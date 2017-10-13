В Грозном Кононов изменил своим принципам. И дело не в политике

Бесцветному, серому чемпионату, где падает результативность и процветают защитные схемы, нужен тренер-идеолог. Откровенный безумец с идеями Марсело Бьельсы и мыслями бейсбольного революционера Билли Бина – не так важно выиграть, как затеять революцию. Наш чемпионат набит командами, играющими на 1:0, и ему срочно нужен антидот. Такой, как Бьельса, Хорхе Сампаоли, Юлиан Нагельсман – вряд ли тренер таких взглядов выиграет Премьер-Лигу, но курсом на технологии и атакующий футбол может разворошить наше болото. До старта сезона казалось, что один тренер-идеолог у нас всё-таки есть.

Теперь таких нет вообще.



Олег Кононов, получивший тренерскую работу в Грозном, летом сделал так, чтобы за «Ахматом» следили тактические гики, а не только фанаты выкриков в мегафон на весь стадион. «Мы адаптируем игроков под определённые тактические схемы», – сказал Кононов, когда грозненцы работали на сборах, и для нашего чемпионата такой подход диковат. Здесь привыкли делать наоборот – подбирать схемы под игроков. Кононов, всегда позиционирующий себя как тренер-идеолог, остался под впечатлением от стажировки у Антонио Конте в «Челси» и решил перенести тактику 3-4-3 на нашу почву… И быстро сдался.

Что изначально было не так

При этом «Ахмат» образца стартовых матчей сезона был идеологически близок к «Краснодару» Кононова. Стажировка у Конте не прошла даром – тренер грамотно выстроил позиционную структуру атаки. Система, выбранная Кононовым, больше напоминала даже билд-ап команд Хосепа Гвардиолы: испанец при начале атаки предпочитает, чтобы команда была разделена на пятёрку доставляющих мяч из глубины и пятёрку принимающих. Грозненцы атаковали в стартовых матчах именно так – латерали, Мохаммади и Уциев, поднимались на одну линию к атакующей тройке, а Лео Жаба и Митришев заполняли полуфланги, как и надо при такой расстановке.

Однако стартовые матчи сезона обнажили главную тактическую проблему грозненцев в таком составе. Схема 3-4-3, которая так понравилась Кононову, подразумевает наличие опорника-выгрызалы, мощного и готового регулярно вступать в отбор. Такого, как Н’Голо Канте в «Челси» или Александр Гацкан в «Ростове». Без игрока подобного склада схема обречена на неудачу – будет регулярно проваливаться центр поля, где банально не хватит лишнего разрушителя. Оба хавбека будут больше заняты атакой.

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Кононов быстро понял, что Антон Швец – неподходящий игрок для решения проблемы: он из разряда полузащитников, умеющих многое, но совсем понемногу. Олег Иванов – тем более. В опорной зоне пробовался Родолфо, но бразилец тоже не мог исправить тактическую проблему грозненцев. Из-за этого нормой стали такие ситуации:

Так Олег Кононов оказался перед выбором – или сохранять схему 3-4-3, получая пробоины в центральной зоне, или отказываться от своей философии, терять атакующую структуру и подбирать игроков под схему. Теоретически Кононов мог решить проблему, выставляя в расстановке 3-4-3 центр со Швецом и Исмаэлом – но когда тренер выпустил такое сочетание в середине поля, он уже решил отказаться от принципов начала атаки, используемых на старте сезона. Вариант, при котором грозненцы атакуют большими силами и контролируют мяч за 60% игрового времени, уже отпал.



Смена приоритетов напрямую повлияла на стиль игры команды. Прессинг стал слабее, переход в атаку через короткий пас стал использоваться реже. Осенью грозненцы уже откровенно сбивались на длинные передачи в сторону Мбенга или Балая. Уменьшилось владение мячом, а создание моментов у чужих ворот перестало быть приоритетной задачей. В осеннем «Ахмате», уже более сером, зачах Лео Жаба – бразилец, получивший своё прозвище из-за вяленого мяса, выделялся юркостью, грамотными открываниями под передачи из глубины и чутким балансом на линии офсайда, и заодно открывал фланг для Мохаммади. Система, где даётся меньше простора для творчества, сковывает Жаба, он сильно теряет в активности и два матча подряд садится на лавку до 60-й минуты.

