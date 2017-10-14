ЦСКА потерял полкоманды, но всё равно обыграл «Краснодар»

В заявку ЦСКА на матч с «Краснодаром» попало всего 17 футболистов. На гостевую игру не полетели четыре лидера: Алан Дзагоев будет лечиться ещё долго, Александр Головин вопреки ожиданиям не вернулся в общую группу быстро, Василий Березуцкий тоже не смог восстановиться во время перерыва, а Виктор Васин вернулся с травмой уже из сборной. Ещё один системообразующий игрок — Понтус Вернблум — остался в запасе, недолечив рваную рану. Так себе новости перед домашним матчем с «Базелем».

Виктору Гончаренко пришлось затыкать дыры в составе теми, кто есть. Набабкин стал правым центральным защитником, в центре поля сыграла тройка дублёров Натхо-Миланов-Кучаев, а в нападении к Витиньо был отправлен Оланаре. И поначалу он, как обычно, скорее мешал, чем помогал ЦСКА.



Помните, как в матче с «Янг Бойз» нигериец оттолкнул от мяча Дзагоева, после чего Алан разразился в адрес одноклубника непереводимой игрой слов? На этот раз Оланаре оттолкнул от мяча бразильского партнёра и запорол атаку «армейцев» в самом начале матча. Но с каждой атакой, казалось, Оланаре играл всё более осмысленно.

Впрочем, гол ЦСКА в первом тайме пришёл, откуда не ждал никто. Вместо хромающего Фернандеса аут выбросил Набабкин, всё-таки отдал пас на русского бразильца, который навесил в штрафную «Краснодара». Там Витиньо поборолся с защитниками, но до мяча не достал. Зато достал Алексей Березуцкий. Удар защитника — рикошетом от пятки Шишкина мяч полетел в штангу, а оттуда в ворота Синицына.

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Гол хоть и курьёзный, но абсолютно логичный, по игре. До перерыва ЦСКА атаковал намного больше и опаснее, хоть и владел мячом меньше 40%. Но во втором тайме всё немного изменилось.

Команды Гончаренко умеют и любят играть в обороне. «Сначала нужно выстроить защитные построения, затем наладить игру в нападении», — говорил он в интервью. Так что задачей «армейцев» на вторую половину, особенно в таком состоянии, однозначно было удержать этот счёт. «Краснодару» пришлось давить. Давить получалось, но в завершающей стадии команда столкнулась с невероятными проблемами.

21 удар и всего 4 (!!!) в створ — такова статистика «Краснодара». Уверенность Акинфеева сглаживала впечатление от ошибок ЦСКА в обороне. Часто виноваты были сами краснодарцы: швед Классон запорол два шикарных момента, не попадая в ворота с нескольких метров. Смолов был не похож сам на себя, вчистую проигрывая борьбу «армейским» защитникам.



В то же время в обороне «Краснодар» позволял сопернику слишком много. За 10 минут до конца матча Витиньо рванул в штрафную Синицына, опередив всех защитников метров на 20, но не смог справиться с нервами и тоже в створ не попал. Тем не менее, эта ошибка не стоила ЦСКА очков — перед очередным туром Лиги чемпионов «армейцы» уверенно и неожиданно победили, даже потеряв половину основного состава. Теперь важно надеяться, что к Лиге чемпионов успеет восстановиться хотя бы часть травмированных игроков.



А «Краснодар» потерпел третье поражение в РФПЛ подряд. Надо думать, терпение Сергея Галицкого подходит к концу.