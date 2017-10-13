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Андреа Пирло
Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

Пирло, Хави, Камбьяссо, Алонсо и Лэмпард скоро станут тренерами

Легенды иногда возвращаются
13 октября 2017, пятница. 11:30 Футбол

Великие футболисты не всегда становятся великими тренерами. Но всегда интересно наблюдать за их попытками. Значит, нам повезло: есть пять хороших новостей сразу. Пять центральных полузащитников, игрой которых мы восхищались ещё недавно.

Андреа Пирло

Всё уже решено: самый интеллектуальный бородач в современном футболе в декабре сменит бутсы на галстук. Андреа Пирло 38 лет, так что решение трудно назвать преждевременным. Тем более учитывая его статистику – одна голевая передача за сезон в MLS. Чувствуется, что гений уже переключился с мелких текущих проблем на глобальные перспективы.

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Андреа Пирло решил переехать в США, но оставил о себе добрую память в итальянском футболе.

Известно, что одним из вариантов старта тренерской карьеры Пирло является место в штабе Антонио Конте. Выглядит логично: Андреа уже был помощником Конте в «Ювентусе», где он управлял командой прямо из центра поля. Просто представьте, что он сможет разглядеть в геометрических узорах из футболистов, стоя на бровке.

Впереди у него – тренерские курсы и дипломная работа в «Коверчано». Ждать итальянца во главе топ-клуба ещё рано. Но работа в штабе тренера-единомышленника – лучший способ ускорить своё обучение. Кстати, феноменальное понимание игры – не повод автоматически записывать итальянца в тактические фрики. Он был одним из лидеров раздевалки в сборной Италии, в «Милане» и «Ювентусе», и несмотря на огромный вклад в командную работу с мячом, уверенно выглядел и в игре без мяча. Предсказать тренерский стиль Пирло очень трудно. Тем интереснее.

Хави

Я назвал вклад Пирло в командную работу с мячом огромным. Что же тогда сказать о вкладе Хави? Хави – это как «тики» в «тики-таке». Насчёт его тренерского стиля нет никаких сомнений. Хави из Катара критикует «Барселону» за недостаток «ортодоксальности» и отход от традиций, когда каталонцы владеют мячом меньше 60% времени. И да, все понимают, что рано или поздно он будет тренировать «Барсу». Включая Хосепа Бартомеу, который уже призвал полузащитника начать с кантеры. Что ж, это будет безумная смесь.

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Если Хосеп Гвардиола использовал идеи Йохана Круиффа, чтобы использовать максимум пространства и контролировать мяч практически всё время, то как далеко заведёт эту философию Хави? Даже если он передумает становиться тренером (хотя вряд ли – уже есть договорённость со сборной Катара), футболу нужно, чтобы Хави поработал в «Барселоне» просто ради рекорда в 90+% владения мячом, который будет установлен навсегда.

Хави заканчивает карьеру в конце этого сезона. «Стать тренером – это моя цель», — так он прокомментировал дальнейшие планы. Ждём.

Эстебан Камбьяссо

«Я всегда смотрел на игру глазами тренера. Думаю, что переход на тренерскую работу – абсолютно естественен для меня». Болельщики «Интера» помнят, как в тёмные времена Джан Пьеро Гасперини команду со Снейдером, Милито и Форланом безуспешно пытались перевести на расстановку 3-4-3. Команда плыла, не понимая идей тренера, и Камбьяссо выходил на поле и показывал: «Играем в четыре защитника». Его слушались больше, чем Гасперини.

На поле аргентинец чаще всего играл опорного полузащитника, но умел делать абсолютно всё, поэтому пытаться просчитать его тренерский почерк заранее не получится. Из таких игроков иногда получаются тренеры-прагматики – например Антонио Конте. Но это не точно. В любом случае Эстебану будут рады в «Интере».

Хаби Алонсо

Количество умных центральных полузащитников, которые вот-вот начнут тренировать, впечатляет, не правда ли? Помните, вы начинали смотреть футбол, когда они начинали играть… и вот теперь они становятся тренерами. Теперь вы сможете учить своих детей смотреть футбол, одновременно вспоминая собственные эмоции детства. Это роскошь.

Хаби Алонсо выигрывал трофеи с «Ливерпулем», «Реалом», «Баварией», сборной Испании. Везде его считают своим. У Алонсо не будет недостатка в предложениях, когда он станет выбирать себе команду. Правда, пока Хаби не спешит. Сначала он озвучил интерес к тренерской работе, а потом… его первый опыт – в «Танго Скуад», команде аdidas. Хм… Как насчёт какого-нибудь клуба АПЛ? Британские журналисты интересуются.

Фрэнк Лэмпард

Прошло уже больше полугода с тех пор, как Лэмпард закончил карьеру игрока. «Я отдал игре все силы и теперь наслаждаюсь отдыхом», — честно сказал он весной, отклонив предложение Футбольной ассоциации Англии. А летом чуть было не стал тренером клуба из третьего дивизиона «Оксфорд Сити», но вовремя передумал. И в сентябре оказался в «Челси». В Лондоне он работает с командой до 18 лет, которую готовит к матчам юношеского Кубка.

Интересный выбор. Фрэнк работает не в штабе Антонио Конте – харизматичного, но чужака, а в связке с воспитанником «Челси» весельчаком Джоди Моррисом. Очевидным «своим парнем». Хороший способ набраться опыта. Очевидно, Лэмпард сейчас ближе к тому, чтобы оказаться во главе серьёзной команды, чем те же Алонсо или Пирло. Вы ведь ждёте с нетерпением?

Почему мы будем скучать по Фрэнку Лэмпарду
Великий Фрэнк Лэмпард официально завершил карьеру. Блестящую карьеру, в которой было много прекрасного.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андреа Пирло Фрэнк Лэмпард Хаби Алонсо Хави Эстебан Камбьяссо
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