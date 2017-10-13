Настоящему бразильцу завсегда везде ништяк!

Напиши Брендан Томас свою «Тётушку Чарли» хотя бы полувеком позже, далёкая и загадочная для европейца Бразилия наверняка предстала бы в ней как страна, в которой много не только диких обезьян, но и очень даже цивилизованных футболистов. Самое большое государство Латинской Америки было и остаётся крупнейшим экспортёром мастеров мяча в Европу. Только в первой десятке элитных лиг континента (согласно таблице коэффициентов УЕФА) на сезон-2017/18 заявлено более трёх сотен бразильских легионеров. Даже удивительно, что ещё остаются чемпионаты, где эта теплолюбивая братия всё ещё находится в меньшинстве относительно представителей иных не коренных наций.

Первое место по численности бразильские диаспоры удерживают в чемпионатах Италии (35 человек / 11,7% от общего количества иностранцев), Франции (33/12,2%), России (14/9,2%), Португалии (138/47,6%), Украины (15/25,4%) и Турции (28/10,4%). Испания из внешних рынков более всего сейчас ориентирована на Аргентину, Англия – на… Испанию, Бундеслига активнее всего черпает человеческие ресурсы в соседней Австрии, но и в этих турнирах граждане Бразилии занимают видное место. Из топ-10 лиг самое скромное представительство они имеют в Бельгии – чуть более двух процентов в общем легионерском котле. Тамошние клуб охотнее нанимают соседей-французов из числа не пригодившихся большим клубам Лиги 1 – они банально дешевле и надёжнее «в эксплуатации», поскольку не нуждаются в социальной адаптации на новом месте.



Самой близкой к Бразилии – в географическом, языковом, ментальном отношении – страной, как известно, является Португалия. Там, кажется, посланцев Южной Америки уже и чужаками считать перестали – настолько они укоренились и ассимилировались на Пиренейском полуострове. В настоящее время в двух верхних португальских дивизионах трудится почти две с половиной сотни бразильских игроков! Национальный состав Примейры более чем на четверть (27,5%) состоит из граждан этой федеративной республики.



В высшем дивизионе Португалии Бразилия представлена во всех до единого клубах. «Спортинг» с двумя бразильцами в обойме резко выделяется на общем фоне – в остальных командах их в разы больше. В не столь уж и далёком, всего лишь шестилетней давности, сугубо португальском финале Лиги Европы Домингуш Пасиенсия, тренер «Браги», задействовал восьмерых южноамериканцев. Тогда казалось – «аж», теперь можно сказать – «всего». В настоящее время «оружейниками» служат 11 бразильских «наёмников» — один вратарь, четыре защитника, четыре полузащитника, два нападающих. Аккурат на основу хватает!

Но и это, представьте себе, не предел. «Эшторил» заявил на сезон 12 бразильских футболистов, а «Портимоненсе» — 13 (74% от общего числа игроков)! В игре последнего тура на поле муниципального стадиона Браги выходили 15 человек с зелёно-желто-синим флажком в профиле (7 за хозяев, 8 за гостей из Эшторила). Местные бразильцы оказались ощутимо выше классом приезжих, что и нашло отражение на табло – 6:0 в пользу «Браги». А то, что в её бразильском землячестве нет ни единого «сборника», на самом деле ни о чём не говорит. Представляете, как у тренера «селесао» Тите голова пухнет и глаза разбегаются – при таком-то обилии кандидатов по миру!



Одно время свой собственный вариант сборной Бразилии собрал на Донбассе миллиардер Ахметов. У него и возможности для комплектования были (и есть) куда шире заурядной «Браги», и контингент был соответствующий, высококлассный. Неудивительно, что далёкий Восток Украины тренеры «селесао» одно время рассматривали даже пристальнее близкой Португалии. Мирча Луческу умел и любил с «латиносами» работать, и босс исправно снабжал его качественными легионерами. В начале 10-х годов нового века бразильская колония в Донецке разрослась до 12-13 исполнителей, но при этом главный принцип комплектования – отечественная оборона, импортная атака – соблюдался достаточно строго.



К сокращению численности бразильцев в «Шахтёре» привёл ряд причин, в том числе форс-мажорного характера. Смена тренера здесь была важным, но отнюдь не главным фактором. В куда большей степени кадровые акценты команды сместила война на Донбассе и последовавшая за ней эвакуация клуба в Киев. Тем не менее «Шахтёр» остаётся самым «образиленным» участником украинской лиги. На его долю приходится почти половина всех бразильцев УПЛ (7 из 15 человек).

> Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита»

Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита» Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ.

На убыль пошла мода на бразильских мастеров и в РФПЛ. Самый состоятельный клуб страны переключился на Аргентину. Менее обеспеченные окучивают более близкие и дешёвые рынки, преимущественно восточноевропейские, некогда советские. В один присест избавившись от Жулиано, Маурисио и Эрнани, «Зенит» стал девятым клубом лиги, полностью свободным от бразильского влияния. В «Локомотиве» и ЦСКА после натурализации, соответственно, Гилерме и Фернандеса, осталось по одному «стопроцентному» бразильцу.



И только в двух местах наблюдается прирост южноамериканского «населения». «Спартак» обеспечил Фернандо и Луиса Адриано ещё одной родственной душой – в лице Педро Роши. А «Терек» и вовсе совершил массовую закупку на американском континенте. Был в Грозном один бразилец, возрастной Родолфо, а стало сразу пять! При этом возраст новобранцев – от 19 до 22 лет – подразумевает собой ликвидность.



Сегодня эти команды столкнутся на одном поле, а обилие южноамериканских технарей на нём придаст встрече особый колорит.