Он вам не Димон, а Дмитрий Валерьевич. Первая победа Хохлова с «Динамо»

Для Дмитрия Хохлова матч с хабаровским СКА стал первым испытанием за два года разлуки с Премьер-Лигой. На предыдущем месте работы, в «Кубани», Дмитрий Хохлов не выиграл ни разу за 8 матчей, а потом убежал подальше от краснодарского бардака.

С «Динамо» ему хватило одной попытки.

Состав и тактика

В молодёжной команде «Динамо» Дмитрий Хохлов использовал схему 4-2-3-1 – ту же, что и Юрий Калитвинцев, только с ярче выраженной «десяткой». Панченко у Калитвинцева всё-таки скорее был вторым форвардом, а не «десяткой». Нехватка времени на отработку новой тактической схемы, даже если Хохлов её планировал, тоже сказалась: «Динамо» вышло на матч со СКА по знакомой расстановке 4-2-3-1.

Изменения касались подбора игроков. «Десятку» исполнял Александр Зотов – полузащитник более атакующего склада, чем его использовали раньше, по мнению Хохлова. Под ним расположились два полноценных опорных хавбека, Сапета и Соснин. Их работа не ограничивалась разрушением – оба, особенно Соснин, неплохо начинали атаки передачами через разреженный хабаровский центр поля. На левом краю защиты вместо Сергея Терехова, сыгравшего все предыдущие матчи сезона, внезапно вышел Григорий Морозов, а слева в полузащите – Александр Ташаев. Неудивительно, что Морозов и Ташаев стали одними из лучших в матче: Хохлов лучше других тренеров знает ключ к ним.

Что изменилось в деталях

В первую очередь «Динамо» поменяло местами свою и гостевую скамейку запасных, вместе с ней – и половину поля на разминке. Правда, перед игрой динамовцы по привычке готовились к матчу у своего фанатского сектора, но в перерыве уже ушли играть в квадрат к другим воротам. Обычно такие решения – попытка встряхнуть команду, сбросить психологический груз. Но Дмитрий Хохлов отмечает, что здесь есть ещё и стратегический ход: «С этой скамейки нам удобнее общаться с игроками, поэтому решили поменять».

Также Хохлов рассказал, что потихоньку перетряхивает тренировочный процесс в «Динамо». «Есть свои идеи, как работать с командой, но поменять всё за неделю невозможно», – рассказал новый динамовский главный. Одно решение Хохлова уже заметно – приводить в тонус всех игроков обоймы через матчи за дубль.

Вчерашнюю игру с «молодёжкой» СКА провели Катрич, Луценко и Погребняк, отбегавшие в основе 426 минут за сезон на троих (или на двоих, Погребняку пока вообще не доверяют… и, наверное, правильно делают).

Точно останется от старого тренерского штаба привычка благодарить фанатов после матчей. Осенний отрезок сезона не только отбросил «Динамо» в таблице на дно, но и расколол отношения болельщиков и команды: в Нальчике к фанатам подошёл только один игрок, в Черкизово Антон Шунин развернул весь состав в раздевалку, когда услышал жёсткие претензии в адрес футболистов. После СКА идиллия вернулась – игроки всем составом подошли к трибуне, похлопали под кричалку «Только Яшин, только «Динамо», а вместе с основой на поле вышел даже Кирилл Панченко, только вернувшийся из Рима.

Одна из растяжек на фанатском секторе «Динамо» уверяет, что No Pancha – No Party, но сегодня вечеринка (и добытый результат) случились даже без Панченко.

Что изменилось в игре

Тренер хабаровчан Алексей Поддубский прав, отмечая прежде всего эмоциональный всплеск «Динамо». У Хохлова было слишком мало времени, чтобы перестроить игру, так что основные тактические идеи остались от старого тренера. Крайние защитники активно смещались ближе к центру в позиционной атаке, и это работало – Морозов делал острый пас из глубины, на который немножко не успел Зотов, а Козлов прицеливался издали и заставлял Довбню тащить мяч из девятки. Нападающий, Бечирай, принимал мяч, опускался чуть в глубину и отдавал передачу на фланг. Шуньич и Хольмен поджимали соперника у центральной линии, обеспечивая отбор мяча после потери, а в позиционной обороне Темников и Ташаев откатывались к центральным защитникам – ничего необычного.

Но новые детальки тоже есть, и они касаются заполнения штрафной из глубины. Первый гол «Динамо» с Дмитрием Хохловым, от Алексея Козлова – флешбэк в сезон-2015/16, когдаАндрей Кобелев забил на тактическую организацию, но помог Козлову стать одним из лучших бомбардиров «Динамо» в сезоне. Левый инсайд стягивал на себя внимание, Козлов забегал на дальнюю штангу и без опеки расстреливал ворота – так Алексей забивал как минимум дважды. Калитвинцев отказался от такого использования крайних защитников, а Хохлов вернул идею. И она сразу сработала.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере РФПЛ.

Во втором тайме такие же включения в штрафную на дальнюю штангу, только под навес с правого края, делал Антон Соснин. Именно подобных резких рывков с заполнением дальней штанги у предыдущего тренерского штаба не было – это точно новая идея для «Динамо».

И главное – Хохлов доверился Александру Ташаеву. В последний месяц работы с Юрием Калитвинцевым Ташаев был задвинут в запас, а первым выбором на позицию левого хавбека стал Антон Соснин. Он даёт большой объём работы и неплохо начинает атаки, но на фланге полезнее как лишний крайний защитник, а не как инсайд. Ташаев вышел в старте и сразу выдал мощный матч в атаке – 2 удара, 5 ключевых передач, 2 удачных обводки, голевая на Козлова и гол пушечным ударом издали. Таких всплесков куража «Динамо» точно не хватало.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере РФПЛ.

Стиль работы

Хохлов спокойно смотрел футбол – стоял, но не выскакивал к границе технической зоны, как визави Алексей Поддубский. Команде он не пихал, а подсказывал, как действовать в конкретных моментах: Шуньичу – как закрывать двухметрового Марковича на приёме мяча, Темникову – как перестроиться и отойти на фланге поглубже. Ждать, что Хохлов будет метать лёд, бутылки с водой и кидаться на судей, точно не нужно.

Слова

– Как я и говорил перед игрой, главным сегодня был результат, – сказал Хохлов после матча. – Ошибки неизбежны, но на первое место мы ставили результат и его достигли. В начале матча надо было прессинговать, не давать сопернику распоряжаться мячом. Поэтому сегодня атакующим полузащитником сыграл Зотов. Мы выпустили его под нападающим, ситуативно он смещался на край и справился, на мой взгляд.

– Ташаев – лучший игрок матча?

– Сегодня у нас все лучшие, в том числе запасные и травмированные.