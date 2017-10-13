«Ливерпуль» — «МЮ» и ещё 6 матчей выходных, которые нельзя пропустить

Две суперигры в Серии А и главный матч тура РФПЛ. Суббота будет жаркой.

«Лион» — «Монако»

Ослабленный летним трансферным окном «Лион» пока не впечатляет. Зато самый популярный счёт в их матчах — 3:3, так они сыграли с «Бордо», «Дижоном» и «Анже». Вряд ли сильнейшая атака «Монако» с Фалькао и Йоветичем забьёт в ворота «Лиона» меньше трёх.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Матч с «Ливерпулем» по сути первое серьёзное испытание для «Манчестера» в этом сезоне. В первых семи турах команда Моуринью не проиграла ни разу, но играла с соперниками из нижней части таблицы. «Ливерпуль» хоть и нестабилен, но достаточно силён. Будет интересно, как между собой сыграют соперники «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов.

11 команд, которые ещё не проигрывали в своих чемпионатах Как они это делают?

«Краснодар» — ЦСКА

В главном матче тура РФПЛ сыграют команды, которые в последнее время выступают не слишком успешно. Краснодарцы проиграли уже два матча подряд, «Зениту» и «Арсеналу», а ЦСКА не смогут помочь Дзагоев, Головин и Васина. Хороший шанс для команды Галицкого вернуться в гонку за Лигу чемпионов и обыграть прямых конкурентов.

«Ювентус» — «Лацио»

Вторую и четвёртую команды Серии А разделяет всего три очка. «Лацио» в этом сезоне уже успел разгромить «Милан», а в последнем матче забил шесть мячей «Сассуоло». «Ювентусу», который в прошлом туре упустил победу со счёта 2:0, стоит опасаться.

Не сравнивайте Дибалу и Месси. Пока это смешно «Ювентус» впервые теряет очки, когда его лидер проводит слабейший матч в сезоне, – это логично.

«Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг»

Дортмундцы, как и «Манчестер Юнайтед», ещё не проигрывали во внутреннем чемпионате и потеряли всего два очка. Матч с «Лейпцигом» — проверка для команды Боша, которая в последних четырёх играх забила 16 мячей.

«Рома» — «Наполи»

7 матчей, 7 побед, 21 очко — статистика «Наполи» в Серии А. Одну римскую команду команда Маурицио Сарри уже обыграла, на очереди — «Рома». Соперник неаполитанцев проиграл пока только миланскому «Интеру». Что ж, если римляне обыграют «Наполи», то помогут скорее «Ювентусу».

«Атлетико» — «Барселона»

«Барса» тоже не теряла очков в Ла Лиге, но может сделать это уже в следующем матче. «Атлетико» наверняка упрётся и постарается зацепиться хотя бы за ничью в матче с прямым конкурентом. К тому же на новом «Ванда Метрополитано» мадридцы пока очков не теряли.