«Здесь всё делают вместе!»

«Спасибо! Спасибо вам за крутую организацию! В следующем году привезу свою команду!» — вратарь «Северного Бастиона» Антон широко улыбался и был по-настоящему счастлив. Представители его спортивного объединения дошли до финала в двух дивизионах, были успешны в других видах, а сам он взял титул лучшего вратаря «Суперлиги». Но дело было не в этом. На осенней «Спортивной волне» наград было много, но все они лишь итог соревнований. А вершина эмоций, кульминация фестиваля – всё это находится вне кубков и медалей. Это отбитые и забитые пенальти, вечера на пирсе под гитару, решающие подачи в волейболе, слэм под ST у сцены, гимн-импровизация, написанный участниками в лобби, и ещё много всего душевного, настоящего, что обычно не передаётся словами.



«В следующем году привезу свою команду», — эта фраза всё чаще и чаще звучала из разных уст ближе к концу фестиваля. Однако в начале «Спортивной волны» все были в предвкушении. Майский фестиваль дал понять, что эта неделя может претендовать на самую весёлую в году. Организаторам ни в коем случае нельзя было опускать планку. Более того, её нужно было поднять на новый уровень впечатлений. Предпосылки к этому были хорошие, так как локация «Волны» не изменилась. Отель с неизменным ultra all inclusive Bellis DeLuxe вновь радушно принял участников. Несмотря на объективные трудности, связанные с банкротством авиакомпании «Вим-Авиа», travel-партнёр отработал на твердую пятёрку. Все герои фестиваля были на открытии вовремя, за что отдельное спасибо генеральном директору «Travel4Sport» Ксении Гореловой.



Если в мае открытие должно было стать ещё и поводом для знакомства участников, то в октябре многие уже были хорошими приятелями и друзьями. К началу церемонии было стойкое ощущение, что все давно друг друга знают, а ведь были и те, кто приехал непосредственно за пару часов до её начала. Тем временем на сцене ведущие уже вводили гостей в курс дела. Главным пунктом церемонии открытия стала жеребьёвка команд в дивизионах «Мастерс» и «Суперлига». Отличие между ними было одно, но существенное: если в «Суперлиге» играли без ограничений, то в «Мастерс» был лимит на игроков на поле – не менее четырёх футболистов 40+. Возрастное ограничение позволяло называть этот дивизион «ветеранским». Однако после увиденного на игровых площадках язык не поворачивался сказать, что они ветераны.



Торжественные слова произнесли двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников, легенды «Спартака» Валерий Рейнгольд и Валерий Шмаров. И если Дмитрий и Андрей усилили состав «Северного Бастиона», то Валерии организовали свои сборные. Именно вокруг них и объединились футболисты, которые приехали на турнир без своих команд. Распределение команд по дивизионам было известно заранее. Жеребьёвка помогала сформировать окончательный календарь. В «Мастерс» попали «Северный Бастион», «Пей-Беги», «Пьём-Бежим», «Сб. Валерия Рейнгольда» и «Сб. Валерия Шмарова». В «Суперлигу» заявились «Северный бастион» (молодёжка), World Class, «Пельменная», «Трамплин» и «Трансконтейнер». Как показал футбол, команды очень разные, но тем и прекрасные. Футбол как всегда подарил интересные результаты.

Фото: Владимир Юрьев

Самый гуманный турнир в мире

Трансферное окно было открыто всего два дня, ровно накануне главного футбольного турнира. После его закрытия все переходы были запрещены. Исключение сделали только для вратарей, они могли заявиться за два коллектива сразу. В рамках первого игрового дня в «Суперлиге» свои чемпионские амбиции обозначил «Трансконтейнер». Если исход первой игры с «Бастионом» можно было расценивать как сенсацию – 1:1, то итог второй с World Class дал понять, что есть явный фаворит. После первых двух матчей разница мячей у «Трансконтейнера» была внушительная – 8:1. В своём стиле начала матчи и «Пельменная», но, уверенно выиграв у «Трамплина» — 3:1, команда растерялась и проиграла «Бастиону» — 1:4. Если у «Трансконтейнера», «Пельменной» и «Северного Бастиона» матчи шли по схеме 2 игры в день, то у «Трамлина» и World Class они растянулись на три дня — 1-2-1.



