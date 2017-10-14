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Текст: Сергей Титов
Фото: http://www.spartak.com/

Глушаков вернулся. И «Спартак» сразу стал лучше

Капитан наконец-то в порядке – гол и голевая передача.
14 октября 2017, суббота. 09:00 Футбол

Сейчас пойдут разговоры из каждого утюга о возвращении чемпионского «Спартака», а красно-белые ветераны снова начнут читать заготовленный текст о разносе следующего соперника перед каждым матчем. Пока остыньте – думать о чемпионской гонке «Спартаку» после матча в Грозном рано. Но правильный сигнал «Спартак» всё равно дал: футбол образца прошлого сезона постепенно возвращается. Он не завязан на тактических схемах и хитроумных установках – главными факторами золота в прошлом сезоне были трофейный голод, бешеный настрой, взаимозаменяемость, испепеляющий прессинг и мощнейшая функциональная готовность, позволявшая слаженно давить до финального свистка.

Почти чемпионский «Спартак». Команда, которая побеждает на чем угодно
Глушаков вернулся и забил, команда Карреры не сдулась в концовке, но приятного в Грозном всё равно было мало.

Символом чемпионского «Спартака» справедливо стал Денис Глушаков. Свои тактические проблемы и ошибки Глушаков перекрывал сильной беговой работой и настроем, выливавшимся в регулярные важные голы. Игроку такого склада важно оставаться в лучшей физической форме постоянно, иначе проблемы выйдут на первый план (как с Глушаковым и случилось). После Кубка конфедераций капитан «Спартака» жаловался, что не смог полноценно отдохнуть, и заваленный старт сезона напрямую стоит связывать с этим. По беговой и рывковой активности Глушаков не стал хуже по сравнению с чемпионским сезоном, но часто выдыхался или терял концентрацию – и тогда у красно-белых начинались проблемы. Денис мог откровенно остановиться, когда «Динамо» начинало голевую контратаку после его потери, или сдуться и проиграть все единоборства в последние 15-20 минут матча.

Проблемы с физикой ещё не пропали насовсем, матч в Грозном это доказал. Цифры Глушакова после перерыва намного хуже, чем до – всего 14 передач и 20% выигранных единоборств. Но Глушаков образца первого тайма помог «Спартаку» провести один из самых цельных игровых отрезков в сезоне. Вернулся тот Денис, к которому мы привыкли – с ошибками и абсолютно бесполезными дальними ударами (пора бы уже признать, что залетать так, как в прошлом сезоне, у Глушакова больше не будет никогда), но качественно отбирающий и регулярно возвращающий «Спартаку» мяч на подборах.

Вынужденный отдых Глушакова после травмы – главная, но не единственная причина, почему «Спартак» так легко выиграл центр поля в Грозном. Массимо Каррера понял, что два лучших матча сезона красно-белые провели, когда выстраивались 4-3-3, а ближе к центру поля садился Александр Самедов. Так в стратегически важной зоне у «Спартака» появилось численное преимущество: грозненцы сыграли с двойкой хавбеков БацуевИсмаэл, один из них вообще не начинал матчи Премьер-Лиги с первых минут, а других вариантов из-за травм не было. Бацуев ожидаемо поплыл под давлением, а в голевой атаке Глушаков спровоцировал Аюба на пас под свой перехват.

Каррера не старается переделать Глушакова, лучше задействовать капитана в начальной стадии атаки – здесь показательно, что лучший сезон в карьере Глушаков провёл, когда тренер снял с него часть обязанностей, переложил функции билд-апа на Фернандо. Но функциональное состояние Глушакова важно для «Спартака»: красно-белым нужна батарейка, источник энергии, способный навязать давление и обеспечить интенсивность в любом эпизоде. Фернандо точно лучше Дениса, как пасующий и разгоняющий атаки, Пашалич – как обеспечивающий контроль мяча в середине поля, но в организации прессинга важнее остальных именно Глушаков.

Влияние Дениса на пятничный «Спартак» трудно переоценить. Выйдя в старте отдохнувшим, Глушаков помог найти красно-белым искомую интенсивность, собирал подборы и обеспечивал возврат мяча после потерь. После перерыва «Спартак» перестал контролировать игру, перешёл на оборонительный режим, и здесь напрашивается связь – это из-за того, что Глушаков снова устал. Капитан вновь открывал сквозняк в центре поля, но в моменте со вторым голом «Спартак» даже внезапно извлёк из этого плюс: открытую середину смог подстраховать Комбаров, после чего атака полетела уже на ворота грозненцев.

У «Спартака» всё ещё достаточно игровых и тактических проблем, которые нужно решать. Против схемы с тремя центральными защитниками совсем пропали фланги – Педро Роша исчез с поля со стартовых минут, Квинси Промесу приходилось искать мяч в центральной зоне. Край Ещенко превратился в пушечное мясо: Бернард Бериша, державший левый фланг в одиночку, возил Ещенко, заработал на себе жёлтую карточку, пенальти и создавал главную остроту грозненцев. Зато центр поля был уверенно выигран. Даже при том, что Денис Глушаков провёл на прошлогоднем уровне всего тайм.

Говорить о чемпионской гонке рано, но матч может стать для «Спартака» переломным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Денис Глушаков
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