До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Виктор Васин
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА Новости

«Не будет Васина? Возможно, это плюс для ЦСКА». Прогнозы на 13-й тур РФПЛ

Обидит ли Бердыев бывший клуб? Сумеет ли «Спартак» победить в Грозном? Готов ли «Краснодар» дать бой ЦСКА? Пробуем заглянуть в будущее.
13 октября 2017, пятница. 16:00 Футбол

«Никогда такого не было, и вот опять» — именно такой фразой можно охарактеризовать происходящее в нашем турнире. Второй тур подряд участники бьют антирекорд сезона, на этот раз наши прогнозисты в сумме набрали всего 13 баллов.

Наш читатель Вадим Ревякин и редактор отдела «Ставки» Алексей Агеев взяли по 6 баллов. Пользователь «Чемпионата» из Хабаровска угадал счёт матча «СКА-Хабаровск» — «Ростов» и исход встречи «Локомотив» — «Динамо». Представитель редакции предсказал разницу в играх «СКА-Хабаровск» — «Ростов» и ЦСКА — «Уфа».

Неудачный день случился у экспертов. Дмитрий Градиленко разжился всего 1 баллом, угадав лишь исход встречи «Спартак» — «Урал».

Худшие результаты

Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)
Никита Кузин — 1 (9-й тур)
Камиль Валиев — 1 (8-й тур)
Сергей Титов — 2 (11-й тур)
Галина Козлова — 2 (7-й тур)
Самвел Авакян — 4 (6-й тур)
Андрей Пятницкий — 4 (6-й тур)
Олег Иваненко (Омск) — 4 (3-й тур)

Положение после 12-го тура

Читатели — 111
Специалисты — 108
Журналисты — 76

В Грозном Кононов изменил своим принципам. И дело не в политике
«Спартаку» будет проще, чем обычно.

Прогноз специалистов

Владимир Пономарёв, известный в прошлом игрок ЦСКА:

«Ахмат» – «Спартак» — 1:0
Серьёзный матч. «Ахмат» не очень хорошо сейчас выступает, да и «Спартак» в каком-то непонятном виде. Тем более команды играют в Грозном. Я думаю, «Ахмат» выиграет.

«Динамо» – «СКА-Хабаровск» — 0:0
«СКА-Хабаровск» – неплохая команда. «Динамо» вообще сейчас находится внизу турнирной таблицы. Думаю, матч обойдётся без забитых мячей.

«Урал» – «Анжи» — 2:0
Во-первых, «Урал» у себя на поле играет, и во-вторых, перерыв был большой. Всё-таки две недели – солидный запас для восстановления команды. И «Уралу» нужно выбираться обязательно. К тому же там тренер Александр Тарханов, вот поэтому «Урал» и выиграет: Тарханов — наш человек, играл хорошо у нас в ЦСКА, и характеристики хорошие.

«Краснодар» – ЦСКА – 1:0
Здесь очень сложно что-то сказать. У ЦСКА, конечно, много результативных игроков. Потом «Краснодар» после поражения. ЦСКА еле-еле сводит матчи вничью, и «Краснодару» нужно вырываться в лидеры, потому что иначе они уже упадут в турнирной таблице. Игорь Шалимов – неплохой тренер, требовательный и знающий. Ничьей не будет, а «Краснодар» может выиграть.

«Уфа» – «Локомотив» — 1:0
«Уфа» неплохо в последнее время выступает, и сама команда неплохая. Сергей Семак неплохо здесь себя чувствует. «Локомотив» может дать осечку.

«Ростов» – «Рубин» — 0:0
«Ростов» уже скатился из лидеров и продолжает спуск вниз. «Рубин» тоже сейчас непонятно какой.

«Зенит» – «Арсенал» — 2:0
Здесь без вариантов: «Зенит» у себя принимает «Арсенал», а тот сейчас на последних местах. Я думаю, «Зенит» выиграет. Хорошо они катят сейчас, и команда у них неплохая, играют неплохо.

«Амкар» – «Тосно» — 1:1
Вот это будет интересный матч. «Тосно» и «Амкар» — обе неплохие команды. Оба клуба находятся где-то в середине турнирной таблицы, и обоим нужно подниматься как можно выше, чтобы не играть переходные матчи. Поэтому обе команды сыграют от обороны. И тот, и другой клуб это устраивает.