Похожая ситуация была и в дивизионе «Мастерс». «Пей-Беги» и «Сб. Валерия Рейнгольда» должны были сыграть по матчу в третий день. В начале турнира «Пей-Беги» уступили триумфатору прошлого турнира «Пьём-Бежим» — 1:3, а «Сб. Валерия Рейнгольда» проиграла с разницей всего в один мяч в дерби «Сб. Валерия Шмарова» — 0:1. При этом сразу две победы одержал «Северный Бастион», возглавив таблицу. Со счётом 2:1 и 4:2 были обыграны «Пьём-Бежим» и «Сб. Валерия Шмарова» соответственно.



Второй и третий игровые дни расставили по своим местам команды в дивизионах. Уверенно сыграл «Трансконтейнер» и возглавил таблицу в «Суперлиге» с 10 очками. Второе место занял «Северный Бастион», уступив «синим» лишь по дополнительным показателям. При этом ветеранский состав «Бастиона» единолично возглавил «Мастерс». Команда потеряла очки лишь раз, в игре с «Пей-Беги». Второе место в «Мастерс» заняли игроки из «Пьём. Бежим». В их активе одна из самых крупных побед на турнире – 9:1 над «Сб. Валерия Шмарова». «Сборная Шмарова» меж тем разместилась на 3-й строчке. Такое же место, но в другом дивизионе, заняла «Пельменная».

Фото: Владимир Юрьев

По иронии судьбы вынесенные матчи стали ключевыми для коллективов, в них играющих. Расклад тоже был схож. «Пей-Беги» в матче со «Сб. Валерия Рейнгольда» устроит и ничья. При этом «Сборной» нужна была только победа. Аналогично «Трамплин» должен побеждать World Class, тогда как последним достаточно 1 очка для выхода в плей-офф. По регламенту 4 из 5 команд выходят из группы и начинают матчи с полуфиналов. Удивительно, но почти все самые смелые прогнозы сбылись. «Сб. Валерия Рейнгольда» впервые забила на турнире только в 4-й игре и вырвала ничью у «Пей-Беги». Мы слукавим, если скажем, что «Сборная» могла одержать победу, «Пей-Беги» слаженно взаимодействовали друг с другом, при этом, размочив нули в таблице, команда Рейнгольда может быть вполне довольна собой. Должен быть полностью доволен собой «Трамплин». Ребята добились одной из главных сенсаций и обыграли финалиста прошлой «Спортволны» World Class – 1:0.



Этап плей-офф был также богат на сюрпризы. Везде, кроме итогов финальных матчей в «Суперлиге». «Трансконтейнер» не дал в себе усомниться. И пусть не вводит в заблуждение исход игры с «Трамплином» в полуфинале, «всего» 2:1. Запас прочности у команды дал о себе знать в финале с «Северным Бастионом» — 5:0. Интересно, но почти с таким же счетом «Бастион» обыграл в ½ «Пельменную» — 4:0. «Пельмешкам», как их ласково называют болельщицы, вообще не везло в тот день. В матче за 3-е место им достался разыгрывавшийся «Трамплин». Да, в группе «Пельменная» была сильней и интереснее, но матч за бронзу – это совсем другой уровень. Как выяснилось, постижимый для молодой команды в зеленой форме — 2:1. Итог – золото у «Трансконтейнера», серебро у «Северного Бастиона» и бронза у «Трамплина». Поздравляем!



