Ещё один трофей Аршавина

ЦСКА обыграл «Краснодар» благодаря голу А. Березуцкого

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях одержал победу над «Краснодаром» с минимальным счётом.



Единственный гол был забит на 38-й минуте — мяч после удара Алексея Березуцкого задел Михайло Ристича, изменил направление, дезориентировав Андрея Синицына, и с рикошетом от штанги пересёк линию ворот.

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на третье место в таблице российского чемпионата, обойдя «Краснодар». «Армейцы» опережают «быков» на три очка.



Подопечные Игоря Шалимова потерпели третье поражение кряду — ранее «Краснодар» проиграли «Зениту» (0:2) и «Арсеналу» (0:1).

ЦСКА потерял полкоманды, но всё равно обыграл «Краснодар» Гол Березуцкого после рикошета принёс «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу.

«Урал» победил «Анжи» и вышел на шестое место в Премьер-Лиге

«Урал» одержал победу над «Анжи» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 56-й минуте Эрик Бикфалви открыл счёт в матче ударом со штрафного, а на 87-й минуте Владимир Ильин удвоил преимущество «Урала». Через две минуты Сергей Брызгалов отыграл один мяч, но уйти от поражения «Анжи» не сумел.

«Динамо» в первом матче под руководством Хохлова обыграло «СКА-Хабаровск»

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» обыграло со счётом 2:0 «СКА-Хабаровск».



«Динамо», проводившее первый матч после назначения на пост главного тренера Дмитрия Хохлова, открыло счёт на 18-й минуте, когда отличился Алексей Козлов. Для бело-голубых этот гол стал первым с 20 августа. Окончательный результат на 78-й минуте установил Александр Ташаев.



«Динамо» сумело прервать серию из шести матчей без побед в чемпионате России — до сегодняшнего дня бело-голубые в последний раз побеждали 12 августа.

«Бавария» в первом матче после возвращения Хайнкеса разгромила «Фрайбург» — 5:0

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в Мюнхене разгромила «Фрайбург», отметив возвращение Юппа Хайнкеса на пост главного тренера победой со счётом 5:0. На 8-й минуте Юлиан Шустер поразил свои ворота, в конце первого тайма отличился Кингсли Коман, на 63-й забил Тьяго Алькантара, на 75-й минуте отличился Роберт Левандовски, а в компенсированное время окончательный результат установил Джошуа Киммих.

Четвёртое пришествие: какой будет «Бавария» Хайнкеса И это не из области фантастики.

«Ювентус» — «Лацио» — 1:2. Туринцы потерпели поражение дома впервые за два года

«Ювентус» проиграл «Лацио» в матче 8-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 23-й минуте Дуглас Коста вывел хозяев вперёд, забив первый гол в составе «Ювентуса». В дебюте второй половины игры Чиро Иммобиле сравнял счёт, а на 54-й минуте оформил дубль, реализовав пенальти. На 97-й минуте Пауло Дибала мог сравнять счёт, но не забил свой 11-метровый удар.



«Ювентус» потерпел первое домашнее поражение во всех турнирах с августа 2015 года. Тогда туринская команда уступила «Удинезе» со счётом 0:1. Бьянконери набрали 19 очков и занимают четвёртое место в таблице чемпионата Италии, «Лацио» (19) — 2-й.

«Челси» проиграл «Кристал Пэлас», одержавшему первую победу в АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Челси» в гостях сенсационно проиграл «Кристал Пэлас» (1:2), который начал сезон с семи кряду поражений и только сегодня забил первый гол в текущем первенстве.

На 11-й минуте мяч рикошетом от Сесара Аспиликуэты оказался в воротах синих. На 18-й минуте Тьемуэ Бакайоко счёт сравнял. Победный гол «орлы» забили в конце первого тайма — отличился Уилфрид Заха. Таким образом, подопечные Антонио Конте потерпели второе кряду поражение в чемпионате.

«Челси» проиграл команде, до этого ни разу не забивавшей в АПЛ. Это как? Поражение от «Кристал Пэлас» стало для команды Конте вторым подряд.

«Манчестер Сити» забил семь мячей в ворота «Стока» и стал лидером АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Сток Сити» и добился разгромной победы со счётом 7:2.

К 27-й минуте «горожане» сумели забить трижды — отличились Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг и Давид Сильва. В конце первого тайма Маме Бирам Диуф один мяч отыграл, а в начале второй половины Кайл Уолкер отметился автоголом. Впрочем, преимущество подопечных Хосепа Гвардиолы оставалось минимальным недолго — на 55-й минуте дубль оформил Жезус, пять минут спустя забил Фернандиньо и почти сразу же отличился Лерой Зане, а окончательный результат установил Бернарду Силва на 79-й минуте.



Благодаря этой победе «Манчестер Сити» поднялся на первое место в таблице АПЛ, опережая на два очка «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Сити» повторил свой клубный рекорд, забив в одном матче Премьер-лиги семь мячей. В сезоне-2013/14 «горожане» разгромил дома «Норвич» (7:0).

Аршавин стал обладателем Кубка Казахстана в составе «Кайрата»

«Кайрат», в составе которого выступает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, стал обладателем Кубка Казахстана — 2017.



В финальном матче «Кайрат» обыграл с минимальным счётом «Атырау». Единственный гол на 70-й минуте забил Жерар Гоу.



36-летний Аршавин появился на поле в стартовом составе «Кайрата» и отыграл весь матч.



Алматинский клуб в восьмой раз в истории выиграл Кубок Казахстана.



Аршавин выиграл этот трофей впервые. Ранее он побеждал с «Кайратом» в Суперкубке Казахстана и становился серебряным призёром чемпионата страны.