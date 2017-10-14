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Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

«Челси» проиграл команде, до этого ни разу не забивавшей в АПЛ. Это как?

Поражение от «Кристал Пэлас» стало для команды Конте вторым подряд.
14 октября 2017, суббота. 20:50 Футбол

Проблемы перед матчем

Несмотря на то, что «Кристал Пэлас» стал посмешищем в этом сезоне и за семь туров АПЛ не смог набрать ни одного очка и даже забить, букмекеры не спешили оценивать шансы «Челси» на победу как однозначные. И на то были причины.

1. Перерыв на матчи сборных. В отличие от «Кристал Пэлас», 13 игроков «Челси» были вызваны на международные матчи. Многие из них только недавно приземлились в Лондоне после долгого перелёта из Африки и Латинской Америки. Об оптимальных кондициях подопечных Конте мог забыть. А вот Рою Ходжсону пауза на сборные дала время на внесение некоторых изменений. В том числе на внедрение в игру вернувшегося в строй лидера Уилфирда Заха.

2. Игра на выезде. Несмотря на откровенно убогие результаты, в некоторых домашних матчах «Кристал Пэлас» не смотрелся как команда из подвала Чемпионшипа, чудом оказавшаяся в АПЛ. Да и вообще чемпионат Англии – такая лига, в которой заранее зарекаться от чего-либо непредусмотрительно.

3. Отсутствие лидеров. После расставания с Матичем опорная зона «Челси» в некоторых матчах начала откровенно проседать. А тут ещё травма Канте, ключевого игрока в центре поля. Плюс не мог помочь команде Мората, лучший бомбардир сезона.

Потому если вы болельщик «Челси» и этим вечером предпочли просмотру футбола поход в бар или дела по дому, рассчитывая, что команда справится и без вас, то вы заранее были не правы. Синим предстояла действительно непростая встреча.

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Игра

Но и у «Кристал Пэлас» были проблемы – попал в лазарет Кристиан Бентеке, единственный приличный чистый центрфорвард в команде, по условиям арендного соглашения не мог сыграть Рубен Лофтус-Чик, да и вообще странно было ожидать, что первый гол с 14 мая в АПЛ «орлы» забьют именно в матче против действующего чемпиона.

Однако выдающаяся игра Мамаду Сако и Луки Миливоевича расстроила все наступательные порывы «Челси». Более того, по xG хозяева даже превзошли оппонентов и действительно создавали очень опасные моменты у ворот Куртуа.

Во многом благодаря вернувшемуся Заха, который на скорости во время контратак разрывал оборону «Челси». Более того, Уилфрид выиграл 6 единоборств из 10, больше всех в матче, и сделал посмешище из Сесара Аспиликуэты. А главное – забил победный гол. Его коллега по амплуа Миши Батшуайи отсутствием Мораты не воспользовался – бельгийца попросту выключили из игры, его соотечественник Азар выключился сам.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
14 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 – Аспиликуэта – 11 (автогол), 1:1 – Бакайоко – 18, 2:1 – Заха – 45

Главный герой игры Уилфрид Заха, который ещё в прошлом сезоне доставил «Челси» неприятности в очном противостоянии, пока с трудом сам осознаёт успех.

«Я же забил в нужное время, когда «Челси» начал возвращаться в игру. Пока это похоже на сон, но это только начало».

У Роя Ходжсона наверняка ещё найдётся пара тузов, которые он предъявит молодым и стильным Моуринью, Конте, Гвардиоле и Клоппу. Ну а Антонио есть, над чем задуматься. В отличие от прошлого сезона, его «Челси» совсем не выглядит командой, претендующей на титул, — это уже второе поражение кряду. Если синие действительно настолько зависят от присутствия Канте, то самое время делать соответствующие выводы.

Блестящий футбол, который впишут в учебники. Даже несмотря на счёт
Все сливки европейской тактики от «Челси» и «Ман Сити», сконцентрированные в коробке «Стэмфорд Бридж» и 95 минутах времени.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кристал Пэлас Челси Антонио Конте
Новости. Футбол
14 октября 2017, суббота
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