«Мастерс» тоже показал себя во всей красе. В отличие от «Суперлиги», здесь на победу претендовали как минимум две команды – «Пьём. Бежим» и «Северный Бастион». Отрадно, что полуфиналы заставили понервничать фаворитов. Невероятно напряжённая игра была между «Бастионом» и «Пей-Беги». 2:2 в основное время и красивейшая серия пенальти, где пьющие и бьющие могли вырвать победу. Не получилось. «Бастион» в финале, где его уже ждала команда с созвучным названием «Пьём. Бежим». Ох и потрепала нервы ребятам в белой форме «Сб. Валерия Шмарова»! Ещё одна нервная, в хорошем смысле, игра, но исход не в пользу «Сборной» — 0:1. В матче за 3-е место одна из самых стабильных команд турнира «Пей-Беги» разошлась не на шутку и разгромила опустошённый коллектив Шмарова – 5:1. Финал стал ещё одной вишенкой. «Бастион» стрелял из всех орудий, но все вхолостую. Как всегда грамотная защита «Пьём. Бежим» и индивидуальное мастерство некоторых игроков позволили команде забить два мяча – 2:0. «Пьём. Бежим» — чемпион, второе место вновь у «Бастиона» и бронза у «Пей-Беги». Отличный выдался турнир!

Фото: Владимир Юрьев

До, во время и после футбола

Все участники турнира отметили красочную форму, которую вручили сборным командам перед турниром. «Как у мадридского Реала», — заметил кто-то из счастливчиков. И действительно, многим запомнилась форма «Мадрида» с надписью bwin на груди. Именно она украшала футболки спортсменов. Что значит эта надпись, долго объяснять не пришлось. Компания bwin – один из крупнейших букмекеров в мире – бренд, в июне официально представленный в России. Компания стала главным партнером фестиваля и обеспечила участников множеством красивых подарков. Главный достался победителю конкурса прогнозистов Марии Шевченко из Воронежа. Маша правильно угадала расклад всех команд по итогам основного турнира и получила настоящую футболку «Реала» с той самой надписью.



Не футболом единым жила «Спортивная волна». Фестиваль вместил в себя множество разнообразных соревнований. Одно из самых ярких прошло на пляже, на площадке для волейбола. Восемь команд, по четыре человека в каждой, два дня определяли лучшую в волейбольном соревновании. Самый массовый турнир в рамках «Спортволны» подарил двух победителей. В утешительном «серебряном» зачёте не было равных второму составу «Трамплина». В основной сетке блистали все полуфиналисты, но ярче всех ненасытные «Пьём-Бежим». Сначала пала «Пельменная» — 0:2. Затем финал, третья партия и вырванная из песка победа над «Командой Шмарова» — 2:1. Перед финалом, на разогреве, выступили в борьбе за 3-е место World Class и «Пельменная». World Class проявил настоящую силу воли. Уступив в первой партии, ребята собрались и довели матч до победы – 2:1. Заслуженная бронза на шее.



Новым для фестиваля было соревнование по большому теннису. Лучшим теннисистом стал Игорь Кузнецов из «Трамплина». Он отдал лишь один сет в трёх играх. Феноменальный результат! Меж тем Кирилл Хейфец, тот, кто этот сет отобрал, занял 3-е место. Серебряный призёр Сергей Шевченко так же хорошо шёл по турнирной сетке, пока не встретился с Кузнецовым в финале. Игорь же хорошо себя проявил и в настольном теннисе. Там у него бронза и три проигранные встречи. Всего одно поражение у обладателя второго места Алексея Фролова. Уступил он только абсолютно лучшему в пинг-понге Олегу Семёнову. Олег не потерпел ни одного поражения и набрал максимум очков. Настоящий чемпион! В других турнирах всё было чуть спокойнее. В дартсе Семенов занял 2-е место. Третье досталось Виктору Белову. А выиграл соревнование вратарь «Трансконтейнера» Фёдор Плотников. В соревновании по киберфутболу лучшим стал Егор Пронин, Виктор Белов остановился в шаге от победы и стал вторым, бронза у Романа Буславского.

