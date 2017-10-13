«Не будет Васина? Возможно, это плюс для ЦСКА». Прогнозы на 13-й тур РФПЛ

«Никогда такого не было, и вот опять» — именно такой фразой можно охарактеризовать происходящее в нашем турнире. Второй тур подряд участники бьют антирекорд сезона, на этот раз наши прогнозисты в сумме набрали всего 13 баллов.

Наш читатель Вадим Ревякин и редактор отдела «Ставки» Алексей Агеев взяли по 6 баллов. Пользователь «Чемпионата» из Хабаровска угадал счёт матча «СКА-Хабаровск» — «Ростов» и исход встречи «Локомотив» — «Динамо». Представитель редакции предсказал разницу в играх «СКА-Хабаровск» — «Ростов» и ЦСКА — «Уфа».

Неудачный день случился у экспертов. Дмитрий Градиленко разжился всего 1 баллом, угадав лишь исход встречи «Спартак» — «Урал».

Худшие результаты

Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)

Никита Кузин — 1 (9-й тур)

Камиль Валиев — 1 (8-й тур)

Сергей Титов — 2 (11-й тур)

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Самвел Авакян — 4 (6-й тур)

Андрей Пятницкий — 4 (6-й тур)

Олег Иваненко (Омск) — 4 (3-й тур)

Положение после 12-го тура

Читатели — 111

Специалисты — 108

Журналисты — 76

В Грозном Кононов изменил своим принципам. И дело не в политике «Спартаку» будет проще, чем обычно.

Прогноз специалистов

Владимир Пономарёв, известный в прошлом игрок ЦСКА:

«Ахмат» – «Спартак» — 1:0

Серьёзный матч. «Ахмат» не очень хорошо сейчас выступает, да и «Спартак» в каком-то непонятном виде. Тем более команды играют в Грозном. Я думаю, «Ахмат» выиграет.



«Динамо» – «СКА-Хабаровск» — 0:0

«СКА-Хабаровск» – неплохая команда. «Динамо» вообще сейчас находится внизу турнирной таблицы. Думаю, матч обойдётся без забитых мячей.



«Урал» – «Анжи» — 2:0

Во-первых, «Урал» у себя на поле играет, и во-вторых, перерыв был большой. Всё-таки две недели – солидный запас для восстановления команды. И «Уралу» нужно выбираться обязательно. К тому же там тренер Александр Тарханов, вот поэтому «Урал» и выиграет: Тарханов — наш человек, играл хорошо у нас в ЦСКА, и характеристики хорошие.



«Краснодар» – ЦСКА – 1:0

Здесь очень сложно что-то сказать. У ЦСКА, конечно, много результативных игроков. Потом «Краснодар» после поражения. ЦСКА еле-еле сводит матчи вничью, и «Краснодару» нужно вырываться в лидеры, потому что иначе они уже упадут в турнирной таблице. Игорь Шалимов – неплохой тренер, требовательный и знающий. Ничьей не будет, а «Краснодар» может выиграть.



«Уфа» – «Локомотив» — 1:0

«Уфа» неплохо в последнее время выступает, и сама команда неплохая. Сергей Семак неплохо здесь себя чувствует. «Локомотив» может дать осечку.



«Ростов» – «Рубин» — 0:0

«Ростов» уже скатился из лидеров и продолжает спуск вниз. «Рубин» тоже сейчас непонятно какой.



«Зенит» – «Арсенал» — 2:0

Здесь без вариантов: «Зенит» у себя принимает «Арсенал», а тот сейчас на последних местах. Я думаю, «Зенит» выиграет. Хорошо они катят сейчас, и команда у них неплохая, играют неплохо.



«Амкар» – «Тосно» — 1:1

Вот это будет интересный матч. «Тосно» и «Амкар» — обе неплохие команды. Оба клуба находятся где-то в середине турнирной таблицы, и обоим нужно подниматься как можно выше, чтобы не играть переходные матчи. Поэтому обе команды сыграют от обороны. И тот, и другой клуб это устраивает.

