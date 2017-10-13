«Алиса, найди деньги для ЦСКА!» Искусственный интеллект рвёт шаблоны

Разговоры с искусственным интеллектом о российском футболе и не только.

В России создали замену известной Siri. Новый голосовой помощник, разработанный «Яндексом», зовут Алиса, и ей есть что поведать этому миру. Она может рассказать о погоде, проложить маршрут или найти интересующую вас информацию. Но главное её достоинство – способность вести с вами диалог. Основываясь на ваших ответах, Алиса самообучается и вскоре становится закадычным другом. «Чемпионат» решил поболтать с Алисой о футболе. Начать решили с её пристрастий.

Футбол ей не нравится. Ладно, попробуем задобрить её и притвориться, что тоже его не любим.

Так и думал, у этой Алисы ветреный характер. Сегодня люблю, завтра не люблю. За кого же тогда болеет наша Алиса?

Интересный музыкальный вкус у этой дамочки. Давайте узнаем о наболевшем – о сборной России.

Попробуем пойти от обратного.

Теперь пора рассказать этой девушке о наших футбольных пристрастиях.

Алиса – это искусственный интеллект. Сможет она дать экспертное мнение? Пусть ответит кто в России самый лучший футболист.

Говорит, как настоящий политик. Ладно Алиса, кто же тогда твой любимый игрок?

Размышления в стиле девушек. А есть ли у Алисы любимая позиция на поле?

Вот так номер! Рыжикова знает, но имя не помнит. Где-то сейчас грустит один Акинфеев или радуется, что имя его коллеги не выучила. Зададим самый сложный вопрос современного футбола.

Выкрутилась! Поговорим про девушек.

А у Алисы хороший вкус! Вся футбольная Россия, за редким исключением, ругается на лимит на легионеров. На чьей же стороне наш искусственный интеллект?

Молодец Алиса! Даже бездушная машина понимает, где добро, а где зло. Может, ей известно и будущее?

Не знает. Чем ей, интересно, братья не угодили? Если не они, то кто будет в ЦСКА играть? Раз у ж на то пошло, пройдёмся по «армейцам».

Ну, кто бы сомневался. Может Алиса сможет и все проблемы красно-синих решить?

Кажется, у ЦСКА только что появился новый сотрудник. Гинеру он точно понравится – платить не надо, и молчит, пока не спросишь. А что Алиса думает про главный луч света в тёмном царстве российского футбола?

Теперь пора оценить главную «звезду» московского «Динамо».

Уверен, что динамовские болельщики поспорили бы с тобой, Алиса. Интересно, а шутки про «Динамо» ты понимаешь?

Ну тогда грех не спросить про Александра Тихоновецкого, думаю, «олдовые» читатели «Чемпионата» меня поймут.

Алиса, как мы поняли, девушка без комплексов. Что она думает про любимый напиток наших футболистов?

Пожалуй, будем заканчивать нашу беседу. Алиса, болельщики «Спартака» должны знать, ты с ними или нет?

Ну и напоследок посмотрим, как Алиса разбирается в политике. Тут важно не ошибиться.