«Спартак скорее здоров, а РФПЛ — не очень

Глушаков вернулся и забил, команда Карреры не сдулась в концовке, но приятного в Грозном всё равно было мало.

Первый забитый мяч получился только благодаря тому, что все поскользнулись, но никто не упал.

Коричневая субстанция

Российская лига вернулась после перерыва и сразу вляпалась во что-то коричневое. На этой субстанции, местами разбавленной зеленью, игроки спотыкались и поскальзывались, выглядя дурно, комично и неумело.

Но мы никого не критикуем. От проблем не застрахован даже не самый бедный представитель страны, которая летом примет чемпионат мира. Ну, бывает такое, что трава – дрянь, и ничего, кроме покупки новой, со старой уже не сделать. Это ведь не название менять, здесь нужно ждать перерыва или вообще конца чемпионата.

Кстати, о паузах. Последнюю игру на «Ахмат-Арене» грозненцы проводили аж месяц назад, месив глину с «Локомотивом». Выглядело это так скверно, что решение перенести следующий матч с «Рубином» на стадион имени Белимханова показалось не просто логичным, а спасительным. На лечение, утрамбовку и озеленение «грядки» времени было достаточно – «Спартак» приезжал аж через месяц.

Но что-то пошло не так.

Есть предположение, что на состояние «Ахмат-Арены» мог повлиять матч сборных России и Италии. Тот самый, где голы забивали Рамзан Кадыров, Роналдиньо и Александр Кержаков.

Во всяком случае, в промежуток после матча России с Италией и перед «Спартаком» газон в Грозном пришёл в такую форму, что игроки «Ахмата» решили дважды на нём тренироваться, чтобы понимать, как на этом играть.

Идея была хорошая, но не помогло. И «Спартаку» тоже. Чистенького, красивого футбола не получилось, зато было весело.

«Спартак» выздоравливает

В Чечне вышла отличная вертикальная игра на выносливость. И в ней, как ни парадоксально, «Спартак» выглядел фаворитом не только за счёт качества исполнителей. Команда Массимо Карреры, в отличие от грозненского газона, выглядела здоровее, чем раньше.

Несколько дней назад я общался с Джиорджио Д’Урбано – тем самым тренером по физподготовке, которого обвиняют массово и примерно во всём. Мы почти два часа обсуждали горы, лыжи, волейбол, «Аталанту» и «Сиену», из которой он по очень интересной причине не ушёл бы даже в «Ювентус». Также я успел услышать уверенное мнение Джорджо, что тренерский штаб не совершал серьёзных ошибок в подготовке, а травматизм — это череда как случайных, так и логических совпадений. После этого тренер ушёл на занятие, а следующую тему мы договорились обсудить позже.

Я обязательно спрошу у Джорджио о том, что ни он, ни Хавьер Нойя (другой тренер по физподготовке) не работали в клубах, игравших по 2-3 матча в неделю. И если в прошлом году, например, Джано мог получить микроповреждение в субботу, в понедельник пережить укол плазмы и выздороветь к следующему туру, то при нынешнем графике вместо лечения предполагается лишь усугубление.

То же самое и с серией голов, пропущенных «Спартаком» в последние минуты. Можно сколько угодно приводить цифры, что команда бегает не меньше, чем раньше, но визуальность проблемы останется очевидной. В какой-то момент произошла системная ошибка, которую не было времени исправить.

Но в матче с «Ахматом» мы увидели уже другую команду. Критикуемый Глушаков вернулся и был везде: боролся, перехватывал, отдавал, подключался и бил. Голевая атака на 30-й минуте жила именно по такому сценарию – ассистентом капитана выступил Промес, чудом устоявший на ногах и проткнувший мяч под удар Денису.

Что-либо ещё Квинси сделать не удалось – для условий матча он выглядел слишком техничным. «Спартак» же в первом тайме поборол «Ахмат» командой, чего с красно-белыми не было давно.

Вторая половина получалась не менее лёгкой для восприятия. Комбинации у команды не получались, атаки выглядели случайными, а моменты возникали за счёт ошибок защитников. На 69-й минуте ужасно сыграл Таски, придумавший безумный подкат в собственной штрафной. Далеко отпустившему мяч Берише достаточно было сделать протык и ждать, пока судья поставит пенальти, а Родолфо его реализует.

Но «Спартак» вновь оказался достаточно мощным, чтобы не сдуться. Создателем гола вновь стал Глушаков: он отдал разрезающую передачу на выход Адриано, Луис на рывке успел обыграть вратаря и катнуть мяч на пустые ворота Мельгарехо.

Самые страшные для Карреры последние 15 минут вновь получились тяжёлыми: Мбенг попал в перекладину, а Селихов несколько раз разбирался в суматохе после угловых. Но на этот раз «Спартак» точно не выглядел тяжёлым и испуганным, сохранив победу и вернувшись в зону еврокубков. И вот эта победа была очень похожа на те, которых команда добивалась в прошлом сезоне.