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Где потерялась идеология

Стиль Кононова погибал в прямом эфире. Идеология сменилась игрой на результат по ходу сезона, и отправной точкой стал московский матч с ЦСКА. Грозненцы к тому моменту проиграли четырежды подряд, Кононов почувствовал давление и вернулся к прошлогоднему плану Рашида Рахимова – со схемой 5-3-2 и ярко выраженным контратакующим акцентом. Уже тактика стала подбираться под игроков и соперника, а не игроки под тактику. «То, что сегодня сделали ребята, очень важно для них, для клуба и для меня. Нам было очень тяжело, поэтому мы приняли решение играть ближе к своим воротам и выбегать в быстрые атаки», – сказал Кононов после матча, который он выиграл вопреки своей идее.



Потерю идеологии легко вычислить, если смотреть футбол глазками, понимать его и немножко вчитываться в цифры. Грозненцы владеют мячом 47,7% игрового времени – меньше, чем «Краснодар» Кононова в любом из сезонов, и даже меньше, чем «Терек» Рахимова образца прошлого сезона. На статистику сильно повлияли матчи с «Зенитом» (час в меньшинстве) и ЦСКА (поставили автобус всей командой), но были и другие игры, где грозненцы отдавали мяч сопернику: 37,2% в гостях у «Ростова».



Главное качественное отличие старой и нынешней команд Кононова – значительно ослабел прессинг, и это тоже следствие адаптации тренера под условия. Ситуации, когда «Ахмат» в полном составе садится за центральную линию и не давит на центральных защитников соперника при начале атаки, стали нормальными.

А об отказе от контрпрессинга расскажет момент из матча с «Локомотивом». При счёте 0:1 Родолфо подключился в атаку, добежал до чужой штрафной, но после потери не стал накрывать Игоря Денисова (он с мячом), а бросился назад. По взгляду бразильца видно, что он намерен не вступать в отбор, а вернуться в свою зону. Вместе с Родолфо откатываются Мохаммади, Исмаэл, Лео Жаба – и это в ситуации, при которой «Краснодар» Кононова обязательно включился бы в контрпрессинг.

Ещё одна стилистическая деталь – усиленный акцент на длинные передачи. 874 лонг-болла за сезон – обычное число для среднестатистической команды Премьер-Лиги (среднее по РФПЛ – 879), но необычно видеть, что именно Кононов так активно их использует. Защитник грозненцев Андрей Семёнов идёт в топ-10 игроков чемпионата по Packing/90min, однако в последних матчах его первый пас используется только для того, чтобы Мбенг или Садаев цеплялся за мяч на чужой половине поля.



Причина, почему Кононов решил свернуть свою идеологию и играть строже? Четыре поражения подряд. Когда прессинг перестал работать, а давление пошло не от футболистов, а от кабинетных работников, грозненцы откатились на режим прошлогоднего весеннего футбола. Его ставил тренер мозговитый, но никогда не возводивший в абсолют собственную идеологию. Кононов отказался от эффективных фланговых прессинг-ловушек, начал сажать всю команду за линию мяча (особенно в выездных матчах), а давление стал применять лишь ситуативно, как в игре с «Рубином», видящим тупик при любом подобии прессинга.



И это уже не идеология Кононова, увы.

Главные штрихи Кононова в Грозном

Новый принцип «Ахмата» в позиционной атаке – активное использование диагоналей. Один из центральных хавбеков смещается ближе к флангу, стягивает на себя внимание, вынуждает соперника перестраиваться, а потом кидает длинную диагональ на противоположный фланг, который остаётся свободным. Помогают перегружать зоны и латерали, много включающиеся в атаку – в первую очередь Мохаммади и выходивший закрывать край целиком Бериша.

