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Андрей Аршавин
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА Новости

Ещё один трофей Аршавина

ЦСКА без лидеров выиграл в Краснодаре, «Челси» проиграл дома аутсайдеру, «Сити» забил 7 голов — главные события минувшего дня.
15 октября 2017, воскресенье. 00:00 Футбол

ЦСКА обыграл «Краснодар» благодаря голу А. Березуцкого

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях одержал победу над «Краснодаром» с минимальным счётом.

Единственный гол был забит на 38-й минуте — мяч после удара Алексея Березуцкого задел Михайло Ристича, изменил направление, дезориентировав Андрея Синицына, и с рикошетом от штанги пересёк линию ворот.

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на третье место в таблице российского чемпионата, обойдя «Краснодар». «Армейцы» опережают «быков» на три очка.

Подопечные Игоря Шалимова потерпели третье поражение кряду — ранее «Краснодар» проиграли «Зениту» (0:2) и «Арсеналу» (0:1).

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
14 октября 2017, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 – А. Березуцкий – 38
ЦСКА потерял полкоманды, но всё равно обыграл «Краснодар»
Гол Березуцкого после рикошета принёс «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу.

«Урал» победил «Анжи» и вышел на шестое место в Премьер-Лиге

«Урал» одержал победу над «Анжи» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 56-й минуте Эрик Бикфалви открыл счёт в матче ударом со штрафного, а на 87-й минуте Владимир Ильин удвоил преимущество «Урала». Через две минуты Сергей Брызгалов отыграл один мяч, но уйти от поражения «Анжи» не сумел.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
14 октября 2017, суббота. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
2 : 1
Анжи
Махачкала
1:0 – Бикфалви – 56, 2:0 – Ильин – 87, 2:1 – Брызгалов – 89

«Динамо» в первом матче под руководством Хохлова обыграло «СКА-Хабаровск»

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» обыграло со счётом 2:0 «СКА-Хабаровск».

«Динамо», проводившее первый матч после назначения на пост главного тренера Дмитрия Хохлова, открыло счёт на 18-й минуте, когда отличился Алексей Козлов. Для бело-голубых этот гол стал первым с 20 августа. Окончательный результат на 78-й минуте установил Александр Ташаев.

«Динамо» сумело прервать серию из шести матчей без побед в чемпионате России — до сегодняшнего дня бело-голубые в последний раз побеждали 12 августа.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
14 октября 2017, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 – Козлов – 18, 2:0 – Ташаев – 78

«Бавария» в первом матче после возвращения Хайнкеса разгромила «Фрайбург» — 5:0

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в Мюнхене разгромила «Фрайбург», отметив возвращение Юппа Хайнкеса на пост главного тренера победой со счётом 5:0. На 8-й минуте Юлиан Шустер поразил свои ворота, в конце первого тайма отличился Кингсли Коман, на 63-й забил Тьяго Алькантара, на 75-й минуте отличился Роберт Левандовски, а в компенсированное время окончательный результат установил Джошуа Киммих.

Германия - Бундеслига. 8-й тур
14 октября 2017, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
5 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 – Шустер – 8 (автогол), 2:0 – Коман – 42, 3:0 – Алькантара – 63, 4:0 – Левандовски – 75, 5:0 – Киммих – 90+3
Четвёртое пришествие: какой будет «Бавария» Хайнкеса
И это не из области фантастики.

«Ювентус» — «Лацио» — 1:2. Туринцы потерпели поражение дома впервые за два года

«Ювентус» проиграл «Лацио» в матче 8-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 23-й минуте Дуглас Коста вывел хозяев вперёд, забив первый гол в составе «Ювентуса». В дебюте второй половины игры Чиро Иммобиле сравнял счёт, а на 54-й минуте оформил дубль, реализовав пенальти. На 97-й минуте Пауло Дибала мог сравнять счёт, но не забил свой 11-метровый удар.

«Ювентус» потерпел первое домашнее поражение во всех турнирах с августа 2015 года. Тогда туринская команда уступила «Удинезе» со счётом 0:1. Бьянконери набрали 19 очков и занимают четвёртое место в таблице чемпионата Италии, «Лацио» (19) — 2-й.

Италия - Серия А. 8-й тур
14 октября 2017, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
1 : 2
Лацио
Рим
1:0 – Коста – 23, 1:1 – Иммобиле – 47, 1:2 – Иммобиле – 54 (пен)

«Челси» проиграл «Кристал Пэлас», одержавшему первую победу в АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Челси» в гостях сенсационно проиграл «Кристал Пэлас» (1:2), который начал сезон с семи кряду поражений и только сегодня забил первый гол в текущем первенстве.

На 11-й минуте мяч рикошетом от Сесара Аспиликуэты оказался в воротах синих. На 18-й минуте Тьемуэ Бакайоко счёт сравнял. Победный гол «орлы» забили в конце первого тайма — отличился Уилфрид Заха. Таким образом, подопечные Антонио Конте потерпели второе кряду поражение в чемпионате.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
14 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 – Аспиликуэта – 11 (автогол), 1:1 – Бакайоко – 18, 2:1 – Заха – 45
«Челси» проиграл команде, до этого ни разу не забивавшей в АПЛ. Это как?
Поражение от «Кристал Пэлас» стало для команды Конте вторым подряд.

«Манчестер Сити» забил семь мячей в ворота «Стока» и стал лидером АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Сток Сити» и добился разгромной победы со счётом 7:2.

К 27-й минуте «горожане» сумели забить трижды — отличились Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг и Давид Сильва. В конце первого тайма Маме Бирам Диуф один мяч отыграл, а в начале второй половины Кайл Уолкер отметился автоголом. Впрочем, преимущество подопечных Хосепа Гвардиолы оставалось минимальным недолго — на 55-й минуте дубль оформил Жезус, пять минут спустя забил Фернандиньо и почти сразу же отличился Лерой Зане, а окончательный результат установил Бернарду Силва на 79-й минуте.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» поднялся на первое место в таблице АПЛ, опережая на два очка «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» повторил свой клубный рекорд, забив в одном матче Премьер-лиги семь мячей. В сезоне-2013/14 «горожане» разгромил дома «Норвич» (7:0).

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
14 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
7 : 2
Сток Сити
Сток-он-Трент
1:0 – Жезус – 17, 2:0 – Стерлинг – 19, 3:0 – Сильва – 27, 3:1 – Диуф – 44, 3:2 – Уолкер – 47 (автогол), 4:2 – Жезус – 55, 5:2 – Фернандиньо – 60, 6:2 – Зане – 62, 7:2 – Силва – 79

Аршавин стал обладателем Кубка Казахстана в составе «Кайрата»

«Кайрат», в составе которого выступает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, стал обладателем Кубка Казахстана — 2017.

В финальном матче «Кайрат» обыграл с минимальным счётом «Атырау». Единственный гол на 70-й минуте забил Жерар Гоу.

36-летний Аршавин появился на поле в стартовом составе «Кайрата» и отыграл весь матч.

Алматинский клуб в восьмой раз в истории выиграл Кубок Казахстана.

Аршавин выиграл этот трофей впервые. Ранее он побеждал с «Кайратом» в Суперкубке Казахстана и становился серебряным призёром чемпионата страны.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжи Бавария Манчестер Сити ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Динамо Москва ФК Краснодар ФК Урал Ювентус Обзор главных событий дня
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