Фото: Владимир Юрьев

Как всегда на самом высоком уровне оргкомитет подготовил детскую анимационную программу. Мамы и папы могли быть спокойны – у детей прошли свои спортивные соревнования, квесты, творческие конкурсы и просто развлечения. Дмитрий Сенников нашел время между играми и провел футбольный мастер-класс. Своеобразным мастер-классом можно назвать и ежедневные занятия по йоге от федерации йоги Москвы. Активной популярностью она пользовалась, конечно же, у мам. Удивительно, но и футбол вызвал у них неподдельный интерес. Было решено даже организовать выставочный матч среди девушек. Зрелище тут же увлекло всех болельщиков. Даже футболисты бегали чуть спокойнее, успевая разглядеть красоту на соседнем поле.

Фото: Владимир Юрьев

«Там, где неба кончается край…»

Все любители выездного активного отдыха прекрасно знают, что «Спортивная волна» всегда была за рамками скучных официозных мероприятий. Если отдыхаем, то только хардкор! Всё вместе и не пьём в одиночестве. Фраза «не пей один» стала народным слоганом фестиваля и чуть ли не официальным хэштегом. В народ она пошла и благодаря яркой вечерней программе. Рэпер ST в одном из своих выступлений организовал интерактивный фристайл. Пел он, пел зал, и точно никто не пил один. Вечерних концертов было целых три. Зажигали Оксана Почепа, она же «Акула», и авторы саундтрека к «Молодёжке» группа «Интонация». Но локальных концертов было гораздо больше. Вот Саша из «Интонации» импровизирует на рояле, а другой Саша «ST», подпевает ему в лобби-баре. Вот футболист «Северного Бастиона» Михаил Кричмарь радует всех любимыми песнями под гитару. Вместо поляны – пирс, а вместо костра – море! Настоящая сказка, ведь у многих в кармане есть пачка сигарет, и рай не потерянный, и календари не врут. Ещё есть время насладиться каждым днём «Спортивной волны».



Без музыки не обходилось ни одно из вечерних шоу. «Любовь с первого взгляда», такая актуальная для тех, кто приехал без пары, дала новые союзы не только среди участников на сцене, но и среди зрителей в зале. «Караоке-баттл» полностью перевернул представление зрителей о формате караоке в принципе. Участники не просто пели, а сражались за право быть лучшими. Настоящий спорт! Кавер-музыканты радовали бессмертными хитами на главной сцене, в сотне метров от бушующего ночного моря.

Фото: Владимир Юрьев

Ночь переходила в утро у тех, кто надевал очки, не прячась от солнца, а скрывая свой взгляд в соревнованиях по покеру. Около 7 часов шёл покерный турнир, где опытом и измором взял первое место представитель bwin Алексей Бабичев. При этом Лёша смело делился бонусами до 10 000 рублей со всеми участниками. Не в покере, конечно, а в рамках регистрации на www.bwin.ru. Возможно, такая щедрость помогла занять второе место теннисисту и футболисту Кириллу Хейфецу, третье же у Андрея Матвеева. Покер всегда считался спортом для умных людей, но, бесспорно, главными интеллектуальными соревнованиями были «Что? Где? Когда?» и «Медиаматрица». «Матрица» — новая дисциплина для «Спортволны», чем-то похожая на «Свою Игру». Лучшими в ней стали молодые парни из «Трансконтейнера». В «Что? Где? Когда?» лидер менялся чуть ли не после каждого вопроса, но в концовке стабильнее стали те, от кого соперники с опаской ожидали рывка. «Пельменная» набрала 18 очков из 24, что даже по меркам профессиональных турниров является достойным результатом. Они же и выиграли «хрустальные совы». Теперь ребят смело можно называть магистрами.