Раньше за креатив из глубины поля в Грозном отвечал только Олег Иванов, теперь к нему примкнул и бразилец Исмаэл, купленный летом у шведского «Кальмара». Исмаэл не хуже Иванова видит поле и вырезает мяч на свободный край, да и с исполнением стандартов у бразильца тоже порядок – трижды его подачи приводили к голам, ещё однажды Маэл сам забил прямым ударом со штрафного. По Impect/90min, то есть по отрезанию передачами защитников, Исмаэл уже стал вторым игроком грозненцев (6,27). Круче только Олег Иванов, конечно.



Вторая ярко выраженная деталь команды – стандарты. «У «Ахмата» стандарт – почти как пенальти», – говорил после матча в Хабаровске Константин Савичев, игрок СКА, чья команда дважды пропустила от грозненцев после угловых. Всего же команда Кононова настреляла уже 7 мячей после различных стандартов, но на самом деле тренер даже не придумывает ничего сверхъестественного: подача идёт в центр штрафной или вратарской, где игроки пытаются максимально насытить зону.

Стиль «Краснодара» Кононова подразумевал нескончаемые попытки вскрыть центральную зону. «Ахмат» в этом плане действует вариативнее, и для этого грозненцам нужны постоянные диагонали и перегрузы зон. Уциев и особенно Мохаммади высоко открываются под передачи из центра – иранец на приёме передач отрезает в среднем 56 оппонентов за 90 минут (лучше лишь четверо защитников в Премьер-Лиге). При этом крайние защитники чаще не подают в штрафную, а простреливают. И центр штрафной стремится заполнить как можно больше грозненцев.



Такой стиль атак отличается от стиля «Краснодара» и пока не слишком эффективен – грозненцы создали всего 11 явных голевых моментов за сезон, а подобные ситуации часто попадают в Big Chances. «Динамо» и «Анжи», идущие в зоне вылета, создали больше опасности. Но при этом «Ахмат» – одна из лучших команд Премьер-Лиги по количеству ударов из вратарской (15). Так что план грозненцев в штрафной площадке неплохо работает и сейчас.

Почему стоит критиковать Кононова

Чтобы было понятно – Олег Кононов делает хорошую работу для стандартного тренера Премьер-Лиги. Его команда редко пожарит у своих ворот и допускает мало явных голевых моментов, 11 (столько же допускает прущий напролом «Зенит»). Видны вещи, отлаженные тренерской рукой. Хотя бы стандарты: никто в РФПЛ не забивает из статики чаще грозненцев.

Но Кононов – тренер, изначально оцениваемый по другой шкале ожиданий. Рассказывая о планах на строительство команды, Кононов подтверждал, что готов к такой системе оценок: «Я не стану изменять себе как тренеру. Всегда старался ставить такой футбол, чтобы он радовал зрителей и игроков. Мы не будем отказываться от моих принципов атакующей игры. Я хочу поставить команде более агрессивную игру в отборе мяча». Слова не расходились с тем, что Кононов готовил на предыдущих местах работы – в «Карпатах», в «Севастополе», в «Краснодаре».



Здесь нельзя пенять даже на качество игроков, купленных специально под Кононова, по двум причинам. Во-первых, в «Карпатах» и «Севастополе» подбор футболистов не был лучше. Во-вторых, под Кононова грозненцы провернули самую масштабную трансферную кампанию за последние годы. Клуб, отказывающийся тратить, закупился интересными бразильцами – Сампайо удачно вписался в схему с тремя центральными защитниками, радовал на стартовом отрезке Жаба, Исмаэл доказал, что Олега Иванова уже спокойно можно отпускать из команды, впечатлял в редкие моменты на поле Раванелли. Рашид Рахимов весной рассказывал, что с имевшимся подбором игроков «Терек» не мог позволить себе постоянно атаковать, но нынешний состав значительно сильнее прошлогоднего – как раз из-за таких бразильцев, как Исмаэл и Жаба.



Олега Кононова мы видели революционером, готовым поставить футбол качественно нового уровня даже обычному середняку. Видимо, мы ошибались.



Теперь даже у Кононова на первом месте стоит результат.

В материале использованы данные Whoscored.com и паблика «Пыльный чердак».