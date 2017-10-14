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Текст: «Чемпионат»
Фото: Reuters

Аргентина и Испания устроят сборной России проверку

И пройдёт она в России. В РФПЛ «Спартак» в гостях обыграл «Ахмат», а в АПЛ Гаврдиолу назвали лучшим тренером. Главное — в обзоре дня.
14 октября 2017, суббота. 00:00 Футбол

Сборная России 11 ноября сыграет с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости о проведении двух контрольных матчей с участием национальной команды России в ноябре.

11 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Аргентины, 14 ноября – с Испанией. Обе встречи состоятся в России. О местах проведения и времени начала матчей РФС проинформирует дополнительно. Этими встречами сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году в рамках подготовки к домашнему чемпионата мира, который пройдёт следующим летом.

Товарищеский матч с Испанией в Санкт-Петербурге

Официальный сайт сборной Испании объявил, что гостевой товарищеский матч с командой России пройдёт на стадионе в Санкт-Петербурге. Перед вылетом в Россию сборная Испании 11 ноября сыграет на своём поле контрольный матч с командой Коста-Рики.

Ранее РФС объявил о достижении договорённости о проведении контрольных матчей сборной России в ноябре с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Этими встречами российская сборная завершит программу контрольных матчей в 2017 году в рамках подготовки к домашнему чемпионата мира, который пройдёт следующим летом.

«Спартак» обыграл «Ахмат», одержав первую гостевую победу в этом сезоне РФПЛ

«Спартак» на выезде победил «Ахмат» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

На 30-й минуте Денис Глушаков вывел красно-белых вперёд. На 70-й в ворота «Спартака» впервые в текущем сезоне РФПЛ был назначен пенальти, который реализовал Родолфо, но спустя две минуты Лоренсо Мельгарехо забил второй мяч гостей, который оказался победным. «Спартак» одержал первую победу на выезде в текущем сезоне РФПЛ и, набрав 20 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Ахмат» (17) — шестой.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
13 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 – Глушаков – 30, 1:1 – Родолфо – 70 (пен), 1:2 – Мельгарехо – 72

Видео голов можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.

«МЮ» готов заплатить рекордные £ 170 млн за Кейна

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна £ 170 млн (около € 190 млн), что станет рекордом для АПЛ. 24-летний футболист недавно сказал, что находится в лучшей форме — в текущем сезоне Кейн забил шесть мячей в семи матчах чемпионата Англии.

Ранее СМИ связывали Кейна с возможным переходом в «Реал», однако, как сообщает The Sun, «Манчестер Юнайтед» готов потратить серьёзные средства, чтобы форвард «Тоттенхэма» усилил линию атаки «красных дьяволов». Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью очень хочет видеть Кейна в своей команде. Манкунианцы готовы поднять зарплату Гарри до £ 140 тыс. (около € 155 тыс.) в неделю.

ЦСКА проявляет интерес к экс-нападающему «Крыльев Советов» Яховичу

Нападающий Адис Яхович, известный в России по выступлению за «Крылья Советов», интересен ЦСКА, сообщает Sporx.

Согласно информации источника, представители ЦСКА уже ведут переговоры с агентом македонского футболиста. Помимо «армейцев», в услугах 30-летнего Яховича, права на которого принадлежат «Гёзтепе», заинтересованы «Бешикташ» и «Антальяспор». Контракт нападающего с «Гёзтепе» действует до лета 2018 года. В текущем сезоне турецкой Суперлиги Адис Яхович в 7 матчах забил 7 мячей и отдал 2 результативных паса.

Гвардиола – лучший тренер в АПЛ по итогам сентября

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам сентября, говорится на сайте лиги.

Испанский специалист обошёл таких тренеров, как Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Арсен Венгер («Арсенал»).

В сентябре «Манчестер Сити» выиграл все четыре матча АПЛ, разгромив «Ливерпуль» (5:0), «Уотфорд» (6:0) и «Кристал Пэлас» (5:0), а также переиграв «Челси» (1:0). Это вторая награда Гвардиолы с момента его работы в Премьер-лиге.

Фото можно посмотреть на странице АПЛ в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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