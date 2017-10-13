Её ожидания — её проблемы. Андрей Аршавин снова разводится

Экс-игрок сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала», а ныне футболист «Кайрата» Андрей Аршавин вновь оказался за бортом семейной идиллии. О разрыве отношений сообщила 35-летняя Алиса Казьмина. Но сначала экскурс в историю.
Первой женой футболиста была Юлия Барановская, с которой он прожил 10 лет. За этот период семья Аршавиных успела пожить в Санкт-Петербурге, когда Андрей играл за «Зенит», и в Лондоне — во время выступления за «Арсенал». Но длилось оно совсем не долго. Точнее, не долго россиянин пользовался доверием Венгера. А роль запасного изменила его. И не только как спортсмена, но и как семьянина. Так появилась Алиса Казьмина. На тот момент у Юлии и Андрея уже было двое детей и вот-вот ожидался третий. Но этого пылкого влюблённого не остановило.
В 2012 году состоялся громкий развод Аршавиных, которому предшествовали продолжительные судебные разбирательства. В результате Андрей обязался выплачивать матери с тремя детьми половину всех своих доходов.
Для бывшей звезды русского футбола открылись все дороги, и скрывать отношения с журналисткой и моделью Алисой перестало быть необходимым. Через четыре года знакомства Андрей Аршавин женился во второй раз. На этот раз — хеппи-энд? Увы. Вновь семью Аршавиных, уже вторую, ожидало фиаско.
Алиса Казьмина сообщила «Лайфу» следующее.
«Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят… Я ни к кому не ушла, сразу говорю. Я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так.
Мне почему-то все писали, что он от меня уйдёт. А в итоге-то я от него ушла. Почему вся страна думала, что только он меня может бросить с тремя детьми, что я совершенно невостребованная женщина? Да у меня знакомая с четырьмя детьми недавно замуж вышла!
Давайте будем говорить о наших отношениях, когда он закончит в футболе. Это случится через два месяца. Поверьте, думаю, это случится с «Кайратом» уже скоро.
Моё материальное состояние ухудшилось с уходом от первого мужа к Андрею, если по-честному. У бывшего мужа не было детей, ему не надо было платить 50 процентов алиментов».
Но это ещё не всё. На «Лайфе» появилась информация, что Алиса ушла от Андрея из-за измены: «Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе».
Если эти сведения подтвердятся, то игрока «Кайрата» можно смело поздравить с дублем-близнецом. Но с поправками: не десять лет, а один год; не трое своих детей, а один; не он ушёл из семьи, а она. Вот, собственно, и всё. В остальном это две семейные истории Аршавина. Остались ли силы на третью? И нужна ли она экс-звезде?