Кто из легионеров РФПЛ собирается на чемпионат мира
Эдер, Сердар Азмун, Бранислав Иванович и другие, кто будет чувствовать себя как дома в 2018-м.

Прогноз читателей

Иван Алиев (Оренбург):

«Ахмат» – «Спартак» — 1:1
«Спартак» находит свою игру, по крайней мере в атаке: в трёх последних играх москвичи забивали по два гола. А «Ахмат» в этом сезоне на своём поле играет неидеально, уже есть два поражения. Ставлю на ничью.

«Динамо» – «СКА-Хабаровск» — 1:0
Преимущество своего поля, эмоциональный подъём после смены тренера — эти факторы принесут «Динамо» победу.

«Урал» – «Анжи» — 2:1
На своём поле «Урал» в этом чемпионате не проигрывает, а «Анжи» в последнее время забивает в каждом матче и берёт очки в гостях. Махачкалинцы забьют и сейчас, но победят хозяева.

«Краснодар» – ЦСКА – 0:0
У ЦСКА много травмированных, поэтому состав будет, мягко говоря, неидеальный. Но «армейцы» сыграют от обороны и возьмут очко у «Краснодара», который в последних турах играет очень плохо и совсем не забивает.

«Уфа» – «Локомотив» — 0:0
Обе команды не пропускали в последних двух турах, думаю, эта серия продлится. «Локомотив», конечно, сильнее, но «Уфа» не подарок и играет на своём поле.

«Ростов» – «Рубин» — 1:0
Для Курбана Бердыева, наверное, этот матч будет принципиальным, но победит его бывшая команда.

«Зенит» – «Арсенал» — 3:0
В этом чемпионате после потерь очков «Зенит» всегда выигрывал крупно. Это если не брать в расчёт 8-й и 9-й туры, в которых питерцы сыграли вничью. В 10-м было 3:0, в 6-м, после ничьей в Екатеринбурге, было 4:0.

«Амкар» – «Тосно» — 1:0
У «Амкара» серия из трёх побед с нулём пропущенных мячей. «Тосно» пермяки должны обыграть.

Прогноз журналистов

Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:

«Ахмат» — «Спартак» — 1:1
Грозненцы знают толк в трёпке спартаковских нервов. Но это больше относится ко временам Рахимова. Сможет ли Кононов отобрать очки у красно-белых, для меня вопрос. Но всё-таки поставлю на ничью в своих стенах.

«Динамо» — «СКА-Хабаровск» — 1:0
Если не выиграть эту встречу, то на открытии нового стадиона в следующем году динамовцам светит матч с «Шинником» или «Факелом». Встряска после тренерской отставки должна дать результат.

«Урал» — «Анжи» — 0:0
Непредсказуемый матч. Думаю, победу не смогут вырвать ни те, ни другие.

«Краснодар» — ЦСКА – 0:0
У «армейцев» всё плохо – не будет Головина и Дзагоева. Правда, не будет и Васина – это, возможно, плюс. Но если без шуток, шанс ЦСКА в основном в сухом и закрытом футболе. Тогда есть шанс на нулевую ничью.

«Уфа» — «Локомотив» — 1:0
У «Локо» в последнее время всё так хорошо, что должна наступить некая расслабленность. И уфимцы этим воспользуются.

«Ростов» — «Рубин» — 1:2
Бердыев против «Ростова» — это будет круто и интересно. Казанцы так давно не побеждали, что поверю, пожалуй, в них.

«Зенит» — «Арсенал» — 2:0
Сколько именно голов забьёт «Зенит» тулякам – актуален, на мой взгляд, только этот вопрос. В победе и «сухаре» Лунёва особо не сомневаюсь, хотя команда у Божовича сейчас на подъёме.