Кто из легионеров РФПЛ собирается на чемпионат мира Эдер, Сердар Азмун, Бранислав Иванович и другие, кто будет чувствовать себя как дома в 2018-м.

Прогноз читателей

Иван Алиев (Оренбург):

«Ахмат» – «Спартак» — 1:1

«Спартак» находит свою игру, по крайней мере в атаке: в трёх последних играх москвичи забивали по два гола. А «Ахмат» в этом сезоне на своём поле играет неидеально, уже есть два поражения. Ставлю на ничью.

«Динамо» – «СКА-Хабаровск» — 1:0

Преимущество своего поля, эмоциональный подъём после смены тренера — эти факторы принесут «Динамо» победу.

«Урал» – «Анжи» — 2:1

На своём поле «Урал» в этом чемпионате не проигрывает, а «Анжи» в последнее время забивает в каждом матче и берёт очки в гостях. Махачкалинцы забьют и сейчас, но победят хозяева.

«Краснодар» – ЦСКА – 0:0

У ЦСКА много травмированных, поэтому состав будет, мягко говоря, неидеальный. Но «армейцы» сыграют от обороны и возьмут очко у «Краснодара», который в последних турах играет очень плохо и совсем не забивает.

«Уфа» – «Локомотив» — 0:0

Обе команды не пропускали в последних двух турах, думаю, эта серия продлится. «Локомотив», конечно, сильнее, но «Уфа» не подарок и играет на своём поле.

«Ростов» – «Рубин» — 1:0

Для Курбана Бердыева, наверное, этот матч будет принципиальным, но победит его бывшая команда.

«Зенит» – «Арсенал» — 3:0

В этом чемпионате после потерь очков «Зенит» всегда выигрывал крупно. Это если не брать в расчёт 8-й и 9-й туры, в которых питерцы сыграли вничью. В 10-м было 3:0, в 6-м, после ничьей в Екатеринбурге, было 4:0.

«Амкар» – «Тосно» — 1:0

У «Амкара» серия из трёх побед с нулём пропущенных мячей. «Тосно» пермяки должны обыграть.

Прогноз журналистов

Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:

«Ахмат» — «Спартак» — 1:1

Грозненцы знают толк в трёпке спартаковских нервов. Но это больше относится ко временам Рахимова. Сможет ли Кононов отобрать очки у красно-белых, для меня вопрос. Но всё-таки поставлю на ничью в своих стенах.



«Динамо» — «СКА-Хабаровск» — 1:0

Если не выиграть эту встречу, то на открытии нового стадиона в следующем году динамовцам светит матч с «Шинником» или «Факелом». Встряска после тренерской отставки должна дать результат.



«Урал» — «Анжи» — 0:0

Непредсказуемый матч. Думаю, победу не смогут вырвать ни те, ни другие.

«Краснодар» — ЦСКА – 0:0

У «армейцев» всё плохо – не будет Головина и Дзагоева. Правда, не будет и Васина – это, возможно, плюс. Но если без шуток, шанс ЦСКА в основном в сухом и закрытом футболе. Тогда есть шанс на нулевую ничью.



«Уфа» — «Локомотив» — 1:0

У «Локо» в последнее время всё так хорошо, что должна наступить некая расслабленность. И уфимцы этим воспользуются.



«Ростов» — «Рубин» — 1:2

Бердыев против «Ростова» — это будет круто и интересно. Казанцы так давно не побеждали, что поверю, пожалуй, в них.



«Зенит» — «Арсенал» — 2:0

Сколько именно голов забьёт «Зенит» тулякам – актуален, на мой взгляд, только этот вопрос. В победе и «сухаре» Лунёва особо не сомневаюсь, хотя команда у Божовича сейчас на подъёме.



«Амкар» — «Тосно» — 0:0

Битва конкурентов. Типичный понедельничный матч середняков. В общем, как посмотреть. Поставлю на классический исход.