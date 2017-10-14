6 вещей, которые Хохлову как можно скорее нужно сделать в «Динамо»

Наладить психологическое состояние команды

Обсуждать фотографии из раздевалки «Динамо» не так резонансно, как красно-белые кадры, но история «Динамо» практически повторяет историю с фотографиями «Спартака». В прошлом сезоне у бело-голубых была команда-семья, проводившая много времени вне поля, и фотографии в соцсетях объясняли классную атмосферу внутри команды. Сейчас нет результатов, пропала атмосфера «семьи», и карточки из раздевалки тоже пропали.

Сейчас Хохлову важно заставить игроков собраться и биться за неосязаемое – престиж, букву «Д» и так далее. Задача на самом деле сложная. Главный мотивирующий фактор у игроков отняли: их контракты составлены так, что премиальные составляют гораздо больше месячного оклада, но в «Динамо» до сих пор не выплатили деньги за подъём в Премьер-Лигу. Мотивировать игроков, когда главный рычаг мотивации сломан, – это Россия, это нормально.

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Срочно поднять планку результатов

Дмитрий Хохлов логично понимает, что срочное достижение результатов важнее качества игры. Дело здесь не только в дефиците времени на отработку новой тактики, которую можно адаптировать к нынешнему составу «Динамо». Просто после тренерской отставки часто случается «возврат к среднему»: если при старом тренере планка результатов падает ниже ожидаемого, то при новом случится встряска, и результаты вернутся в норму.

Уже после возврата к среднему можно думать об улучшении качества игры – сейчас важен именно результат.

Более того, квалификация тренера может напрямую не влиять на результаты. Голландский экономист Бас тер Виль доказывал в своём исследовании, что при одинаковых условиях и.о. главных тренеров работают не хуже полноценных главных. Сейчас Хохлов назначен не временщиком, но у него лишь минимальный опыт работы на взрослом уровне. И даже при этом планка результатов с ним должна подняться.

Обратить внимание на физподготовку

Делать выводы о Дмитрии Хохлове как тренере по отрезку времени в «Кубани» очень сложно – Хохлов попал в краснодарский клуб, когда там по обыкновению был бардак, уходили лучшие игроки и пропадали деньги. Но одна деталь кубанской работы бросается в глаза: команда была плохо готова физически. Четырежды за 8 матчей с Хохловым «Кубань» упускала преимущество в счёте, каждый раз – во втором тайме, а в обоих матчах с топ-командами, «Краснодаром» и ЦСКА, подсаживалась в концовке и пропускала на последних минутах.

Судя по первым шагам на посту главного тренера «Динамо», Хохлов учится на своих ошибках. В клуб вернулся Петру Лазареску – специалист по физподготовке, работавший в штабе «Динамо» с Даном Петреску. У того «Динамо» были тактические и стилистические проблемы, но физика всегда была на уровне и определяла состав москвичей: из-за неё перестал играть Звездан Мисимович, зато пробивался в основу бегунок Иван Соловьёв. Динамовцам, не знакомым с методами Лазареску, стоит готовиться к диктатуре. Лазареску – ярый противник употребления алкоголя, даже пива, бургеров, сосисок и прочей жирной пищи. Рацион в новом «Динамо» тоже будет другим.

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>>> Хохлов: исходя из результатов, был готов возглавить «Динамо»

Пока Панченко лечится, сделать ставку на Вандерсона

Осенью Вандерсон почти не играл за «Динамо» из-за лишних килограммов, но теперь бразильца будет контролировать Петру Лазареску. Так что либо Вандерсон откажется от запасов фасоли, которую возит из дома в Россию, либо зачахнет у второго тренера подряд. Для «Динамо» нужнее первый сценарий: без Панченко Вандерсон – единственный игрок в команде, умеющий вскрывать защиту передачами вразрез и открываться в коридорах между линиями. В пересчёте на 90 минут игрового времени Вандерсон отрезает защитников чаще, чем Ману Фернандеш, Квинси Промес и Алан Дзагоев (9,04 Impect/90min) – и это даже в функциональном состоянии, из-за которого его отправляли в запас. Важность Вандерсона для «Динамо» объясняется просто – пока Панченко травмирован, он единственный, кто может раскрасить серую по рисунку игры команду.

Рискнуть и поменять позицию Морозову

Одна из самых мощных сцен фильма «Человек, который изменил всё» о Билли Бине – история, когда скауты за бумагами и кучей еды обсуждают своих кандидатов на замену звёздным игрокам, а Бин подкидывает своих. На все попытки отмести варианты Бина через различные аргументы – «он превратился в тусовщика», «у него сломано плечо», «он никогда не играл на этой позиции», – Билли отвечал одной фразой: «Он занимает базу».

Дмитрий Хохлов (или хоть кто-то из тренеров в Премьер-Лиге) должен посмотреть на Григория Морозова с тем же подходом. Оцените Морозова через призму статистики, понаблюдайте за ним на видео – и поймёте, что Григорий участвует в атаках нетипично для крайнего защитника. Редко уходит глубоко во фланг, предпочитает играть ближе к центральной зоне, много пасует в середину, отрезая стройные линии соперника. Маленькая выборка не даёт оценить Морозова по достоинству, но в нынешнем сезоне он делал в среднем 69 передач за игру и отрезал ими в среднем 112 соперников – цифры говорят не только о том, что Морозов банально вышел в двух матчах, где «Динамо» хорошо двигало мяч. Он умеет пасовать из глубины.

Регулярные ошибки Морозова как крайнего защитника (он постоянно сваливается в центр, помогая сопернику создавать ширину) сочетаются с сильным видением поля и поставленным первым пасом. Время рисковать: из центральных полузащитников «Динамо» лишь Зотов может обеспечивать качественную циркуляцию мяча. Перевод Морозова в опорную зону способен вызвать шок у игрока, с детства выходящего на флангах защиты, но здесь важнее, что Григорий соответствует тактической потребности команды. Он умеет пасовать из глубины.

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Вернуть в основу молодёжь

Одно качество Дмитрия Хохлова как тренера уже точно известно – он любит возиться с молодёжью и подводит её к основному составу. Проблемы начинались при переходе во взрослую команду – Морозов, Ташаев, Катрич были готовы к основе «Динамо», но без палки Хохлова в разное время сбавляли в требованиях к себе, останавливались в развитии, а тренерский штаб постепенно задвигал их. У Юрия Калитвинцева после возвращения в Премьер-Лигу молодёжь ушла на вторые роли – даже после самого эмоционального момента динамовского сезона, гола «Спартаку», Александр Ташаев остался на скамейке на следующий матч.

Хохлов – лучший учитель для молодых игроков, стагнировавших или застрявших при переходе из юношеского футбола во взрослый. Для них он авторитет, в отличие от Кобелева и Калитвинцева: когда Андрея Кобелева увольняли из «Динамо», один из молодых игроков в открытую писал друзьям, что ему пофиг на тренера, впервые выпустившего его в основе. Вместе с Хохловым могут подняться в основу и лучшие игроки молодёжной команды. Первый кандидат – Станислав Лацевич, 18-летний нападающий-живчик, у которого есть скорость, понимание свободных зон и умение резко туда врываться. Главное – не продолжить карьеру, как другие товарищи по «Динамо», и не поддаваться головокружению.