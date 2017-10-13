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Хосеп Гвардиола и Лионель Месси
Текст: Олег Лысенко
Фото: Reuters

Трансфер Месси в «Манчестер Сити» всё более реален, и вот почему

Лео есть над чем задуматься.
13 октября 2017, пятница. 15:00 Футбол

Есть минимум три причины, по которым любая новость о возможном переходе Месси вызывает бешеный ажиотаж в мире. Во-первых, речь идёт об одном из двух лучших футболистов современности. Во-вторых, о человеке, никогда в жизни (о'кей, во взрослой жизни) не менявшем клубную прописку. Из двух предыдущих пунктов автоматически вытекает третий: такую покупку могут позволить себе всего несколько клубов планеты. «Манчестер Сити», по-королевски содержащийся шейхом Мансуром, не только в этот узкий кружок входит, но и предпринимает энергичные попытки провернуть трансфер века, на фоне которого даже побег Неймара из «Барселоны» безнадёжно померкнет.

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Ортодоксальные барсаманы любые известия на тему ухода Лионеля воспринимают как несусветную ересь. Сама мысль о потенциальной «измене» своего любимца кажется им кощунственной. Действительно, представить нападающего в ином интерьере, чем сине-гранатовый и бело-голубой, безумно сложно, практически невозможно. Ещё труднее вообразить стимул, способный заставить Лео кардинально жизнь переменить. Деньги? Бросьте, у него их столько – не одному поколению наследников на безбедную жизнь хватит. Трофеи? Так он уже выиграл всё, что только можно, за вычетом Кубка мира. Тогда что?

Не что, а кто. Уверен, если Месси куда-то и пойдёт, то только к Гвардиоле. Название команды в данном случае вторично. Понятно же, что статус обоих по умолчанию подразумевает только лучшее, с приставкой «супер» (сегодня реальная история о том, как захудалый «Химнастик» из Таррагоны отказался от тренерского дуэта Луис Энрике – Гвардиола, воспринимается как глупый анекдот).

Пеп знает, каково по доброй воле покидать легендарный «Камп Ноу». Он проделывал это дважды, сперва капитаном, а затем и главным тренером «Барселоны». Оба раза душа коренного каталонца Гвардиолы рвалась на части, и всякий раз прощание с родным клубом и краем приносило живому символу «блауграна» облегчение. Пример Хосепа может разрешить сомнения Месси, помочь в принятии решения.

Гвардиола – особенный тренер для Месси. Месси – особенный футболист для Гвардиолы. Они славно поохотились сообща, доставив в клубный музей 14 трофеев за четыре года. Но дело даже не в результатах, как бы феноменальны они ни были. Тут более важен вопрос взаимоотношений. А они у двух великих были – и наверняка остались – исключительными.

При всей своей неприхотливости в быту и равнодушии к роскошным особнякам, крутым тачкам и прочим атрибутам шикарной жизни, Месси, как любой гений, нуждается в особом, индивидуальном подходе. Когда его пытаются чесать под одну гребёнку – моментально ощетинивается, замыкается в себе. Гвардиола не сразу, но наловчился играть на струнах Лионелевой души. Тонко улавливал его настроения и исправно находил ему мотивацию.

Ради Месси Гвардиола нарушил один из фундаментальных принципов своей философии – принцип равноправия. В «Барселоне» Месси позволялось чуть больше, чем всем остальным – не участвовать в отборе мяча и играть столько, сколько хочет. Других привилегий Лео не требовалось. Одержимый футболом, он всегда хотел одного – играть в свою игру. Пеп дал ему эту возможность и был вознаграждён за руководящую гибкость сторицей.

Гвардиола просто и ёмко формулировал зависимость игры и результатов от настроения своего вожака: «Если Лео улыбается, всё намного проще». Ни один другой тренер не наладил с великим аргентинским молчуном столь доверительных отношений, как Гвардиола. И только он способен подбить Месси на рисковый карьерный шаг. Если аргентинца ещё волнует новый вызов, то принимать его нужно сейчас, максимум летом, по истечении контракта с «Барсой», полным сил и эмоций. Каким бы выдающимся спортсменом ты ни был, на 31-м году строить далеко идущие планы, на пятилетку-две, уже затруднительно.

Готовность «Манчестер Сити» без конца «играть на повышение» говорит об одном: именно в Месси Гвардиола видит последнюю, недостающую деталь для достройки ещё одной «команды мечты», теперь в Манчестере. Сколько бы нападающих ни было под рукой у Пепа (а их там в избытке), для Лео он всегда найдёт место на поле. Мало того – подстроит всю игру под него, даст возможность творить и наслаждаться футболом, испытать новый опыт.

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Перед такой заманчивой перспективой даже Месси тяжело устоять. И кто кинет в него камень, если он всё-таки решится? Я – пас.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Сити ФК Барселона Лионель Месси Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
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