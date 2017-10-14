Хороший парень против плохого парня. Самый крутой футбольный Versus Англии

Клопп и Моуринью совсем непохожи друг на друга. Но это только на первый взгляд.

«Моуринью выиграл войну», — резюмировал Гвардиола дуэль с Жозе Моуринью в Испании.

На протяжении трёх лет эксцентричный португалец напалмом жёг нервные клетки Пепа, превратившись в его ночной кошмар. Он подогревал скандалы, рассказывал о влиянии «Барселоны» на судей и насмехался над философией сине-гранатовых. В конце концов, у помешанного на совершенстве и идеальном моральном облике Гвардиолы сдали нервы, и он был вынужден на год отойти от футбола. Жозе и правда выиграл ту войну. Не футбольную, нет, психологическую. Португалец не первый год доказывает, что он из той породы тренеров, которые не гнушаются никаких способов ведения кампаний по завоеванию трофеев.

Но в Англии у него сразу несколько противников, которых регулярно надо выводить из себя. С кем-то он справляется…

Но с некоторыми попытки вести битвы на пресс-конференциях пока проваливаются. Главный соперник Жозе в этом плане – добродушный очкарик Юрген Клопп, брат и отец для игроков «Ливерпуля», который в редких приступах гнева еле сдерживает себя, чтобы с хищным оскалом не наброситься на окружающих с кулаками.

Моуринью «радушно» встретил немца, когда тот только подписал контракт с «Ливерпулем»:



«Я здесь, чтобы тренировать «Манчестер Юнайтед», а не размахивать руками в воздухе», — говорил Моуринью, который так и не мог забыть довольное лицо Клоппа, когда Роберт Левандовски отгружал четыре мяча его «Реалу».

7 тренеров, которые не ноют после поражений Юрген Клопп, Луис Энрике, Диего Симеоне и другие тренеры с развитым чувством личной ответственности.

7 тренеров, которые не ноют после поражений

«Жозе называет себя Special One (Особенный)? Окей, тогда я Normal One (Нормальный)», — парировал Клопп.



Тогда-то и стало понятно, что у Юргена и Жозе на самом деле много общего. Пусть они совершенно разные по духу и стилю тренеры.



Знаменитый аргентинский тренер Карлос Бьянки, четырежды бравший Кубок Либертадорес с «Велес Сарсфилд» и «Бока Хуниорс», в одном интервью расписал 10 негласных правил тренера. Ни одно из них не соприкасалось с тактикой и игрой на футбольном поле. В главном пункте он



употребил слово «лидеразго», означающее некую форму лидерства, которая граничит с культом личности. И Клопп, и Моуринью, придерживаются этого постулата.

Моуринью снова прилетел в Москву. Как меняется Особенный Жозе не проигрывал ЦСКА в Москве, а теперь говорит, что этот состав – сильнейший у «армейцев», который он видел.

Моуринью снова прилетел в Москву. Как меняется Особенный

Об образе Жозе мы уже знаем давно. Постоянные подколы в адрес оппонента, открытое давление на судей, эпатаж на пресс-конференциях. Когда большие клубы приглашают на тренерский мостик «Особенного», они выписывают себе не только гениального тренера, но и яркое медиа-лицо, которое будет продвигать своё имя и бренд клуба всеми возможными способами. Моуринью – гарант хайпа. Пусть порой и чёрного. Европейские журналисты рассказывают, что при общении с большинством бывших игроков Жозе складывается ощущение, что ты разговариваешь с членом секты. Они боготворят своего бывшего наставника и с упоением повествуют о том, как Моуринью читал их мысли и мог управлять их настроением. Всё это – образ Жозе. Старший товарищ и щит для своих игроков, и бешеный зверь для тренеров других команд.

С точки зрения медийного образа Клопп – полная противоположность Моуринью. Сложно посчитать, сколько очков сломал Юрген, запрыгивая в гущу своих игроков после завоевания трофея или просто забитого гола. Его гримасы, забеги по бровке, метания в технической зоне и тёплые объятия со своими игроками не оставляют сомнений – с футболистами тренер очень близок. При этом Клопп не ведёт себя вызывающе на пресс-конференциях. Более того, человека добродушнее в футбольном мире просто невозможно отыскать.



Маленькая история из журналистского цеха. На пресс-конференции Клоппа в Москве перед матчем со «Спартаком» работала девушка, мягко говоря, не лучшим образом разбирающаяся в футбольной тематике. Вместо того, чтобы беситься из-за затяжных пауз, Юрген на листочке написал, как пишется имя «Квинси Промес» и с ухмылкой подсказал, что это самый опасный игрок «Спартака». Ну как такому не симпатизировать?

Как «Ливерпуль» Клоппа становится «Барселоной» Раньше Юрген Клопп ненавидел «Барселону», а теперь его «Ливерпуль» выглядит даже более сине-гранатовым, чем «Сити» Гвардиолы.

Как «Ливерпуль» Клоппа становится «Барселоной»

При этом Юрген не спешит ввязываться в войну слов с Моуринью. Как-то Жозе сказал, что Клопп считает себя важнее, чем он есть на самом деле. В прошлом сезоне во время очного противостояния оба тренера так вообще чуть было не начали стучать по лицам друг друга кулаками.

Вроде вот он, скандал для прессы. Но как ответил немец на пресс-конференции, когда ему предложили «пнуть» проваливающего сезон Маура? Он похвалил его:

«Вся критика «Манчестер Юнайтед» — дерьмо. Нравится ли вам, как команда играет, или нет – почему его должно это волновать? Он побеждал в Лиге чемпионов чаще, чем я в ней участвовал».



Моуринью и Клопп – два харизматика, работающих примерно по одним и тем же лекалам «лидеразго». Пусть и с немного разным подходом. Однако для тренеров такого формата зачастую возникает проблема, когда в их ауре образуется брешь. После серии неудачных матчей начитавшиеся разгромных статей игроки могут и разувериться, что их лидер отличается от других и точно знает, по какой дороге надо идти. Белла Гуттман однажды сказал, что когда тренер-лидер теряет уверенность в своей гипнотической мощи, а в его взгляде появляется неуверенность — ему конец.

Почему Жозе Моуринью действительно Особенный Выигрывать финалы еврокубков – это его: 4 матча, 4 победы.

Почему Жозе Моуринью действительно Особенный

Сейчас Клопп и Моуринью находятся в похожем положении. Нет, они не на грани отставки – Клопп по-прежнему пользуется поддержкой трибун, игроков и ветеранов в лице Кенни Далглиша, Моуринью после прошлого сезона, когда всем казалось, что он откровенно поплыл, готов навязать старому другу Гвардиоле конкуренцию в чемпионской гонке. Тем не менее, очная битва двух самых ярких лидеров своих банд будет иметь огромное значение с точки зрения психологии футболистов по ходу всего сезона.



Да, возможно сегодня мы увидим на поле скучную игру, а на табло даже нули. Но не сомневайтесь, Юрген и Жозе в любом случае устроят вам шоу. По-другому они просто не умеют.