. Клуб начал усиление с ключевой позиции тренера, а потом покупал иностранных игроков, учитывая желания Роберто Манчини. Простой и разумный подход. Одновременно клуб произвёл массовую скупку молодых футболистов из чемпионата России, которые в прошлом имели хоть какое-то отношение к питерской академии. Константин Сарсания проделал отличную работу…

Не стало Константина Сарсании Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.

* Не стало Константина Сарсании