Фото: Владимир Юрьев

С приставкой «Супер»

«Каждый имеет право на второй шанс», — подумали в оргкомитете и решили организовать ещё один турнир по футболу, но на этот раз однодневный. Для команд не было никаких ограничений как по возрасту, так и по трансферам. При желании можно было бы хоть полностью поменять состав. Главное всё утрясти до первой официальной игры. Турнир получил статус «Суперкубка», и в него заявились 9 составов. Суть сетки максимально проста: проиграл – вылетел, выиграл – идёшь дальше.



Жребий распределил команды накануне. С 1/8 начали «Пей-Беги» и «Трамплин». Парадокс, но сошлись два бронзовых коллектива. Однако молодость взяла верх над опытом — «Трамплин» выиграл 3:1. В четвертьфинале ребят ждали старые знакомые из «Трансконтейнера». Кто-то из футболистов сказал, что «Трансконтейнер» выиграет с разгромом, а в итоге всего 1:0. Спокойно и не напрягаясь команда вышла в 1/2, где их уже ждали «Пьём. Бежим». На этот раз зрители увидели золотое дерби. Лучшие команды из двух дивизионов показали по-настоящему чемпионскую игру. «Пьём. Бежим» ещё в четвертьфинале уверенно обыграл ветеранский состав «Северного Бастиона» и в полуфинале не собирался сбавлять обороты. Вновь уверенная игра в защите у «сливочных» позволила команде подвести игру к серии пенальти. Неужели дрогнет Голиаф? Было видно, что многим так хотелось, чтобы «Трансконтейнер» оступился. Всё могло бы так и быть, но блистательная игра вратаря Фёдора Плотникова, втом числе отражённый пенальти, позволила фавориту выйти в финал.



Параллельно шли матчи на другом фланге сетки. World Class вновь неожиданно для себя и болельщиков уступил. На этот раз молодёжному составу «Северного Бастиона» — 0:1. Исход другого матча четвертьфинала опять решила серия пенальти. «Сб. Валерия Шмарова» играла на равных с «Пельменной», но опыт — сын ошибок трудных, дал о себе знать. «Пельменная» уверенно реализовывала свои моменты, и удача улыбнулась им – 2:2 в основное, 4:3 по пенальти. В полуфинале они выдали максимум и отлично сыграли как в нападении, так и в защите. «Бастион» взят – 3:0.



В матче за бронзу «Северный Бастион» и «Пьём. Бежим» никого не удивили, опять пенальти — 4:1! Кто больше пьет, тот, видимо, быстрее бежит. Победу одержали «Пьём. Бежим». Венчал футбол на «Спортивной волне» очередной финал, третий по счету! Этот финал можно было смело назвать «игрой в удовольствие». «Пельменная» была безмерно рада попаданию в завершающую стадию. «Трансконтейнер» немного подустал, но выглядел свежее. Никто не удивился, когда после свистка судьи об окончании игры, триумфатором Суперкубка стал именно «Трансконтейнер». Однако по лицам футболистов было видно: «Победа важна, но участие важнее!».

Фото: Владимир Юрьев

Всё только начинается

Сложно представить, как эти люди жили раньше без «Спортивной волны». Не только спортивная, но и эмоциональная волна захлестнула каждого, кто приехал в Белек на эту яркую неделю. Неделю длиною в жизнь. Девятый вал накрыл участников после церемонии закрытия. Никаких слёз, сентиментальных речей, только улыбки и радость. Как мы и писали вначале, радость не только от выигранных кубков, но и от самого факта участия в настоящем празднике для спортсменов, болельщиков, детей и взрослых.



Каждый участник «Спортивной волны» имеет возможность добавиться в специальный чат в WhatsApp. Удивительно, но сообщений в нём стало гораздо больше именно после фестиваля. Возможно, все уже скучают друг по другу. Возможно, эмоции ещё слишком яркие. Очевидно одно – каждый из сотни участников этого чата уже знает, где проведёт майские праздники в 2018 году.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спортивная волна».