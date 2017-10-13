Её ожидания — её проблемы. Андрей Аршавин снова разводится

Его трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Андрей Аршавин разводится уже во второй раз – что нужно об этом знать.

Экс-игрок сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала», а ныне футболист «Кайрата» Андрей Аршавин вновь оказался за бортом семейной идиллии. О разрыве отношений сообщила 35-летняя Алиса Казьмина. Но сначала экскурс в историю.

Первой женой футболиста была Юлия Барановская, с которой он прожил 10 лет. За этот период семья Аршавиных успела пожить в Санкт-Петербурге, когда Андрей играл за «Зенит», и в Лондоне — во время выступления за «Арсенал». Но длилось оно совсем не долго. Точнее, не долго россиянин пользовался доверием Венгера. А роль запасного изменила его. И не только как спортсмена, но и как семьянина. Так появилась Алиса Казьмина. На тот момент у Юлии и Андрея уже было двое детей и вот-вот ожидался третий. Но этого пылкого влюблённого не остановило.

В 2012 году состоялся громкий развод Аршавиных, которому предшествовали продолжительные судебные разбирательства. В результате Андрей обязался выплачивать матери с тремя детьми половину всех своих доходов.

Для бывшей звезды русского футбола открылись все дороги, и скрывать отношения с журналисткой и моделью Алисой перестало быть необходимым. Через четыре года знакомства Андрей Аршавин женился во второй раз. На этот раз — хеппи-энд? Увы. Вновь семью Аршавиных, уже вторую, ожидало фиаско.

Алиса Казьмина сообщила «Лайфу» следующее.

«Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят… Я ни к кому не ушла, сразу говорю. Я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так.

Мне почему-то все писали, что он от меня уйдёт. А в итоге-то я от него ушла. Почему вся страна думала, что только он меня может бросить с тремя детьми, что я совершенно невостребованная женщина? Да у меня знакомая с четырьмя детьми недавно замуж вышла!

Давайте будем говорить о наших отношениях, когда он закончит в футболе. Это случится через два месяца. Поверьте, думаю, это случится с «Кайратом» уже скоро.

Моё материальное состояние ухудшилось с уходом от первого мужа к Андрею, если по-честному. У бывшего мужа не было детей, ему не надо было платить 50 процентов алиментов».

Жена Аршавина сообщила, что ушла от футболиста

Но это ещё не всё. На «Лайфе» появилась информация, что Алиса ушла от Андрея из-за измены: «Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе».

Если эти сведения подтвердятся, то игрока «Кайрата» можно смело поздравить с дублем-близнецом. Но с поправками: не десять лет, а один год; не трое своих детей, а один; не он ушёл из семьи, а она. Вот, собственно, и всё. В остальном это две семейные истории Аршавина. Остались ли силы на третью? И нужна ли она экс-звезде?