«Амкар» — «Тосно» — 0:0
Битва конкурентов. Типичный понедельничный матч середняков. В общем, как посмотреть. Поставлю на классический исход.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Амкар Анжи Арсенал Тула Ахмат ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Ростов ФК Рубин ФК Спартак ФК Тосно ФК Урал ФК Уфа Прогноз на матчи РФПЛ
Новости. Футбол
13 октября 2017, пятница
16:56 «Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» и вышло в лидеры молодёжного первенства
16:54 Экс-игрок сборной Сенников стал координатором проекта РФС «Поиск талантов»
16:47 Мостовой: Промес может и за короткое время определить исход матча с «Ахматом»
16:34 Клинсманн может сменить Адвоката на посту главного тренера сборной Нидерландов
16:28 Почеттино: Гвардиола проявил неуважение, назвав «Тоттенхэм» «командой Кейна»
16:11 Панченко: первый реабилитационный период завершён
16:06 Гвардиола: Агуэро может сыграть завтра со «Сток Сити»
16:04 Юсупов – после операции: слабонервным лучше не смотреть
16:04 Иньеста может уйти из сборной Испании после ЧМ-2018
15:42 Вернер не восстановился после шума трибун в Стамбуле и не сыграет с «Боруссией»
15:39 ЦСКА отправился на матч с «Краснодаром» в составе 16 игроков
15:36 Зидан: я никогда не буду тренировать «Барселону», у меня «сливочное» сердце
15:29 Симеоне: Месси показал критикам, что он – лучший игрок в мире
15:24 «Балтика» на стадионе «Калининград» сыграет три тестовых матча весной 2018 года
15:19 Мбенге: «Ахмат» сделает всё для победы над «Спартаком», надо оставить их позади
15:10 Зидан сообщил, что «Реал» не собирается продавать Бэйла
15:04 Перед матчем со «Спартаком» тренер «Севильи» дал отдохнуть двум игрокам
14:59 ЦСКА проявляет интерес к экс-нападающему «Крыльев Советов» Яховичу
14:57 Нигматуллин: Промес и Глушаков помогут «Спартаку» харизмой в игре с «Ахматом»
14:49 «Мосинжпроект»: дизайн метро «ЦСКА» в Москве выдержан в цветах клуба
14:41 Манджукич сможет помочь «Ювентусу» в матче с «Лацио»
14:32 «Ростов» призвал болельщиков поддержать полузащитника Юсупова
14:28 Слуцкий рассказал, какие обязанности будут у Яровинского в «Халл Сити»
14:26 Президент «Сьона» — о дисквалификации: если они хотят войны, будет война
14:10 Оздоев: наиболее авторитетные футболисты в сборной России — Самедов и Акинфеев
14:06 Колобков: зачем идти на трибуну, когда можно посмотреть всё на отличном экране?
13:32 Насри: когда я 12 дней болел менингитом и мог умереть, никого не оказалось рядом
13:30 Стало известно время начала матчей 1/8 финала Кубка России
13:26 Головин и Васин не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»
13:16 Наставник сборной Хорватии: в моей идеальной команде хотелось бы 11 Манджукичей
13:08 Нападающий «Тоттенхэма» Кейн — лучший игрок АПЛ по итогам сентября
13:07 Алаба: поверьте мне, возвращение Рибери будет легендарным!
12:46 Болельщики «Ювентуса» признали Дибалу лучшим игроком в сентябре
12:33 Гвардиола – лучший тренер в АПЛ по итогам сентября
12:33 Слуцкий: у «Норвича» практически нет слабых мест, это будет сложный матч
12:27 Владелец «Астон Виллы» получил штраф за твит в адрес арбитра
12:24 Мертенс: подписался бы на то, чтобы «Наполи» играл плохо, но выиграл скудетто
12:11 Игрок «Манчестер Юнайтед» Валенсия – автор лучшего гола в АПЛ в сентябре
12:07 Чилийцы не будут подавать апелляцию на результат матча сборных Перу и Колумбии
12:01 В заявке сборной Нигера на ЧМ U17 сразу 7 игроков, родившихся 1 января
12:01 BWIN продолжает раздачу бонусов до 100 миллионов рублей новым клиентам
11:45 «Манчестер Юнайтед» готов заплатить рекордные £ 170 млн за Кейна
11:39 Левандовски: успехи «Баварии» важнее, чем «Золотой мяч»
11:27 Слуцкий в течение четырёх недель не сможет рассчитывать на защитника Кингсли
11:25 «Ньюкасл» выкупил у дортмундской «Боруссии» полузащитника Мерино
Все новости RSS
Партнерский контент